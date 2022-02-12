Canınız kuymak çektiyse...

Biraz nohut unu, biraz keten tohumu, bolca baharat, özellikle de zerdeçal... Vegan omlet yapmak işte bu kadar kolay... Rafadan ya da sahanda isterseniz onun da çözümü var.

Çoğu insan, bitkisel beslenme biçimine geçerken veganların bırakmakta en zorlandığı ürünün hayvansal et olduğunu düşünüyor. Halbuki kimileri için yumurtayı sofralarından uzaklaştırmak, ete nazaran çok daha zor oluyor.

Yumurtayı nasıl seversiniz? Sahanda mı haşlanmış mı? Menemen mi omlet mi? Hepsini veganlaştırmak kolay.

Nohut unundan yapacağınız vegan omlet, sizi hem tok tutar hem de çok besleyicidir. Üstelik yapımı kolay, buzdolabında birkaç gün saklayabildiğimiz için pratik de... Bu un çeşidini evinizde güçlü bir öğütücüyle çiğ nohutlardan elde etmeniz de mümkün üstelik. 3 yemek kaşığı nohut ununu 3 yemek kaşığı içme suyuyla karıştırın, jelimsi bir kıvama getirin. Biraz da zerdeçal ekleyin çünkü tadı, dokusu ve çok şart olmasa da yumurta rengini elde etmek için zerdeçal, en güzel malzemelerden biri...

Menemen seviyorsanız domates ve biberli klasik menemen harcınıza ufalanmış tofu ve çok az siyah Himalaya tuzu ekleyin; şaşırtıcı derecede güzel bir menemen olacak!

Rafadan ya da sahanda yumurta için mısır nişastası ve kıvam arttırıcı içeren sıvı veya toz haldeki ürünlerden yararlanabilirsiniz. Ama ben kendi mutfağımda keten tohumu ve nohut suyunu daha çok kullanıyorum.

İyice çırpılmış nohut suyu, harika bir yumurta akı ikamesi. Keten tohumunu kullanmak istediğimde de çekirdek şeklinde alıp taze taze öğütüyorum, 2.5-3 katına denk gelecek kadar sıcak suyla karıştırıp 10 dakika bekletiyorum. Bekleyen karışım jelleşiyor, özellikle köfte gibi ürünlerde birleştirici bir özelliği oluyor.

Chia tohumu ve kinoa gibi besinler de suyun içinde bekletildiğinde jelleşme özelliğine sahip. Ama keten tohumundan farklı olarak daha uzun sürede jelleşiyorlar. Tatlı ve pudinglerde yumurta yerine bu iki ürünü tercih edebilirsiniz.