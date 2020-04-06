MERHABA MASKELİ GÜNLER

İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde geleneklerimizden yola çıkarak temizliğin önemini hatırladık. Son zamanlarda maske kullanırken de bazı önemli detayları gözden kaçırmayalım...
Her şey eve girmek üzereyken başladı. Geleneksel Türk ailesinde ayakkabı evin dışında çıkarılır. Bir terlik giyilerek eve öyle girilir. Genellikle de eve gelindiğinde iş kıyafetleri çıkarılır ve duş alınıp ev içi rahat kıyafetler giyilir. İşte bu düzen, dışarıdan evin içine taşınabilecek zararlı etkenleri en aza indirmiş olur. Çoğumuz değişen yaşam şartları ile bu adetleri unutup değiştirdik.
Kovid-19’un bize öğrettikleri ile bugünlerde sadece biz değil artık tüm dünyada geleneksel Türk ailesinin bu alışkanlıkları hızlıca uygulanmaya başlandı. Eve gelir gelmez ılık su ile duş almak hem vücudu mikroplardan korumak hem de yorgunluğu atıp dinlenmek açısından çok önemlidir.
Kısa bir market alışverişi ya da minik bir yürüyüşten hemen sonra tabii ki duş almak gerekmez. Ancak uzun süre, yaklaşık 4-5 saatin üzerinde dışarıda kalındığında ve eve dönüldüğü vakit, temizlenmek için en etkili yöntem
duş almak olacaktır.
El ve yüz derisi
nemlendirilmeli
Dışarıda sık sık ellere, yüze dezenfektan uygulamak gerekebilir. Eli sabunla yıkamak ya da dezenfektan kullanmak el derisinin kurumasına ve gerilmesine neden olacaktır. El derisinin altındaki yağ dokusunda sebum dengesi bozulur ve deride pullanmalar oluşabilir.
Aynı zamanda artık dışarıda maskesiz bulunmamak gerektiği için yüz derisinin hassasiyeti artabilir.
Bunun önüne geçmek için yüze nemlendirici ve güneş koruyucu kullanmak, bunun dışındaki kozmetik ürünleri sürmemek daha doğru olacaktır.
5 adımda
doğru kullanım
Maske kullanmak hem bizim hem çevremizin sağlığını korumak için çok önemli. Ancak birçoğumuz doğru maske kullanımını bilmiyoruz. Maskeyi doğru şekilde kullanmak için:
1) Maskeyi evden çıkmadan önce takın.
2) Bere veya şapka takacaksanız, bunu maskeyi taktıktan sonra takın. Ardından montunuzu giyin ve ayakkabılarınızı en son giyin.
3) Maskenin ağız ve burnunuzu tam olarak kapattığından emin olun.
4) Artık maskenizi unutun ve ona dokunmayın.
5) Maskeniz sürekli takılı ise 4 saatte bir değiştirin.
Ev ve işte doğru kullanım
◊ Eğer evde yaşlı bir yakınınız varsa, siz ya da ev halkından birileri hasta ise, ilaç tedavisi alıyorsa, immun sistemi baskılanmış ise iş yerinde veya dışarıda olduğunuz her durumda sürekli maskeli kalmaya özen gösterin.
◊ Ev dışına çıktığınız an ellerinizin kirli olduğunu kabul edin. Elinizle yüzünüze, gözünüze dokunmayın. Dışarıda mümkün olduğu kadar bir şey yemeyin. Ellerinizi ağzınıza götürmeyin.
◊ Sosyal mesafe uygulamasını maskeli olduğunuz her dakika aklınızda tutun. Doğru kullanılan maske ve sosyal mesafenin korunmasının sizi ve çevrenizdekileri koruyacağını unutmayın.
◊ Sosyal mesafenin korunduğu, maske uygulamasının doğru yapıldığı ve dışarıda mümkün olduğu kadar az kalınıp eşyalarla ve insanlarla temasın en az yapıldığı bugünlerde, eve dönünce uygulanması gerekenler de önemli. Eve döndüğünüzde kıyafetlerin değiştirilip en az 20-30 saniye sabunla el, yüz, burun delikleri yıkanıp kurulanmalı ve sonrasında nemlendirilmelidir.
◊ Aşırı el ve yıkama da cildin kurumasına ve çatlamasına neden olur. Burun içi mukozası ve ağız içi mukozasında da aşırı yıkama nedeniyle doğal ortamın bozulması söz konusu olabilir.
O yüzden de nemlendirme yaparken burun içine de nemlendirici kremler uygulanmalı, ağız içine de karbonatlı ya da antiseptik bir solüsyonla gargara yapılmalıdır. Hatta göz hassasiyetini artırmamak için bu dönem kontakt lens kullanmak yerine gözlük kullanmak daha sağlıklı olacaktır.
◊ Uzun tırnakların kesilmesi ve tırnak yataklarının nemlendirilmesi el ve ayak bakımı kadar vücut direncinin artırılması için çok önemlidir. Hatta bu dönemde özellikle gece uyumadan önce tüm vücuda, burun içine, el ve ayaklara, ayak tabanına nemlendirici uygulamayı unutmamak gerekir.
MERHABA MASKELİ GÜNLER
İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde geleneklerimizden yola çıkarak temizliğin önemini hatırladık. Son zamanlarda maske kullanırken de bazı önemli detayları gözden kaçırmayalım...
Her şey eve girmek üzereyken başladı. Geleneksel Türk ailesinde ayakkabı evin dışında çıkarılır. Bir terlik giyilerek eve öyle girilir. Genellikle de eve gelindiğinde iş kıyafetleri çıkarılır ve duş alınıp ev içi rahat kıyafetler giyilir. İşte bu düzen, dışarıdan evin içine taşınabilecek zararlı etkenleri en aza indirmiş olur. Çoğumuz değişen yaşam şartları ile bu adetleri unutup değiştirdik.
Kovid-19’un bize öğrettikleri ile bugünlerde sadece biz değil artık tüm dünyada geleneksel Türk ailesinin bu alışkanlıkları hızlıca uygulanmaya başlandı. Eve gelir gelmez ılık su ile duş almak hem vücudu mikroplardan korumak hem de yorgunluğu atıp dinlenmek açısından çok önemlidir.
Kısa bir market alışverişi ya da minik bir yürüyüşten hemen sonra tabii ki duş almak gerekmez. Ancak uzun süre, yaklaşık 4-5 saatin üzerinde dışarıda kalındığında ve eve dönüldüğü vakit, temizlenmek için en etkili yöntem
duş almak olacaktır.
El ve yüz derisi
nemlendirilmeli
Dışarıda sık sık ellere, yüze dezenfektan uygulamak gerekebilir. Eli sabunla yıkamak ya da dezenfektan kullanmak el derisinin kurumasına ve gerilmesine neden olacaktır. El derisinin altındaki yağ dokusunda sebum dengesi bozulur ve deride pullanmalar oluşabilir.
Aynı zamanda artık dışarıda maskesiz bulunmamak gerektiği için yüz derisinin hassasiyeti artabilir.
Bunun önüne geçmek için yüze nemlendirici ve güneş koruyucu kullanmak, bunun dışındaki kozmetik ürünleri sürmemek daha doğru olacaktır.
5 adımda
doğru kullanım
Maske kullanmak hem bizim hem çevremizin sağlığını korumak için çok önemli. Ancak birçoğumuz doğru maske kullanımını bilmiyoruz. Maskeyi doğru şekilde kullanmak için:
1) Maskeyi evden çıkmadan önce takın.
2) Bere veya şapka takacaksanız, bunu maskeyi taktıktan sonra takın. Ardından montunuzu giyin ve ayakkabılarınızı en son giyin.
3) Maskenin ağız ve burnunuzu tam olarak kapattığından emin olun.
4) Artık maskenizi unutun ve ona dokunmayın.
5) Maskeniz sürekli takılı ise 4 saatte bir değiştirin.
Ev ve işte doğru kullanım
◊ Eğer evde yaşlı bir yakınınız varsa, siz ya da ev halkından birileri hasta ise, ilaç tedavisi alıyorsa, immun sistemi baskılanmış ise iş yerinde veya dışarıda olduğunuz her durumda sürekli maskeli kalmaya özen gösterin.
◊ Ev dışına çıktığınız an ellerinizin kirli olduğunu kabul edin. Elinizle yüzünüze, gözünüze dokunmayın. Dışarıda mümkün olduğu kadar bir şey yemeyin. Ellerinizi ağzınıza götürmeyin.
◊ Sosyal mesafe uygulamasını maskeli olduğunuz her dakika aklınızda tutun. Doğru kullanılan maske ve sosyal mesafenin korunmasının sizi ve çevrenizdekileri koruyacağını unutmayın.
◊ Sosyal mesafenin korunduğu, maske uygulamasının doğru yapıldığı ve dışarıda mümkün olduğu kadar az kalınıp eşyalarla ve insanlarla temasın en az yapıldığı bugünlerde, eve dönünce uygulanması gerekenler de önemli. Eve döndüğünüzde kıyafetlerin değiştirilip en az 20-30 saniye sabunla el, yüz, burun delikleri yıkanıp kurulanmalı ve sonrasında nemlendirilmelidir.
◊ Aşırı el ve yıkama da cildin kurumasına ve çatlamasına neden olur. Burun içi mukozası ve ağız içi mukozasında da aşırı yıkama nedeniyle doğal ortamın bozulması söz konusu olabilir.
O yüzden de nemlendirme yaparken burun içine de nemlendirici kremler uygulanmalı, ağız içine de karbonatlı ya da antiseptik bir solüsyonla gargara yapılmalıdır. Hatta göz hassasiyetini artırmamak için bu dönem kontakt lens kullanmak yerine gözlük kullanmak daha sağlıklı olacaktır.
◊ Uzun tırnakların kesilmesi ve tırnak yataklarının nemlendirilmesi el ve ayak bakımı kadar vücut direncinin artırılması için çok önemlidir. Hatta bu dönemde özellikle gece uyumadan önce tüm vücuda, burun içine, el ve ayaklara, ayak tabanına nemlendirici uygulamayı unutmamak gerekir.