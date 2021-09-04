Yeniayla yeni başlangıçlar, yeni işler...

Merkür, Terazi burcuna geçiyor, Mars ile Neptün karşı karşıya geliyor. Bu hafta paraya ve sağlığa dikkat! Ciddi kararlar almakta acele etmeyin. Yeni bir ilişki için uygun dönem değil. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin.

Haftanın genelinde Mars ile Neptün karşı karşıya olacak. Paranıza dikkat etmelisiniz. Unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden cüzdanınızı kaybedebilir, paranızı düşürebilirsiniz. Kayıplar yaşanabilir.

Yanılsamalar, kör noktalarımız olabileceği için ciddi ve somut kararları daha sonraya bırakmak akıllıca olacaktır. Bugünlerde alkol tüketiminde dikkatli olun, zehirlenmeler görülebilir ya da yan etkileri çok daha fazla ortaya çıkabilir. Gıdaları tüketirken son kullanma tarihinin geçmiş olmamasına dikkat edin, zehirlenme vakalarında artışlar meydana gelebilir. Daha çok bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yönelin, bugünlerde vücudumuzun savunma sistemi çok güçlü olmayabilir. Evde veya işyerinde lavabo, su giderleri ile ilgili problemler meydana gelebilir.

Cesaretin kolayca kaybolabileceği zamanlar, bu yüzden bir şeyler uğruna yarışmak, güç ve gövde gösterisi yapmak için pek uygun değil. Kandırılma, aldatılma ihtimaline karşı her türlü yeni iş ve projede çok dikkatli olunmalı, gelen tekliflerin ardı arkasının olup olmadığı, sağlamlığı kontrol edilmeli.

Sağlık anlamında, teşhis zorlaşabilir, bugünlerde tek bir doktorun görüşüyle hareket etmemek en doğrusu olacaktır. Doktorunuza başvurmadan kafanıza göre ilaç kullanmayın, ağrı kesici alırken bile profesyonel bir destek alın.

El altından, gizlilik içinde yürüttüğünüz işlerde başarısızlığa uğrayabilirsiniz. Romantik görüşmeler ve ilişkiler başlatmak için de pek uygun bir dönem değil. Kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin, boş hayaller peşinde koşmayın, ciddi riskler almayın!

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