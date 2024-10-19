Akrep dönemi başlıyor... Gündemde kriz, tutku ve sırlar var

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Bu hafta gökyüzünde Terazi dönemi bitiyor ve Akrep dönemi başlıyor. Hepimiz krizlerle biraz daha fazla uğraşmak durumunda kalabiliriz. Yatırım konularında derinleşeceğimiz, her işe tutkuyla sarılacağımız bir süreç olabilir.

Bugün Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Güneş ile Plüton arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Bugün otorite figürleri, baba veya eşle krizler yaşayabilir, güç çekişmesine, iktidar savaşına girebiliriz. Kendimize de başkalarına da acımasızlık yapmayalım. Hisler ikinci planda kalabilir ve sert duygular daha rahat ortaya çıkabilir. İşlerimizi büyük bir sır içinde yürütebilir, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatımıza dair özel konulara eğilebiliriz. Öfke, şiddet, kıskançlık duygularından uzak durulmasında yarar var.

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Yarın Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Zihin ve iletişim konuları ön plana çıkabilir. İnsanlar daha meraklı, konuşkan ve öğrenmeye açık hale gelebilir. Kısa süreli seyahatler, sosyal bağlantılar ve bilgi alışverişi önem kazanabilir. Duygusal ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, mantık ve objektif düşünce ağır basabilir. Yeni insanlarla tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmak daha keyifli hale gelebilir.

Salı günü Ay 1.49 itibariyle Yengeç burcuna geçecek ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Duygularımızı ifade etmek, dile getirmek, duygusal meseleleri konuşmak için uygun bir gün. Ev almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul, arsa gibi işlerle ilgilenmek için güzel bir gün. Ay Yengeç’teyken sevdiklerimize bakmak, beslemek ve çocuklarla ilgilenmek gibi konulara ilgimiz artar.

YENİLENME FIRSATI

Çarşamba Ay tüm gün Yengeç burcunda olacak. Güneş bugün Akrep burcuna geçecek ve 1 ay burada seyahat edecek. Bu derin dönüşüm ve gizemlerin açığa çıkma zamanını işaret eder. Yüzeyde kalmaktansa duygusal ve psikolojik derinliklere inmek isteyebiliriz. Krizler ve güç mücadeleleri gündeme gelebilir, ancak bunlar büyüme ve yenilenme fırsatları sunabilir. Akrep’in yoğun ve tutkulu enerjisi, bizi hayatımızın gizli kalmış yönlerini keşfetmeye yönlendirir.

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Perşembe Ay 7.46 ile 8.23 arasında Yengeç burcunda boşlukta olacak, ardından Aslan burcuna geçecek. Mars ile Uranüs arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Heyecan dolu işler ve konular dikkatimizi çekebilir. Hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde halledebiliriz. Ertelediğimiz, başlamaya üşendiğimiz ne varsa şimdi büyük motivasyonla hayata geçirme zamanı. Cinsel anlamda libidomuzun yüksek olacağı, sıradışı kişilere çekilebileceğimiz zamanlar. Bizi kısıtlayan konu ve kişilerden hızla uzaklaşabiliriz. Yaratıcı enerjimiz artabilir ve yeni projelere, fikirlere odaklanmak için ilham alabiliriz.

Cuma Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Mars ile Neptün arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi 4 gün. Yakın çevremizdeki kişilerin ihtiyaçlarına karşı oldukça hassas olabiliriz. Hayattan bir süre elimizi eteğimizi çekebilir ve düşük enerjimizi arttırmak isteyebiliriz. Yoga ve meditasyon gibi aktivitelerden yararlanabiliriz. Kesin bir hedefe yönelmek ve planlarda ilerleme kaydetmek kolay olmayabilir. Paramıza dikkat etmeliyiz. Unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden paramızı kaybedebiliriz.

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26 Ekim Cumartesi Ay 11.02 ile 18.47 arasında Aslan burcunda boşlukta olacak, sonra Başak burcuna geçecek. Venüs ile Satürn arasında kare açı oluşacak ve etkisi 3 gün sürecek. İlişkilerde duygu olarak uzaklaşma meydana gelebilir. Estetik operasyon yaptırmak için pek de uygun zamanlar değil. Bugünlerde kendimizi biraz değersiz hissedebiliriz veya birileri bizlere böyle hissettirebilir. Hoşlandığımız kişilere açılmak için pek uygun değil, hatta reddedilebiliriz. Bu dönem partnerimizden veya eşimizden gerekli ilgi ve sevgiyi almakta zorlanabiliriz.

BU HAFTA BURÇLAR NELER YAŞAYACAK?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Sezgisel yetenekleriniz güçleniyor

Bu dönemde başkalarının parasıyla ilgili konular, borçlar ya da miraslar gündeme gelebilir. Maddi kaynaklarınızı nasıl yönettiğinizi gözden geçirebilir, gereksiz harcamaları kontrol altına almaya başlayabilirsiniz. Bu dönemde güç oyunlarına dikkat etmek gerekebilir. Sezgisel yetenekleriniz güçleniyor; bu da krizleri aşmada yardımcı olabilir. Gizli kalmış bazı sırlar açığa çıkabilir.

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Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Rekabet içeren ilişkiler hareketlenebilir

İlişkiler ve ortaklıklar konusunda yoğun ve derin bir dönem başlayabilir. İlişkilerde gizli kalmış duygular açığa çıkabilir, güç dengeleri ve kontrol mücadeleleri ön planda olabilir. Bu dönemde ya ilişkileri derinleştirebilir ya da bazı bağları koparabilirsiniz. Partnerinizle daha samimi ve gerçekçi bir iletişim kurmak isteyebilirsiniz. Rekabet içeren ilişkiler hareketlenebilir.

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

İş hayatında stratejik davranmayı öğrenmelisiniz

Çalışma hayatınızda yeni sorumluluklar üstlenebilir ya da mevcut düzeninizi gözden geçirebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde güç mücadeleleri veya gizli çatışmalar yaşanabilir. Özellikle ruhsal ve zihinsel sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Çalışma hayatınızda daha verimli ve stratejik olmayı öğrenmeniz gerekiyor. İşle ilgili bazı sırlar, gizli bilgiler açığa çıkabilir.

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Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Hobilerinize daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz

Aşk hayatınızda derinleşen duygular ve yoğun tutkular gündeme gelebilir. Partnerinizle daha derin bağlar kurmak ya da aşk hayatınızdaki krizleri aşmak için harekete geçebilirsiniz. Yaratıcı projelerde kendinizi daha tutkulu ve motive hissedebilirsiniz. Çocuğunuz varsa, onun yaşamında köklü değişiklikler fark edebilirsiniz. Hobilerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Geçmişle yüzleşme sürecine girebilirsiniz

Bu dönemde aile ilişkilerinize daha derin bir anlayış geliştirme fırsatı bulacaksınız. Evinizde köklü değişiklikler yapmak isteyebilir, taşınma ya da evde büyük bir yenilenme süreci başlatabilirsiniz. Geçmişle yüzleşme ve aile köklerinizle ilgili gizli kalmış bazı sırları açığa çıkarma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ailede yaşanan eski travmaları iyileştirme sürecine girebilirsiniz.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

İletişim tarzınızda daha keskin olabilirsiniz

Bu dönemde zihinsel faaliyetleriniz hızlanır, derinlere inmek isteyebilirsiniz. Söylenmemiş sözler, bastırılmış duygular gün yüzüne çıkabilir. Sözcüklerinizi seçerken dikkatli olmanız gerekebilir, çünkü etkisi büyük ve daha keskin olabilir. Kısa seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdekilerle ilişkilerinizi yeniden değerlendirebilir, fayda sağlamayan bağları koparmak isteyebilirsiniz.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Kişisel değerlerinizi sorgulayabilirsiniz

Bu dönemde maddi güvenliğinizle ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Gelir kaynaklarınızı arttırmak ya da mevcut kaynaklarınızı daha iyi yönetmek için strateji geliştirme zamanı. Kişisel değerleriniz konusunda da derinlemesine bir sorgulama içine girebilirsiniz. Parasal ilişkilerde güç mücadeleleri yaşanabilir; ilişkilerde dengeyi korumak önemli.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Hayatınız için cesur adımlar atabilirsiniz

Kişisel gücünüzü yeniden kazandığınız ve kendinizi ifade etmek için yoğun enerjiye sahip olduğunuz bir dönem başlıyor sizin için. Yeni başlangıçlar, hayatınızda radikal değişiklikler için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Aynı zamanda dış dünyaya karşı daha gizemli, çekici ve etkileyici bir hava yayabilirsiniz. Hayatınız için cesur adımlar atabilirsiniz.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Bastırılmış korkularınız yüzeye çıkabilir

Bu dönem dış dünyadan biraz uzaklaşarak içsel yolculuğunuza odaklanmanız gereken bir zaman dilimi olacak. Bilinçaltınızdaki bastırılmış duygular ve korkular yüzeye çıkabilir. Geçmişten gelen bazı duygusal yaralar bu dönemde iyileşme fırsatı bulabilir. Aynı zamanda gizli düşmanlar ya da arka planda gelişen olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenebilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Bazı arkadaşlarınızla yolları ayırabilirsiniz

Arkadaşlık ilişkilerinizde daha derin ve anlamlı bağlar kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla yolları ayırma kararı alabilir, size daha uygun sosyal çevreler arayabilirsiniz. Bu dönem kariyer hedeflerinizde uzun vadeli planlar yapabilir, daha büyük projelere adım atmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizde güç mücadeleleri yaşanabilir, diplomatik olmak önemli.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Üstlerinizle ilişkilerde güç mücadelesi yaşanabilir

Kariyerinizde büyük dönüşümler ve stratejik adımlar atmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda derinlemesine bir sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Üstlerinizle olan ilişkilerde güç mücadeleleri yaşanabilir, kontrolü elde tutma arzunuz ön plana çıkabilir. Toplumsal statünüzü güçlendirmek için daha stratejik ve planlı hareket etme dönemindesiniz. İş hayatınızda dönüşüm zamanı.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Mistik öğretiler dikkatinizi çekebilir

Dünya görüşünüz ve kişisel felsefeniz üzerine düşünme ve bunları yeniden yapılandırma fırsatı bulabilirsiniz. Seyahat etmek ya da yeni bir şeyler öğrenmek size çekici gelebilir. Derinlemesine bilgi edinmek, yeni bir dil öğrenmek ya da akademik bir konuda uzmanlaşmak isteyebilirsiniz. Ruhsal anlamda da bir arayış içine girebilirsiniz; mistik öğretiler dikkatinizi çekebilir.