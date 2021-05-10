Yaz terlemelerinin önüne geçmenin yolu var

Geçen haftaki yazımda doğum sonrası bakım önerilerimi paylaşmıştım. Bu hafta ise 40 ve 50’li yaşlardaki kadınlarımıza bakım önerilerinde bulunmak istiyorum. Çünkü bu yaş döneminde cildimizin, yüzümüzün daha fazla ilgiye ve bakıma ihtiyacı vardır.

Her yaş grubunun, cilt yapısına göre farklı bakımlarla ve ameliyatsız yüz gençleştirme-iyileştirme uygulamalarıyla desteklenmesi gerekir. Normal şartlarda 30’lu yaşlarda biri, botoks gibi ufak dokunuşlarla ve yeni nesil cilt bakımları ile uzunca bir süre o yaştaki tazeliğini ve canlılığını koruyabilirken 40’lı yaşlarda cildin artık daha fazla bakıma ve desteğe ihtiyacı olur. Çünkü yıldan yıla azalan kolajen miktarı, cilt altında doku kaybına sebebiyet verir ve bu da şakaklarda çökmeye, yüz ovalinde bozulmalara; yer çekimi ile de sarkmaların daha görünür hale gelmesine sebebiyet verir. O yüzden de bakım ve iyileştirme uygulamaları düzenlenirken her yaş grubuna ayrı işlemleri sunmak gerekir.

Kişiye özel, kişinin yaşantısına, yaşına, genetik yapısına uygun ve cilt/yüz sorunlarına çözüm sağlayacak, danışana kendisini iyi hissettirecek tedavi iyileştirme uygulamaları sunulmalıdır. Bununla birlikte danışan/hasta da ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamalarının ciltte yarattığı iyileşmenin süresini uzatmak için uygulamalarına sadık kalmalı ve harfiyen uymalıdır.

Sadece botoks yeterli olur mu?

Cildine daha genç yaşlarda yatırım yapmış, minik minik botoks ile ince çizgilerin görünümünü iyileştirmiş, cildinizi de vitamin uygulamalarını rutin olarak takviye ettiyseniz şanslısınız.

Çünkü bu yaş grubuna bir adım önde ve avantajla gireceksiniz. Evde krem sürmeye üşenenlerdenseniz sadece botoks sizin için yeterli olmayabilir.

Ancak yine de botoks bu yaş guruplarında uygulanacak işlemlerle birlikte göz çevresinde ve alın bölgesinde yerleşmeye başlayan kırışıklıkların görünümünün iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.

