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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Gurur Günü

24 Nisan 2020

'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışıyla 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 100 yaşında. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Saat 21.00'i gösterdiğinde balkonlarımızda söyleyeceğimiz marşlarla bu gururu bir kez daha paylaşacağız.

 Gurur Günü

KOÇ Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(VEKAM) bu özel güne 1920-30 yılları arasında çekilen fotoğraflardan oluşan dijital bir sergi hazırladı.‘Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM’ adlı sergide 23 Nisan törenleri ve kutlamalara ait fotoğraf, kartpostal ile gravür koleksiyonları yer alıyor.  Koç Üniversitesi’nin web sayfası üzerinden Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Sergileri sekmesinden ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. İşte o fotoğraflardan bazıları ve hikayeleri:

ANKARA HALKI VE ATATÜRK İÇ İÇE 

Eski Meclis Binası’nın önü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Ankara halkının iç içe geldiği önemli törenler ve kutlamalara ev sahipliği yaptı. 23 Nisan 1920’de kurulan meclis, 6 Mayıs 1920’de Ramazan Bayramı nedeniyle bir araya gelen Ankara halkı ve meclis üyelerini ağırladı. 28 Mayıs 1922’de ordunun kazandığı zafer dolayısıyla Atatürk’ün de katılımıyla Abdullah Azmi Efendi tarafından Meclis önünde dua okundu. 25 Mayıs 1922’de Fransızların Antep’i terk etmeleri üzerine, Meclis önünde askeri geçit düzenlendi. 24 Mayıs 1923’te ise Yunanlıların işgal ettikleri yerlerden çekilmeden barış antlaşmasının yapılmamasını isteyen Ankara halkı Birinci Meclis önünde toplandı.

 KUTLAMALARIN ADRESİ DEĞİŞMEDİ 


Birinci Meclis açılışından tam bir yıl sonra (23 Nisan 1921) Milli Bayram olarak kutlanmaya başlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başladı. Hipodrom ve Stadyum yapılana kadar İstasyon Caddesi’nin üst kesiminde Birinci Meclis’in önünden başlayarak, Sayıştay, Ankara Palas ve yeni şuan kullanılan Meclis binası önüne kadar uzayan bölümlerde ulusal bayramlarda taklar kurularak, asker, izci ve öğrencilerin katılımıyla geçit törenleri yapıldı. Eski meclis 1921’den 1930’a kadar her 23 Nisan’da bayrak, sancak ve çiçeklerle süslenmeye devam etti. 1929’da yapılan kutlamalara uçuş gösterisiyle tayyareler de eşlik etti.

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BİRİNCİ MECLİSİN TARİHİ

I. TBMM’NİN (Kurtuluş Savaşı Müzesi) yapımına 1915 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti Kulüp binası olarak başlandı. Duvarlarında Ankara taşı kullanılan bina, 23 Nisan 1920’de Meclis’in bu binada toplanması kararlaştırıldığında, henüz tamamlanmamıştı. Zor şartlar altında tamamlanan bina, 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında meclis binası olarak kullanıldı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası genel merkezi ve Hukuk Mektebi olarak işlevini sürdürdü. 1952’de Maarif Vekaletine devredildi. 1957 yılında ise müzeye dönüştürülmek üzere çalışmalarına başlanarak, 23 Nisan 1961 tarihinde ‘I.TBMM Müzesi’ adıyla ziyarete açıldı. Yapılan restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde Kurtuluş Savaşı Müzesi adını aldı ve halen bu işlevini sürdürmekte.

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