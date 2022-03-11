Kafalar allak bullak olabilir!

14 Mart Pazartesi Ay tüm gün Aslan burcunda... Kan dolaşımının hızlanacağı, kalp çarpıntılarının artabileceği zamanlar... Kalple ilgili rahatsızlıkları olanlar ilaçlarını evde unutmasın, aşırı heyecanlara karşı dikkat etsin... Özellikle bu gece ciddi bir uykusuzluk yaşanabilir, gündüz kafeinli ürünleri çok fazla tüketmemeye çalışalım. Neşelenmek, arkadaşlarımızla eğlenmek, eğlence mekânlarını bir bir gezmek, flört etmek ve eğlenmek için önümüzde harika birkaç gün var. Ama özellikle bugün çocuklarımızla eğlenebilir, çocuksu yönlerimizi ortaya koyabiliriz. Ay Aslan burcunda ilerlediğinden yaratıcılığımızın, reklam ve promosyon çalışmalarının desteklendiği bir gündeyiz. Ayrıca beğenilmek, yeteneklerimizle takdir toplamak isteyeceğiz; bugünün teması ‘fark edilmek’! Atacağımız her adımda, söyleyeceğimiz her sözle, duruşumuzla fark edilir olacağız.
15 Mart Salı Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat etmeye devam edecek. Kendimizi göstermek, ortaya koymak çok daha kolay olacaktır. Egolar ön planda olacak; ‘ben’ duygusuna yenik düşersek sıkıntılar oluşur aman dikkat! Kendimizden her konuda emin olabiliriz ama geri adım atılması gereken anlarda kendimizi frenlemeyi bilmeliyiz. Plan veya organizasyon yapmamızı gerektirecek koşullar oluşabilir. Bugün lükse olan düşkünlüğümüz de had safhada olabilir, alışveriş ihtiyacımız artabilir. Saç bakımı yaptırmak, kuaföre gitmek, konserlere, davetlere katılmak ve parti yapmak için süper bir gün!
16 Mart Çarşamba Ay 6.58’de Başak burcuna geçip tüm gün bu burçta seyahat edecek. Gökyüzü işlerimize odaklanmak için bizi destekliyor; çalışkan ve verimli olacağız. Bugün sağlığımıza ve bedenimize özen göstermek akıllıca olacaktır. Kişisel bakımımızı yapmak, diyete başlamak, midemizi ve sindirim sistemimizi rahatlatacak gıdalara yönelmek için Ay-Başak günlerinden faydalanalım. Önemli ve tamamlanması gereken işlerimizi bitirmeye bakalım.
17 Mart Perşembe Ay tüm gün Başak burcunda... Merkür’le Uranüs arasında uyumlu bir görünüm oluşacak. Etki süresi +/- 2 gün... Fikirsel anlamda kendimizi özgür hissedebileceğimiz bir gün; orijinal projeler zihnimizde uçuşabilir; bunları mutlaka bir kenara not edelim. Fikirlerimiz çok sık değişebilir, hızlı hareket ettiğimiz ve heyecanlı olacağımız bir transit bu... Ayrıca oldukça açık sözlü olacağız ama açık sözlülükle patavatsızlığı karıştırmayalım! İlginç haberlerin alınıp verildiği bir gün bekliyor ayrıca bizleri... Üstelik bunlar öyle haberler ki, ağzımız açık kalabilir! Ayrıca bugün ve yarın kaybettiğimiz eşyaları bulabilir; evimizin elektrik tesisatını gözden geçirip onarılması gereken yerleri onarabiliriz.
18 Mart Cuma 27 derece Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda Güneş’le Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. Etki süresi +/- 3 gün... Hayatımıza çeki düzen vermek ve sağlığımıza odaklanmak için uygun zamanlar... İşin içinde Neptün olacağı için odaklanmak zor olabilir ve dağılabiliriz, dikkatli olalım! Unutkanlıklar, kafa karışıklıkları söz konusu olabilir... İyi haber: Plüton desteğiyle özellikle para ve kariyerimizle ilgili konularda çevremizden destek görebiliriz.
19 Mart Cumartesi Venüs’le Uranüs arasında kare açı oluşacak. Etki süresi +/- 4 gün... Yalnız olanlar, marjinal ilişkilere çekilebiliriz. Partneri olanlarsa daha önce yapmadığı, denemediği değişik şeyler yapabilir; özel hayatta, ilişkilerde özgürlük ihtiyacı çok artacaktır. Bu dönem partnerimizi kısıtlamamaya, kurallar koymamaya özen gösterelim. Ayrıca bu dönem çapkınlık oranı çok artabilir! İlişkiler aniden başlayıp aniden bitebilir. Heyecanlı olma ve yerinde duramama hali nedeniyle kendimizi sabırsız bir tavır sergilerken bulabiliriz. Sözlerimize, tavırlarımıza dikkat etmemizde fayda var çünkü bir söz hiç akla gelmeyen yerlere çekilebilir. Öte yandan karşımıza hiç hesapta olmayan ödemeler çıkabilir.
20 Mart Pazar Güneş Koç burcuna geçiyor. Hem baharın kapıları açılıyor hem de bugün ekinoks günü! Daha da önemlisi bugün Dünya Astroloji Günü... Güneş’in Koç burcuna geçmesi, hepimizin 6 aylık kaderimizin yazıldığı bir döneme giriyoruz. Her türlü başlangıcı yapabilecek gücü kendimizde bulacağız; plan yapalım, kendimize hedefler belirleyelim. Güneş Koç burcunda tam 1 ay kalacak; bu dönemde daha önce yapmadıklarımızı yapalım. Bu dönem daha atılgan, daha cesur, biraz sabırsız ve azıcık da kendimizi düşünerek hareket edeceğiz. Fiziksel, maddi, manevi gereksiz tüm yüklerden kurtulmanın tam zamanı! Bu süreçte etrafımızdaki insanları motive edebilir, harekete geçirebiliriz. Dikkat edilmesi gereken mesele, maymun iştahlılık olacaktır. Bu maymun iştahlılıkla başlatılan işlerin yarım kalma riski var. Adeta bir çocuk edasıyla, bir şeyler yolunda gitmediğinde saldırgan ve öfke dolu olmayalım, aman dikkat!
KENDİ İŞİNİZİ KURABİLİRSİNİZ
Koç
İşiniz ve kariyerinizle ilgili konularda kafa karıştırıcı etkiler söz konusu, adımlarınızı temkinli atın. Bu günlerde sağlığınıza ekstra önem gösterin, zehirlenmelere karşı dikkatli olun. İşinizle ilgili bir yapılanma içine girmek veya iş yapma şeklinizde bir değişim yapmak isteyebilirsiniz. İş kurmak için de güzel bir süreç.
MEDYA VE EĞİTİM KONULARINDA ELİNİZ GÜÇLENİYOR
Boğa
Bu hafta Başak burcunda bir dolunay meydana gelecek, bu dolunaya Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Hem özel hayatta hem maddi konularda hem de dostluk ilişkilerinde risk almak için uygun bir dönem değil. Bu alanlarda hayal kırıklığı, kafa karışıklığı gibi etkiler devrede olacaktır... Dolunaya Plüton’un desteğiyle yurtdışı, medya ve eğitim konularından yana elinizin güçleneceğini söyleyebilirim. Bu konularda güçlü destekler alabilirsiniz.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYABİLİRSİNİZ
İkizler
Aileniz ve kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyor gibi hissedebilir, önünüzü görmekte zorlanabilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Evinizde veya iş yerinizde de su tesisatıyla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızdan güzel destekler de alabilirsiniz.
UNUTKANLIKLAR YÜZÜNDEN ÜZÜLMEYİN
Yengeç
Eğitim, yakın çevrenizle olan ilişkiler, seyahatler ve dijital işlerde kafa karıştırıcı etkiler devrede olabilir. Bu konularda karar vermekte zorlanabilir ve hata yapabilirsiniz, dikkat edin. Özellikle unutkanlıklar yüzünden üzülmeyin. İlişkiler, anlaşmalar, iş birlikleri ve ortaklıklardan yana güçlü destekler alabileceksiniz. Güçlü iş birlikleri kurabilir, anlaşmalar yapabilirsiniz.
İŞYERİNDE DİKKAT ÇEKİYORSUNUZ
Aslan
Vergi, borçlar, krediler ve bankacılıkla ilgili konularda hatalar, yanlışlıklar yapılabilir, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ancak güçlü iş anlaşmaları yapmanız mümkün; iş yerinde ön plana çıkacağınız, dikkat çekeceğiniz, başarılı olacağınız günler kapıda!
DIŞARIDAN BİR GÖZE İHTİYACINIZ OLABİLİR
Başak
Hedefleriniz, yapmak istedikleriniz, ilişkiler ve ortaklıklardan yana kafanız karışabilir, doğru yargılarda bulunmakta zorlanabilirsiniz. Dışarıdan bir göze ihtiyacınız olabilir. Bir şeyleri imzalamadan önce dikkatli okumalısınız. Yatırımlar konusunda eliniz güçlenirken, özel hayatınıza ilişkin bazı konularda tavrınızı değiştirebilirsiniz.
ALDANMALARA, KANDIRILMALARA DİKKAT!
Terazi
Bu hafta sağlığınıza daha da çok dikkat edin. İş konusunda kimsenin ipiyle kuyuyla inmeyin; aldanmalara, kandırılmalara dikkat! Biraz daha kendinize dönmek, içsel huzuru yakalamak önem kazanacaktır. Yurtdışı, eğitim, yabancılarla yapılan işler, ticari ve yasal konulardan yana şanslısınız.
ÖNEMLİ İMZALAR ATABİLİRSİNİZ
Akrep
Aşk hayatınızda sisli bir yolda yürüyor gibi hissedebilir, gerçekçi olmakta zorlanabilir ve bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Dışarıdan birinin gözlem ve tavsiyeleri size oldukça iyi gelebilir. Dijital işler, eğitim ve tanıtımla ilgili konularda fırsatlar kapınızda. Hayatınızda değişim yaratacak önemli imzalar atabilir, yeni eğitimlere başlayabilirsiniz.
KAZANCINIZ ARTABİLİR
Yay
Ev ve aileyle ilgili konularda bir şeyleri toparlama, derleme, düzene sokma süreci olacaktır sizler için... Evinizin eksiklerine ve tamirat isteyen işlere odaklanabilirsiniz. Bazılarınız taşınma işlerini halledebilir. Yalnız kariyerinizle ilgili konularda dikkatli adımlar atmalısınız. Kariyerinizde kafanızın karıştığı bir süreçten geçebilirsiniz, belki de en doğrusu bu dönem ani ve acil kararlar almamaktır. Maddi konulardan yana güç kazanacaksınız; kazancınızı arttıracağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Kişisel hedeflerinize ulaşmak kolay olacak
Oğlak
Yeni eğitimlere başlayabilir, size yeni bir şeyler katacak seyahatlere çıkabilirsiniz. Yalnız yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Plüton desteğiyle kişisel olarak hedeflerinize ulaşmak çok daha kolay olacaktır; ihtiyacınız olan değişim-dönüşümü rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. İster fiziksel ister ruhsal fark etmez... Başak burcunda meydana gelecek Neptünyen dolunay, işinize yaramayanı atma ve değiştirme olarak etki edecektir sizlere...
Maddi konularda hayalci davranmayın
Kova
Sağlık, krediler, borçlar veya vergilerle ilgili birtakım krizleri yönetmeniz gerekebilir. Bu konular dikkatli ve titiz bir şekilde ele alın. Harcadığınız paraya dikkat; yanlış hesaplar, yanlış ödemeler ve unutkanlıklar söz konusu olabilir. Maddi konularda hayalci davranmayın. Sizi yoran bir takım duygu ve düşünceleri değiştirip dönüştürebilir veya bu konuda bir uzman yardımı alabilirsiniz.
Hedeflerinizin gerçekçi olduğuna emin olun
Balık
İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve iş birlikleri konusunda dikkatli adımlar atacağınız bir dolunay başlıyor. Hedeflerinizin gerçekçi olduğuna emin olun ki sonrasında üzülmeyin! Bir de zehirlenmelere karşı dikkatli olun. Plüton desteğiyle arkadaşlarınızdan çok güçlü destekler alırken, birtakım insanları da hayatınızdan çıkarmanın vakti gelmiş olabilir, ne dersiniz?
Kafalar allak bullak olabilir!
Cuma günü Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Unutkanlıklar, kafa karışıklıkları söz konusu olabilir... Boğalar para, Yaylar kariyere ilişkin konularda dikkatli adımlar atmalı ve ani kararlar almamalı. Başaklarınsa hedefleriyle ilgili kafası karışabilir.
14 Mart Pazartesi Ay tüm gün Aslan burcunda... Kan dolaşımının hızlanacağı, kalp çarpıntılarının artabileceği zamanlar... Kalple ilgili rahatsızlıkları olanlar ilaçlarını evde unutmasın, aşırı heyecanlara karşı dikkat etsin... Özellikle bu gece ciddi bir uykusuzluk yaşanabilir, gündüz kafeinli ürünleri çok fazla tüketmemeye çalışalım. Neşelenmek, arkadaşlarımızla eğlenmek, eğlence mekânlarını bir bir gezmek, flört etmek ve eğlenmek için önümüzde harika birkaç gün var. Ama özellikle bugün çocuklarımızla eğlenebilir, çocuksu yönlerimizi ortaya koyabiliriz. Ay Aslan burcunda ilerlediğinden yaratıcılığımızın, reklam ve promosyon çalışmalarının desteklendiği bir gündeyiz. Ayrıca beğenilmek, yeteneklerimizle takdir toplamak isteyeceğiz; bugünün teması ‘fark edilmek’! Atacağımız her adımda, söyleyeceğimiz her sözle, duruşumuzla fark edilir olacağız.
15 Mart Salı Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat etmeye devam edecek. Kendimizi göstermek, ortaya koymak çok daha kolay olacaktır. Egolar ön planda olacak; ‘ben’ duygusuna yenik düşersek sıkıntılar oluşur aman dikkat! Kendimizden her konuda emin olabiliriz ama geri adım atılması gereken anlarda kendimizi frenlemeyi bilmeliyiz. Plan veya organizasyon yapmamızı gerektirecek koşullar oluşabilir. Bugün lükse olan düşkünlüğümüz de had safhada olabilir, alışveriş ihtiyacımız artabilir. Saç bakımı yaptırmak, kuaföre gitmek, konserlere, davetlere katılmak ve parti yapmak için süper bir gün!
16 Mart Çarşamba Ay 6.58’de Başak burcuna geçip tüm gün bu burçta seyahat edecek. Gökyüzü işlerimize odaklanmak için bizi destekliyor; çalışkan ve verimli olacağız. Bugün sağlığımıza ve bedenimize özen göstermek akıllıca olacaktır. Kişisel bakımımızı yapmak, diyete başlamak, midemizi ve sindirim sistemimizi rahatlatacak gıdalara yönelmek için Ay-Başak günlerinden faydalanalım. Önemli ve tamamlanması gereken işlerimizi bitirmeye bakalım.
17 Mart Perşembe Ay tüm gün Başak burcunda... Merkür’le Uranüs arasında uyumlu bir görünüm oluşacak. Etki süresi +/- 2 gün... Fikirsel anlamda kendimizi özgür hissedebileceğimiz bir gün; orijinal projeler zihnimizde uçuşabilir; bunları mutlaka bir kenara not edelim. Fikirlerimiz çok sık değişebilir, hızlı hareket ettiğimiz ve heyecanlı olacağımız bir transit bu... Ayrıca oldukça açık sözlü olacağız ama açık sözlülükle patavatsızlığı karıştırmayalım! İlginç haberlerin alınıp verildiği bir gün bekliyor ayrıca bizleri... Üstelik bunlar öyle haberler ki, ağzımız açık kalabilir! Ayrıca bugün ve yarın kaybettiğimiz eşyaları bulabilir; evimizin elektrik tesisatını gözden geçirip onarılması gereken yerleri onarabiliriz.
18 Mart Cuma 27 derece Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda Güneş’le Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. Etki süresi +/- 3 gün... Hayatımıza çeki düzen vermek ve sağlığımıza odaklanmak için uygun zamanlar... İşin içinde Neptün olacağı için odaklanmak zor olabilir ve dağılabiliriz, dikkatli olalım! Unutkanlıklar, kafa karışıklıkları söz konusu olabilir... İyi haber: Plüton desteğiyle özellikle para ve kariyerimizle ilgili konularda çevremizden destek görebiliriz.
19 Mart Cumartesi Venüs’le Uranüs arasında kare açı oluşacak. Etki süresi +/- 4 gün... Yalnız olanlar, marjinal ilişkilere çekilebiliriz. Partneri olanlarsa daha önce yapmadığı, denemediği değişik şeyler yapabilir; özel hayatta, ilişkilerde özgürlük ihtiyacı çok artacaktır. Bu dönem partnerimizi kısıtlamamaya, kurallar koymamaya özen gösterelim. Ayrıca bu dönem çapkınlık oranı çok artabilir! İlişkiler aniden başlayıp aniden bitebilir. Heyecanlı olma ve yerinde duramama hali nedeniyle kendimizi sabırsız bir tavır sergilerken bulabiliriz. Sözlerimize, tavırlarımıza dikkat etmemizde fayda var çünkü bir söz hiç akla gelmeyen yerlere çekilebilir. Öte yandan karşımıza hiç hesapta olmayan ödemeler çıkabilir.
20 Mart Pazar Güneş Koç burcuna geçiyor. Hem baharın kapıları açılıyor hem de bugün ekinoks günü! Daha da önemlisi bugün Dünya Astroloji Günü... Güneş’in Koç burcuna geçmesi, hepimizin 6 aylık kaderimizin yazıldığı bir döneme giriyoruz. Her türlü başlangıcı yapabilecek gücü kendimizde bulacağız; plan yapalım, kendimize hedefler belirleyelim. Güneş Koç burcunda tam 1 ay kalacak; bu dönemde daha önce yapmadıklarımızı yapalım. Bu dönem daha atılgan, daha cesur, biraz sabırsız ve azıcık da kendimizi düşünerek hareket edeceğiz. Fiziksel, maddi, manevi gereksiz tüm yüklerden kurtulmanın tam zamanı! Bu süreçte etrafımızdaki insanları motive edebilir, harekete geçirebiliriz. Dikkat edilmesi gereken mesele, maymun iştahlılık olacaktır. Bu maymun iştahlılıkla başlatılan işlerin yarım kalma riski var. Adeta bir çocuk edasıyla, bir şeyler yolunda gitmediğinde saldırgan ve öfke dolu olmayalım, aman dikkat!
KENDİ İŞİNİZİ KURABİLİRSİNİZ
Koç
İşiniz ve kariyerinizle ilgili konularda kafa karıştırıcı etkiler söz konusu, adımlarınızı temkinli atın. Bu günlerde sağlığınıza ekstra önem gösterin, zehirlenmelere karşı dikkatli olun. İşinizle ilgili bir yapılanma içine girmek veya iş yapma şeklinizde bir değişim yapmak isteyebilirsiniz. İş kurmak için de güzel bir süreç.
MEDYA VE EĞİTİM KONULARINDA ELİNİZ GÜÇLENİYOR
Boğa
Bu hafta Başak burcunda bir dolunay meydana gelecek, bu dolunaya Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Hem özel hayatta hem maddi konularda hem de dostluk ilişkilerinde risk almak için uygun bir dönem değil. Bu alanlarda hayal kırıklığı, kafa karışıklığı gibi etkiler devrede olacaktır... Dolunaya Plüton’un desteğiyle yurtdışı, medya ve eğitim konularından yana elinizin güçleneceğini söyleyebilirim. Bu konularda güçlü destekler alabilirsiniz.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYABİLİRSİNİZ
İkizler
Aileniz ve kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyor gibi hissedebilir, önünüzü görmekte zorlanabilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Evinizde veya iş yerinizde de su tesisatıyla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızdan güzel destekler de alabilirsiniz.
UNUTKANLIKLAR YÜZÜNDEN ÜZÜLMEYİN
Yengeç
Eğitim, yakın çevrenizle olan ilişkiler, seyahatler ve dijital işlerde kafa karıştırıcı etkiler devrede olabilir. Bu konularda karar vermekte zorlanabilir ve hata yapabilirsiniz, dikkat edin. Özellikle unutkanlıklar yüzünden üzülmeyin. İlişkiler, anlaşmalar, iş birlikleri ve ortaklıklardan yana güçlü destekler alabileceksiniz. Güçlü iş birlikleri kurabilir, anlaşmalar yapabilirsiniz.
İŞYERİNDE DİKKAT ÇEKİYORSUNUZ
Aslan
Vergi, borçlar, krediler ve bankacılıkla ilgili konularda hatalar, yanlışlıklar yapılabilir, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ancak güçlü iş anlaşmaları yapmanız mümkün; iş yerinde ön plana çıkacağınız, dikkat çekeceğiniz, başarılı olacağınız günler kapıda!
DIŞARIDAN BİR GÖZE İHTİYACINIZ OLABİLİR
Başak
Hedefleriniz, yapmak istedikleriniz, ilişkiler ve ortaklıklardan yana kafanız karışabilir, doğru yargılarda bulunmakta zorlanabilirsiniz. Dışarıdan bir göze ihtiyacınız olabilir. Bir şeyleri imzalamadan önce dikkatli okumalısınız. Yatırımlar konusunda eliniz güçlenirken, özel hayatınıza ilişkin bazı konularda tavrınızı değiştirebilirsiniz.
ALDANMALARA, KANDIRILMALARA DİKKAT!
Terazi
Bu hafta sağlığınıza daha da çok dikkat edin. İş konusunda kimsenin ipiyle kuyuyla inmeyin; aldanmalara, kandırılmalara dikkat! Biraz daha kendinize dönmek, içsel huzuru yakalamak önem kazanacaktır. Yurtdışı, eğitim, yabancılarla yapılan işler, ticari ve yasal konulardan yana şanslısınız.
ÖNEMLİ İMZALAR ATABİLİRSİNİZ
Akrep
Aşk hayatınızda sisli bir yolda yürüyor gibi hissedebilir, gerçekçi olmakta zorlanabilir ve bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Dışarıdan birinin gözlem ve tavsiyeleri size oldukça iyi gelebilir. Dijital işler, eğitim ve tanıtımla ilgili konularda fırsatlar kapınızda. Hayatınızda değişim yaratacak önemli imzalar atabilir, yeni eğitimlere başlayabilirsiniz.
KAZANCINIZ ARTABİLİR
Yay
Ev ve aileyle ilgili konularda bir şeyleri toparlama, derleme, düzene sokma süreci olacaktır sizler için... Evinizin eksiklerine ve tamirat isteyen işlere odaklanabilirsiniz. Bazılarınız taşınma işlerini halledebilir. Yalnız kariyerinizle ilgili konularda dikkatli adımlar atmalısınız. Kariyerinizde kafanızın karıştığı bir süreçten geçebilirsiniz, belki de en doğrusu bu dönem ani ve acil kararlar almamaktır. Maddi konulardan yana güç kazanacaksınız; kazancınızı arttıracağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Kişisel hedeflerinize ulaşmak kolay olacak
Oğlak
Yeni eğitimlere başlayabilir, size yeni bir şeyler katacak seyahatlere çıkabilirsiniz. Yalnız yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Plüton desteğiyle kişisel olarak hedeflerinize ulaşmak çok daha kolay olacaktır; ihtiyacınız olan değişim-dönüşümü rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. İster fiziksel ister ruhsal fark etmez... Başak burcunda meydana gelecek Neptünyen dolunay, işinize yaramayanı atma ve değiştirme olarak etki edecektir sizlere...
Maddi konularda hayalci davranmayın
Kova
Sağlık, krediler, borçlar veya vergilerle ilgili birtakım krizleri yönetmeniz gerekebilir. Bu konular dikkatli ve titiz bir şekilde ele alın. Harcadığınız paraya dikkat; yanlış hesaplar, yanlış ödemeler ve unutkanlıklar söz konusu olabilir. Maddi konularda hayalci davranmayın. Sizi yoran bir takım duygu ve düşünceleri değiştirip dönüştürebilir veya bu konuda bir uzman yardımı alabilirsiniz.
Hedeflerinizin gerçekçi olduğuna emin olun
Balık
İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve iş birlikleri konusunda dikkatli adımlar atacağınız bir dolunay başlıyor. Hedeflerinizin gerçekçi olduğuna emin olun ki sonrasında üzülmeyin! Bir de zehirlenmelere karşı dikkatli olun. Plüton desteğiyle arkadaşlarınızdan çok güçlü destekler alırken, birtakım insanları da hayatınızdan çıkarmanın vakti gelmiş olabilir, ne dersiniz?