Pluton’un Afganistan olaylarındaki etkisi...

Uranüs’ün Merkür ve Mars’la etkileşimi, Kova burcunda gerçekleşecek mavi dolunay bu hafta bizi zincirlerimizi kırmaya çağırıyor. Kısıtlayan koşullardan kurtulmak, çizgimizin dışına çıkmak, maceraya atılmak, yeni şeyler denemek için heyecan duyacağımız bir hafta bizi bekliyor.

Bu hafta Uranüs’ün etkilerini oldukça güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Uranüs’ün hem Merkür hem de Mars ile güçlü etkileşimleri olurken diğer yandan Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Özgürlük için savaşacağımız bir hafta bizleri bekliyor. Kısıtlayıcı koşullardan kurtulmak için fırsatlar ortaya çıkacak. Bu aralar biraz daha spontane takılmak gerekebilir. Hızlı davranacağız, hızlı harekete geçeceğiz, hızlı çözümler üreteceğiz ve oldukça tezcanlı davranacağız bu birkaç gün... Ama kazalar çok ani gelişebilir; riskli, özellikle hız içeren aktivitelerden uzak durmakta fayda var. Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, risk alabiliriz. Ayrıca koşullara çok çabuk isyan edebilir, ani tepkiler verebilir, köprüleri çok hızlı yakabiliriz.

Dolunayla birlikte kendimizi özgürce ifade etmek isteyeceğiz, düşünce ve fikir özgürlüğüne ekstra önem vereceğiz. Denenmemiş konulara yönelmek, çizgimizin az da olsa dışına çıkmak, marjinal insanlara çekilmek bu dolunayda çok daha olasıdır. Dostlarımızla ve arkadaşlarımızla daha çok sosyalleşebiliriz. Fakat böyle eğlenceli gruplarla bir aradayken soğuk, ukala tavırlardan ve her şeyi bildiğinizi iddia etmekten kaçının.

DOSTLARINIZLA ORTAK PROJELERKoç (21 Mart-19 Nisan)

Dostlarınızdan büyük destekler görebilirsiniz. Hatta onlarla beraber para kazanabileceğiniz ortak projeler üretebilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda birtakım sorunlar varsa artık bunların da sonuna geliyorsunuz.

BEKLENMEDİK ROMANTİK YAKINLAŞMALARBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)

İş ve kariyer konularında üstlendiğiniz işleri ve projeleri başarıyla tamamlayacağınız bir hafta olacak. Ayrıca iş vasıtasıyla tanıştığınız kişilerle beklenmedik romantik yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz.