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Dilek Avşar

Dilek Avşar

dilek@avsarestetik.com

YENİ NORMALLERİMİZ

11 Mayıs 2020

Bugünlerde yavaş yavaş normal yaşantımıza geri dönüyoruz. Normalleşme sürecine adım atarken bazı alışkanlıklarımızı da değiştirmeliyiz. Evden çıkabilmek bile ne güzelmiş değil mi? Ama bazı tedbirlere çok dikkat etmemiz gerekiyor...

Önce maske sonra siperlik

Evden çıkarken maskemizi ve mümkünse siperliğimizi takalım. Maskemizi evden çıkmadan hemen önce takmaya özen göstermeliyiz. Çünkü eller kirlenmeden, ellere şüpheli bir mikrop yerleşmeden maskeyi takıp evden ayrılmak önemlidir. Maskeyi taktıktan sonra mümkün olduğu kadar maskeye dokunmamak gerekir.
Maskeden sonra isterseniz siperlik veya onun yerine geniş bir gözlük de kullanabilirsiniz. Şapka, gözlük gibi yüzümüzü kısmen kapatacak eşyalar aynı zamanda virüsün bulaşma ihtimalini azaltmada da etkilidir. Toplu taşıma kullanacaklar, market veya pazar alışverişi yapacakların siperlik kullanmasında fayda var.

Sosyal mesafe birbirimize kavuşturacak

Sosyal mesafe bizi birbirimizden uzaklaştırmıyor; aksine birbirimize daha çabuk kavuşmamızı sağlıyor. Ne kadar birbirimize mesafe koyarsak, o kadar çabuk normalleşeceğimizi unutmayalım. Havaların güzelleşmesiyle hepimiz yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladığımızda, Covid-19’la mücadelemiz bitti gibi algılarsak, çok başarılı olduğumuz bu savaşta yenilebiliriz.
Özel hayatımızda, iş hayatımızda ve sosyal yaşantımızdaki yeni normallerimiz, mesafeyi koruyarak kuracağımız ilişkiler yarınlarımızı daha mutlu yapacak. Hastalarımız iyileşiyor, dünya normalleşiyor, bizler ise sağlıkla nefes alabiliyoruz. Yeni normallerimizi ne kadar çabuk benimsersek, güzel günlere o kadar çabuk kavuşabiliriz.

Eldiven takmalı mıyız?

Eldivenlerin yanlış kullanımını çok sık görüyoruz.
Eldiveni en doğru şekilde sağlık çalışanları kullanır. Hastayla işleme başlanmadan eldiven takılır ve hemen ardından çıkarılır.
Siz hiç eldivenle klinikte dolaşan bir doktor gördünüz mü? Hepimizin yanıtı hayır...
Biz doktorlar biliriz ki eldiven işlem sırasında ya da hazırlık aşamasında takılır ve işlem biter bitmez çıkarılıp atılır. Eldiven yanlış kullanılırsa veya eldivene güvenilip her yere rahatlıkla dokunulursa, eldivenin üzerindeki mikroplar her yere taşınmış olur.
Ellerimizi dışarıya çıktığımız andan itibaren kirli kabul edersek ve bir yerlere dokunurken dikkatli davranırsak, ellerimizi yüzümüze götürmezsek eldivene ihtiyaç yoktur.
Dışarıda ya da iç mekanlarda belirli aralıklarla ellerin yıkanması, ellere dezenfektan uygulanması çok önemlidir.
El hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması artık yeni normallerimiz oldu.

 

 

 

 

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