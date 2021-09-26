Bu yılın son Merkür retrosu

Yine geldi o vakit... Merkür geri harekete başlıyor. Yarından 20 Ekim’e kadar etkili olacak retroda yeni ortaklıklara, ilişkilere başlamak pek uygun değil. İlişkilerde iletişim sorunları yaşanabilir. Ama ayrılık olursa korkmayın, barışırsınız. Eski sevgililerin kapınızı çalma ihtimali de çok yüksek.

Yılın son Merkür retrosu, gölgesini ve durağanını da hesaba katarsak 26 Eylül’de başlayıp 20 Ekim’e kadar devam edecek. Bu seferki Merkür retrosunu Terazi burcunda deneyimleyeceğiz. Şunu söylemeden geçmeyeyim: Aslında hiçbir gezegen geri gitmez, sadece yavaşlar ve Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimi verir. Ama biz buna astrolojide gezegenin geri gitmesi (retrosu) diyoruz.

Retro süreçlerinde işler yavaşlar, durur, gecikmeler meydana gelir. En temel haliyle Merkür; iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronikler, eğitim, ulaştırma, ticari konular ve kardeşlerle ilgilidir. Bu yüzden geri giderken yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerle ilgili sorunlar, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, bavul kayıpları, ticari anlaşmazlıklar, kardeşler arasında sağlıklı iletişim kurulamaması gibi etkiler ortaya çıkabilir.

Bu sefer Merkür, Terazi burcunda geri hareket edecek. Yani ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, güzellik ve estetikle ilgili konular birinci dereceden etkilenecek. Bu nedenle 20 Ekim’e kadar herhangi bir anlaşma ve sözleşme önerilmez, yeni bir ortaklık kurmak ya da evlenmek için de uygun bir süreç değildir.

SON NOKTAYI KOYUYORUZ

Bu dönem eski sevgililerden haberler alabilir ve bir şekilde onlarla iletişim kurabiliriz. Sanıyorum ki; bu seferki Merkür retrosu tüm eski sevgilileri hortlatacak cinsten olacak. O hep sorulan ‘Acaba bana geri döner mi’ sorusunun cevabı belki de birçoğumuz için bu sefer ‘Evet’ olacak. Ama dönmesi hayırlı mıdır? Pek sanmıyorum.

Zira ‘ex’ten next olacağına’ (eski sevgiliden yeni ilişki çıkacağına) inanmıyorum. Merkür retrosundaki dönüşler aslında akılda kalan ne varsa yaşamak ve artık son noktayı koymak için yaşanabilir. Yani ‘eskiler’in geri dönüşüyle mutlu ilişki veya evlilik hayalleri kurmamakta fayda var. Üstelik Merkür, Terazi burcunda geri hareket edeceği için özellikle ilişkilerde ve evlilikte sağlıklı iletişim kurmanın zor olacağı bir zaman. Sürekli birbirlerini yanlış anlayan, araları bozulan çiftleri göreceğiz çevremizde. Ama Terazi’nin kibar ve ilişki yöneten hali sayesinde bozulan aralar hızla onarılacak. Yani ayrılık olursa korkmayın, barışırsınız. Bu dönemde birileri hakkında ilişkiler üzerine dedikodular yapacaksanız dikkatli olun. Kiminle konuştuğunuza, kime ne yazdığınıza, telefonunuzdaki dedikodu gruplarında dönen muhabbetlerin orada kaldığına dikkat edin. Başınız ağrımasın.

Terazi burcunun kararsız yapısı Merkür retrosuyla birleşince ortaya çıkabilecek kaosu düşünebiliyor musunuz? Bu dönem karar verememek ve alınan kararlardan emin olamamak zihinleri epey meşgul edecek. Terazi arabuluculuk, avukatlık gibi hukuki konuları da temsil eder. Yeni bir dava açmadan önce iyi düşünmeli, avukatınızı dikkatli seçmelisiniz. Arabuluculukla ilgili konular uzayabilir. Öte yandan Terazi burcunda gerileyen Merkür geç tecelli eden bir adaleti sembolize edebilir. Bu süreçte ameliyat olabilirsiniz, korkmayın.