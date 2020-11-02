Bu şiddet cezasız kalmamalı

Türkiye’deki iki aşı denemesinde biri olan Pfizer-Biontech ortaklığındaki koronavirüs aşısı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi koordinasyonunda gönüllü deneklere uygulanmaya başladı. Aşı sürecini sorduğum Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “2 ay içerisinde piyasada göreceğiz” diyerek sevindirici bir haber verdi birde uyarı yaptı: “İlk aşamada herkese yapılması mümkün değil, bu yüzden en az bir yıl maske, mesafe, hijyen ve kabalıklara girmeme kurallarına uymaya devam etmeliyiz.”



ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu ve ortağı olduğu Biontech biyoteknoloji firmasının koronavirüs salgını için geliştirdiği aşının gönüllü uygulamalarına dün Ankara’da başlandı. Deneme aşamasında 500’ün üstünde gönüllüye uygulanacak aşının ilk denek adayı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal oldu. Ünal’ın ardından Ankara Üniversitesi’nden gönüllü hocalara ve sağlık çalışanlarına da aşı yapıldı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık aşının deneme ve izleme süreciyle ilgili merak edilenleri Hürriyet Ankara’ya anlattı. Balık, “İnşallah bu aşımızı da gerekli denetim ve gözetim çalışmalarının ardından 2 ay içerisinde piyasada göreceğiz” dedi. Herkese aşılama yapılmasının mümkün olmayacağını dikkat çeken Balık, “Öncelik risk grubu ve sağlıkçılar olacaktır. Bu yüzden aşı onaylansa bile en az bir yıl maske, mesafe, hijyen ve kabalıklara girmeme kurallarına uymaya devam etmeliyiz” uyarısı yapı. Prof. Dr. Balık’ın değerlendirmeleri şöyle:

HEDEFE ULAŞMAK ÜZEREYİZ

Aşının etkisini incelemeye bugün başladık ve ilerleyen süreçte de takip edeceğiz. Etkinlik düzeylerini ve oranlarını araştıracağız. Bunların takibini 2 yıl boyunca da devam ettireceğiz. Ama bu aşının piyasa girmesine engel değil. 2 ay içinde Amerika’da ve Avrupa birliği ülkelerinde onay alıp rutin uygulamaya geçeceğini tahmin ediyorum. 2 ay içerisinde onay alma ihtimali çok büyük olasılık olarak gözüküyor.

İLK ETAPTA YETERSİZ OLACAK

Şuan Türkiye’de bu aşının yanında Çin’de üretilmiş bir aşı da deneniyor. Her ikisinin de güvenilirliğiyle ilgili bir sorunla karşılaşılmadı. Bizde başladığımız araştırmada etkinliğin ne kadar uzun süre devam edeceğini göreceğiz. Ancak aşıların piyasaya çıkması ilk etapta tüm dünyaya yetecek kadar aşının çıkması anlamına gelmiyor. İhtiyacın çok altında aşı piyasaya çıkmış olacaktır. Tüm dünyada herkese aynı anda aşı yapılamayacak.

1 YIL DAHA KURALLI YAŞAM

Aşı bu nedenle salgının hemen durmasına katkı vermeyecek gibi görünüyor. En azından bir yıl daha standart korunma tedbirlerine uymaya ihtiyacımız var. Maske, mesafe, el hijyeni ve kabalıklar girmemek önemli. Bu dördüne dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle risk grubu ve sağlık çalışanları. Otobüs şoförleri, banka çalışanları gibi insanlarla yüz yüz olanlar aşılamada öncelik olmalı.”