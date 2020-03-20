OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, küresel bir salgına dönüşen koronavirüs vakası nedeniyle ekonomi piyasalarında yaşanan durgunluğa dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi, bir anlamda virüse karşı KOBİ’lere kalkan oldu. Ancak OSTİM gibi uzaktan çalışma imkânlarının olmadığı işletmeler için daha farklı önlemlerin alınmasını temenni ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlere çekilmenin, piyasada hem arz hem de talep sıkıntısı yarattığına da değinen Ekinci, pakette imalat sanayinin bulunmamasının eksiklik olduğunu savunarak şunları söyledi:
İMALATI UZAKTAN NASIL YAPACAK?
“Virüsün yayılmasına önlem olarak düşünülen uzaktan çalışma yönteminin OSTİM’de uygulanması mümkün değil. Girişimci, talaşlı imalat yapıyorsa bunu uzaktan nasıl yapacak? Bugünlerde işletmesini kapatamaz, açık tutsa büyük risk var. Dolayısıyla sanayide fiziki üretim yapan KOBİ’ler için daha farklı destek ve teşviklerin gündeme gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğer imalat sanayine yönelik önlemler gündeme gelmezse sanayide çarklar durur, işveren ücretleri ödeyemez. Dolayısıyla işsizlik fonu kaynakları kullanılarak hem işçiyi hem de işvereni rahatlatacak bir çözüm bulunabilir.”
Uzaktan çalışma OSTİM’de mümkün değil
OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, küresel bir salgına dönüşen koronavirüs vakası nedeniyle ekonomi piyasalarında yaşanan durgunluğa dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi, bir anlamda virüse karşı KOBİ’lere kalkan oldu. Ancak OSTİM gibi uzaktan çalışma imkânlarının olmadığı işletmeler için daha farklı önlemlerin alınmasını temenni ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlere çekilmenin, piyasada hem arz hem de talep sıkıntısı yarattığına da değinen Ekinci, pakette imalat sanayinin bulunmamasının eksiklik olduğunu savunarak şunları söyledi:
İMALATI UZAKTAN NASIL YAPACAK?
“Virüsün yayılmasına önlem olarak düşünülen uzaktan çalışma yönteminin OSTİM’de uygulanması mümkün değil. Girişimci, talaşlı imalat yapıyorsa bunu uzaktan nasıl yapacak? Bugünlerde işletmesini kapatamaz, açık tutsa büyük risk var. Dolayısıyla sanayide fiziki üretim yapan KOBİ’ler için daha farklı destek ve teşviklerin gündeme gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğer imalat sanayine yönelik önlemler gündeme gelmezse sanayide çarklar durur, işveren ücretleri ödeyemez. Dolayısıyla işsizlik fonu kaynakları kullanılarak hem işçiyi hem de işvereni rahatlatacak bir çözüm bulunabilir.”