Sevgi hayatınızın odağı olsun

İnsanın yüzündeki ilk ince kırışığı görmeden aklına botoks, cildi kurumadan nemlendirmek için çare düşünmek gelmez. Oysa bazı uygulamaları ve bakımları vakit varken yaptırmak geleceğe yatırım yapmak gibidir. Bugün cilde erken yaşlarda yapılması gerekenleri sizlerle paylaşmak istedim.

Gençlik altın çağımız. Duyguların en deli olduğu, hormonların bizi yönettiği iniş çıkışları, değişimleri ile içinde yaşarken kimi zaman zirvede kimi zaman da diplerde yaşadığımız, geriye bakıp da “Ah keşke şimdiki aklım olsaydı da o günleri öyle yaşasaydım” dediğimiz ömrümüzün ilkbaharı... Fiziksel olarak değiştiğimiz, hormonların çok hızlı çalışmasından dolayı cildimizde, vücudumuzda değişimlerin yaşandığı, bedenimizin şekillendiği yıllar...

Peki ya cildimiz?

Otuzlu yaşların başına kadar cildimiz gençtir, çünkü hâlâ kolajen üretimi devam eder. Kolajen üretiminin durması ve sonraki yıllarda da her yıl yüzde 1 azalması ile cildimiz gençliğindeki dolgunluğunu, canlılığını, parıltısını kaybetmeye başlar. Ancak genç ve sağlıklı cildi sadece kolajen üretimine bağlamak olayı çok basite indirgemek olur. Ergenlik dönemi ile başlayan hormonal değişimler cildin yapısını da belirler.

Kimi cilt ergenlik dönemini daha sakin geçirse de büyük bir çoğunluk akne, sivilce, siyah noktalar ve T bölgesinde yağlanma gibi sorunlarla sıkça karşılaşıyor.

Bakımla kontrol

altına alabilirsiniz

Gençlikte yapılan en büyük hata, “nasıl olsa bu dönem geçer” diyerek cildi kendi haline bırakmak ve bunun yanında akne-sivilceleri sıkmak, cilde yeterince özen göstermemek, derinlemesine bakım yapmamak... Oysa erken dönemde yapılacak medikal ve yeni nesil cilt bakımları ile akne-sivilce oluşumunun önüne geçilebilir, gözeneklerin tıkanması ve siyah nokta oluşumu da engellenebilir.

