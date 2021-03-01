Yağ alma hakkında merak edilenler

Yaşlanma doğal bir süreç olduğu kadar; genetik, yaşam şekli, kişinin geçirdiği hastalıklardan ve yaşadığı coğrafyadan etkilenir. Sağlıklı gen yapısına sahip kişilerin kolay kolay vücutlarının yıpranması beklenmez. Kişinin psikolojik yapısında da ailenin genetik özellikleri taşınır.

Depresyona dayalı kişilik yapıları incelendiğinde mutlaka altta genetik bir yatkınlık ortaya çıkar. Özellikle çocukluk travmaları olup onları üzerinden atamayan ve genetik olarak psikolojisi rahat olmayan kişilerde sürekli bir endişe ve mutlu olamama hali gelişir. Tüm vücutları gergin, yüzler asık ve bakışlar mat görünür.

Oysaki hayata daha yumuşak tutunan, fiziki ve ruhsal sağlığı iyi olan anne babaların çocukları tüm yaşantıları boyunca hem daha sağlıklı hem de daha mutlu yaşadıkları bilinir.

Estetik dediğimiz dış görünüm ise tüm vücudumuzun bedensel ve psikolojik olarak dışa yansıması olur. Ruhsal olarak rahat olan bir insanın altta başka bir sebep yoksa kan basıncı kolay kolay yükselmez. Gece rahat uyur, yeme bozuklukları görülmez, vücut dengesi yerinde ve hormonal yapısı da düzenlidir.

“Cilt yapım anneme hatta anneanneme benziyor” gibi söylemleri yakın çevremizdeki kişilerden de duyarız. Zaman içinde ve yaşanılan dönemlere bağlı olarak güzellik algısı da değişir. Bundan 40-50 yıl önce 35-40 yaşındaki insanlara yaşlı denilirken; 25-30 yıl önce bu yaş grubuna orta yaşlı denmeye başlandı.

Günümüzde ise orta yaş 65’li yaşlarda başlıyor. Kişiler kendilerine dikkat etmeye başlamalarıyla düşünce yapıları, yeme alışkanlıkları yanı sıra fiziki aktiviteleri de değişti ve daha sağlıklı yaş alınmaya başlandı. Bununla birlikte, güzellik algısı da değişti. Bir kişiye güzel demek için önce ondaki ruh ışığını sonra gözlerdeki parlaklığı ve ciltteki kaliteyi arar olduk. Tüm bunları bütün olarak gördüğümüzde de güzellik tanımı doğru ifade edilmiş oluruz.

Genetik miras yaş almayı etkilediği gibi yaş alma sırasında ortaya çıkan deformasyonların da belirleyicisi olabilir. Örneğin, annenizin cildi çok incedir ve sigara kullanmadığı halde üst dudak çizgileri çok belirgindir. Sizin de böyle bir sıkıntınız olacağını erken yaşta fark ederseniz.

Genetik mirasın değiştirilmesi mümkün değilse de bazı durumlarda yönlendirilmesi mümkündür. Genetik mirasla birlikte beslenme şekli, hayat görüşleri, yaşanan bölge, yapılan meslek, yaşadığımız sosyal çevre de yaş almada etkili birer faktör diyebiliriz.