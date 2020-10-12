Mutluluk bir tercihtir

Yaz mevsimi sonrası güneş lekeleri git gide kendini göstermeye başladı. Peki, bu lekelerden nasıl kurtulursunuz?

Güneş lekeleri; birçoğumuzu üzen, bazılarımızı makyaj yaparak kapatmak zorunda bırakan ve her geçen gün etrafımızda artarak izlediğimiz bir sorun haline gelmedi mi?

Teknoloji ne kadar ilerlese de ne yazık ki henüz tek bir yöntemle kalıcı olarak lekelerle baş etmek mümkün değil. Genetik yatkınlık, bazı hormon ilaçları, kozmetik ürünlerin yanlış kullanılması, güneşe kontrolsüz maruz kalma, hamilelik süreci gibi etkenlerin yanı sıra bazen de hiçbir neden yokken lekelenmeler meydana gelebilir.

Lekelerin en fazla oluşma nedenlerinden birisi özellikle yüze yapılan uygulamalardan sonra kontrolsüz olarak güneşe maruz kalma kaynaklıdır. Lazer uygulamaları, kimyasal uygulamalar, sir ağda yapılması gibi birçok işlemden sonra direkt güneşe çıkmak lekelenmelerin en sık nedenlerinden biridir. Özellikle leke tedavisi yaptırıp sonrasında gerekli özen gösterilmezse lekelenmenin daha da artacağı unutulmamalıdır.

Tedavisi nasıl yapılır?

Leke tedavisinde amaç, lekelenmiş cildi arındırmak ve tekrar lekelenmesini önlemek için korumaya almaktır. O yüzden leke tedavisi cilt altındaki dokuyu iyi sulamakla yani hidrate etmekle mümkün olur. Cilt altı, iyi sıvı aldığında lekelenme riski azalır ve cildin yenilenmesinin hızlanması sayesinde lekelerin yoğunluğu azalabilir.

Günümüzde hydro dediğimiz soğuk sıvı ve tazyikle yapılan bakımların ciltte yarattığı etki çok fazladır. Hydro bakımların içinde hydrofacial, mezojet gibi birçok uygulama yer alır.

Bu uygulamalarda temel hedef; cilt üzerindeki ölü tabakayı uzaklaştırıp, cilt altındaki lenf akımını hızlandırmaktır.

