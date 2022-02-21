Rakamlar ve 2022’ye bakış

Yine yılın en kırmızı, en kalpli, en sevgi dolu gününe geldik; 14 Şubat Sevgililer Günü’ne. Dışarıdan çok fazla uyaran olunca artık özel günleri unutmak, atlamak mümkün değil. Herkes gönlünce, kendisine uygun bir hediyeyle sevdiğinin gününü kutluyor. Peki sevgiyi hayatımızın odağında tutuyor muyuz? İşte bugün yine uzmanlık alanımdan uzaklaşıp sevgiden, gönülden ve bizden, sizden yazmak istedim.

Yazıma başlarken öncelikle gönülden seven, sevilen, sevgisini hissettiren herkesin bu güzel ve özel gününü kutlarım.

Günlerin pahalı hediyeler değil, gönülden sevgi ve isteyerek alınmış, hazırlanmış hediyelerle anlam kazandığının da altını çizmek isterim.

GÖNÜL SEVGİLİYİ BULMUŞSA KURU DAL BİLE ÇİÇEK AÇAR

Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz; ozanların, şairlerin, erenlerin, aşka âşık, sevmeye hayatını adamış güzel insanların, yüce ruhların ülkesinde.

Mayasında sevmek olan, sadece insanı değil yaratılanı

Yaradan’dan dolayı seven bir anlayışın nesliyiz biz...

“Doğada yaşayan hiçbir canlıyı, karıncayı bile incitmeyin” diyen ataların torunlarıyız.

Bu anlayışı keşke hepimiz yaşam felsefesi haline getirebilsek. O zaman dünya daha yaşanır bir yer haline gelir.