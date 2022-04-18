Ameliyatsız yüz gençleştirmede alternatif uygulamalar

Zaman içinde kolajen üretiminin azalması nedeniyle 40’lı yaşlara gelindiğinde yüz ovalinde bozulma, ciltte sarkma, ince kırışıklıklar ve doku kaybı kaçınılmaz oluyor. Neyse ki ciltteki yaşlanma sürecini yavaşlatmak mümkün. Bu hafta size hastalarıma uyguladığım iki ameliyatsız gençleştirme uygulamasından bahsetmek istiyorum.
Zamanın nasıl hızlı akıp geçtiğini anlamıyoruz. Ancak bir gün geliyor, aynaya bakarken yansımamızdaki değişiklikleri fark ediyoruz. Bu; yaş almanın, evrenin kanunu. Karşılığında tercih edebileceğimiz iki yol var; ya geleni olduğu gibi kabul edeceğiz ya da iyileştirmeye gidip, süreci yavaşlatacağız. Burada tercih tamamen kişisel...
Eğer ikinci yolu seçecek olursanız, medikal estetik teknolojilerinin sunduğu birçok bakım, protokol, uygulama ve cihazlı iyileştirme yöntemlerinden faydalanıyoruz. Kişiye özel planlamalarla süreci yavaşlatıyoruz.
Burada en büyük destekçimiz, gelişen teknoloji sayesinde her gün daha fazlasını yapabilme imkanı sunan cihazlar. Bu hafta bu cihazların ikisi hakkında size bilgi vereceğim. Bahsedeceğim cihazlarla birden fazla cilt sorununa aynı anda çözüm sağlayabiliyor, gerektiği zaman farklı uygulamaları bir arada sunarak etki alanını güçlendirebiliyoruz.
Endolift
Endolift Lazer, yüz germe ve yağ alma ameliyatlarına alternatif olabilecek, “ameliyatsız yüz germe” ya da “ameliyatsız yüz gençleştirme” olarak nitelendirdiğimiz cihazlı bir lazer medikal estetik uygulamadır.
Gıdı, ağız, çene hattı ve ağız çevresi ile boyun bölgesinde özellikle yaş alma ya da kilo alıp vermeyle oluşan sarkmaların toparlanmasında tavsiye ettiğimiz ve etkin sonuç aldığımız bir işlemdir.
Üst göz kapağı düşüklüklerinde ve kaş kaldırmada da bu cihazla etkin sonuç alınır. Ortalama 45 dakika süren Endolift Lazer uygulamasında lazer ışınları cildin alt katmanlarını uyararak kolajen tetiklenmesini sağlar. Uygulanan bölgeler lifting etkisiyle sıkılaşır, elastikiyeti artar, gözle görülür bir iyileşme sağlanır.
Cerrahi ameliyatların aksine iyileşme süresine ihtiyaç yoktur. Ciltte iz veya tahribat yaratmadığı için uygulama sonrasında kişi sosyal hayatına rahatlıkla dönebilir.
Endolift, spesifik cilt sorunlarına özel hazırlanan multi vitamin protokolleri ile kombinlenerek uygulandığında etkisi artar. Cildin durumuna göre 6-12 ay arasında uygulama tekrarlanabilir.
Hifu
Ameliyatsız cilt gençleştirme ve sıkılaştırma uygulamalarından biri de fokus ultrason ile yüz, boyun, gıdı, dekolte bölgelerinde yaş alma, solaryum, güneşlenme, genetik faktörlerle ortaya çıkan sarkma, ince kırışıklık, lekelenme, renk düzensizliği gibi cilt sorunlarına etki eden HiFu uygulamasıdır.
Fokus ultrasonla cilt yüzeyine zarar vermeden cildin alt katmanları kontrollü olarak ısıtılarak (milimetrik şekilde) kolajen üretiminin artması sağlanır.
HiFu anestezi gerektirmeden uygulanabilen, konforlu, acısız, ağrısız bir uygulamadır.
Tek seans olarak uygulanır ve etkileri yaklaşık 2 yıl kadar sürer. HiFu-Fokus Ultrason uygulaması, elastin ve kolajen üretimini artırır, cildi canlandırır. Yanak çizgilerinde (Nasomabial) silinme, deride sıkılaşma sağlar. Yanak, çene kenarı ve boyunda sıkılaşma, gıdı bölgesinde küçülme ve yüzdeki ince kırışıklıklarda azaltma görülür.
Uygulama süresi 30-60 dakika arasında değişir. Uygulamanın asıl etkileri 2-3 ay içinde görülmeye başlar ve kolajen üretimi gerçekleştiği sürece de iyileşme devam eder.
Ameliyatsız yüz gençleştirmede alternatif uygulamalar
Zaman içinde kolajen üretiminin azalması nedeniyle 40’lı yaşlara gelindiğinde yüz ovalinde bozulma, ciltte sarkma, ince kırışıklıklar ve doku kaybı kaçınılmaz oluyor. Neyse ki ciltteki yaşlanma sürecini yavaşlatmak mümkün. Bu hafta size hastalarıma uyguladığım iki ameliyatsız gençleştirme uygulamasından bahsetmek istiyorum.
Zamanın nasıl hızlı akıp geçtiğini anlamıyoruz. Ancak bir gün geliyor, aynaya bakarken yansımamızdaki değişiklikleri fark ediyoruz. Bu; yaş almanın, evrenin kanunu. Karşılığında tercih edebileceğimiz iki yol var; ya geleni olduğu gibi kabul edeceğiz ya da iyileştirmeye gidip, süreci yavaşlatacağız. Burada tercih tamamen kişisel...
Eğer ikinci yolu seçecek olursanız, medikal estetik teknolojilerinin sunduğu birçok bakım, protokol, uygulama ve cihazlı iyileştirme yöntemlerinden faydalanıyoruz. Kişiye özel planlamalarla süreci yavaşlatıyoruz.
Burada en büyük destekçimiz, gelişen teknoloji sayesinde her gün daha fazlasını yapabilme imkanı sunan cihazlar. Bu hafta bu cihazların ikisi hakkında size bilgi vereceğim. Bahsedeceğim cihazlarla birden fazla cilt sorununa aynı anda çözüm sağlayabiliyor, gerektiği zaman farklı uygulamaları bir arada sunarak etki alanını güçlendirebiliyoruz.
Endolift
Endolift Lazer, yüz germe ve yağ alma ameliyatlarına alternatif olabilecek, “ameliyatsız yüz germe” ya da “ameliyatsız yüz gençleştirme” olarak nitelendirdiğimiz cihazlı bir lazer medikal estetik uygulamadır.
Gıdı, ağız, çene hattı ve ağız çevresi ile boyun bölgesinde özellikle yaş alma ya da kilo alıp vermeyle oluşan sarkmaların toparlanmasında tavsiye ettiğimiz ve etkin sonuç aldığımız bir işlemdir.
Üst göz kapağı düşüklüklerinde ve kaş kaldırmada da bu cihazla etkin sonuç alınır. Ortalama 45 dakika süren Endolift Lazer uygulamasında lazer ışınları cildin alt katmanlarını uyararak kolajen tetiklenmesini sağlar. Uygulanan bölgeler lifting etkisiyle sıkılaşır, elastikiyeti artar, gözle görülür bir iyileşme sağlanır.
Cerrahi ameliyatların aksine iyileşme süresine ihtiyaç yoktur. Ciltte iz veya tahribat yaratmadığı için uygulama sonrasında kişi sosyal hayatına rahatlıkla dönebilir.
Endolift, spesifik cilt sorunlarına özel hazırlanan multi vitamin protokolleri ile kombinlenerek uygulandığında etkisi artar. Cildin durumuna göre 6-12 ay arasında uygulama tekrarlanabilir.
Hifu
Ameliyatsız cilt gençleştirme ve sıkılaştırma uygulamalarından biri de fokus ultrason ile yüz, boyun, gıdı, dekolte bölgelerinde yaş alma, solaryum, güneşlenme, genetik faktörlerle ortaya çıkan sarkma, ince kırışıklık, lekelenme, renk düzensizliği gibi cilt sorunlarına etki eden HiFu uygulamasıdır.
Fokus ultrasonla cilt yüzeyine zarar vermeden cildin alt katmanları kontrollü olarak ısıtılarak (milimetrik şekilde) kolajen üretiminin artması sağlanır.
HiFu anestezi gerektirmeden uygulanabilen, konforlu, acısız, ağrısız bir uygulamadır.
Tek seans olarak uygulanır ve etkileri yaklaşık 2 yıl kadar sürer. HiFu-Fokus Ultrason uygulaması, elastin ve kolajen üretimini artırır, cildi canlandırır. Yanak çizgilerinde (Nasomabial) silinme, deride sıkılaşma sağlar. Yanak, çene kenarı ve boyunda sıkılaşma, gıdı bölgesinde küçülme ve yüzdeki ince kırışıklıklarda azaltma görülür.
Uygulama süresi 30-60 dakika arasında değişir. Uygulamanın asıl etkileri 2-3 ay içinde görülmeye başlar ve kolajen üretimi gerçekleştiği sürece de iyileşme devam eder.