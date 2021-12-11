Kuruyemiş, bir aşçı için müthiş bir malzeme...

Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, pancar... Biraz tuz ve biraz yağla fırınlıyorum, sebzeler karamelize oluyor ve daha topraksı bir tada bürünüyorlar. Kerevize armut veya ayva, pırasaya da Trabzon hurması eklemeyi seviyorum. Bu mevsimde patates püresini de balkabağı veya kereviz ekleyerek denemenizi öneriyorum.

Tezgâhlardaki meyve ve sebzelerin her ay değiştiği bir ülkede yaşıyor olmak büyük şans. Nasıl yazın taze fasulye, barbunya, domates, patlıcan ve mısır için heyecanlanıyorsam havanın soğumaya başladığı bugünlerde de tüm kök sebzeler için heyecanlanıyorum.

Hırkalarımıza iyiden iyiye sarıldığımız günlerdeyiz. Yağan yağmurun, esen rüzgârın ruhumuza olan etkisi mutfağa da doğrudan yansıyor. Bu dönemde karnabahar, brokoli ve balkabağı çorbaları yapmaktan müthiş keyif alıyorum. Karnabahara pekmezle sotelediğim armutları ekliyorum; hem üzerine renk oluyor hem de karnabahar tadı tatlı bir lezzetle dengeleniyor. Biraz soğan ve defne yaprağı, biraz da sütle pişirdiğim karnabahara ufak bir parça vanilya çubuğu da atıyorum; derinden, tatlı bir koku veriyor.

Balkabağını çorba yapacağım zaman soğanı kavururken kimyon, zerdeçal, kişniş tohumu, biraz da yenibahar ekleyip tüm baharatın kokusu çıkıncaya kadar soteliyorum. Sonra sarımsağı ve fırınladığım balkabaklarını da ekleyip biraz da hepsini birlikte pişiriyorum. En son, su ekleyerek çorba kıvamına getiriyor ve el blender’ıyla çekiyorum. Üzerine bazen süt köpüğü, bazen ayçekirdeği, bazen keten tohumu koyuyorum. Brokoli çorbası yapıyorsam, muskat rendeliyorum, tam servis ederken de üzerine çırpılmış labne koyuyorum. Yerelması, pancar ve kereviz gibi kök sebzelerin hepsiyle müthiş çorbalar yaratmak hem kolay hem de leziz sonuçlar veriyor.



Kabuklu balkabağı dilimlerinin üzerine bal veya pekmez gezdirip fırına atın.

ZEYTİNYAĞLILARA NARENCİYE SUYU

Tüm bu kök sebzeleri pırasa çorbasına eklemek de mümkün. Pırasayı sotelerken içine atılan rezene tohumu, limonotu, zencefil ve yıldız anason, başka başka lezzetler yakalamak için birebir; aklınızda olsun.