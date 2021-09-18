Bitkisel etin leziz ve popÃ¼ler hali

Mutfaktaki gÄ±da israfÄ±nÄ± azaltmaya haftalÄ±k yiyecek planÄ± yaparak ve bu plana baÄŸlÄ± kalÄ±p gerekli miktarda ürün satÄ±n alarak baÅŸlayabiliriz. Bu plana her zaman tam olarak uyamayabiliriz ama en azÄ±ndan bize haftalarca yetecek bir alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmamÄ±zÄ± ve tazeliÄŸini yitiren ürünlerle baÅŸ baÅŸa kalmamÄ±zÄ± engelleyecektir. Mutfakta en çok kullandÄ±ÄŸÄ±m, neredeyse gizli malzemem diyebileceÄŸim bir tariften bahsetmek istiyorum: Sebze suyu. Hafta boyunca kestiÄŸiniz maydanozlarÄ±n saplarÄ±nÄ±, sebzelerin köklerini, her birinden bir tane kalmÄ±ÅŸ sebzeleri ve bu sebzelerin kabuklarÄ±nÄ± kaynatÄ±n, kendi sebze suyunuzu hazÄ±rlayÄ±n. Neredeyse tüm yemeklerinize hem besin deÄŸeri kazandÄ±rmasÄ± hem de aromasÄ±nÄ± arttÄ±rmasÄ± için ekleyebilirsiniz. Tarifte vereceÄŸim sebzelerin dÄ±ÅŸÄ±nda biriktirdiÄŸiniz birçok sebzeyi de kullanabilirsiniz.
SEBZE SUYU
(1.2 litre için)
NE LAZIM?
1 kabak 2 havuç 4 arpacÄ±k soÄŸanÄ± (ya da yeÅŸil soÄŸan) 200 gr mantar (kestane veya kültür)
Öncelikle veganlÄ±ÄŸÄ±n bir beslenme ya da diyet seçeneÄŸi deÄŸil, bir hayat ÅŸekli ve yaÅŸam felsefesi olduÄŸundan baÅŸlamalÄ±yÄ±z. Beslenmenin yalnÄ±zca küçük bir kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu bu yaÅŸam biçimi, hayvan sömürüsünün yer aldÄ±ÄŸÄ± her türlü yaÅŸam ÅŸeklini mümkün olduÄŸu sürece reddederek hayvanlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyecek alternatifleri araÅŸtÄ±rmayÄ± ve bunu geliÅŸtirmeyi destekliyor. Beslenme olaraksa hayvandan elde edilen ya da üretiminde bir hayvan sömürüsü olan hiçbir gÄ±danÄ±n tüketilmemesini söylüyor elbette. Bu gÄ±dalara kÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz et, yumurta, süt, yoÄŸurt, peynir ve bal örnekleri verilebilir.
Geriye ne mi kalÄ±yor? En az 1.500 meyve çeÅŸidini ve bir o kadar da sebze ve yenebilir bitkiyi saymazsak; bakliyat çeÅŸitleri, tahÄ±llar, mantarlar, kuruyemiÅŸler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeÅŸit yemekle liste uzadÄ±kça uzuyor.
ALTERNATÄ°F ÜRÜNLER ÇOÄžALIYOR
Gün geçtikçe daha fazla veganÄ±n dahil olmasÄ±yla giderek büyüyen vegan yaÅŸam biçimi, gÄ±da alanÄ±nda da birçok yeni alternatifin doÄŸmasÄ±na öncü oluyor. Bununla da kalmayarak geleneksel yöntemlerle bilinirlik kazanmÄ±ÅŸ ürünlerin yerini almaya baÅŸlayan ikame ürünler yayÄ±lmaya baÅŸlÄ±yor. Bitkisel süt endüstrisinin hÄ±zlÄ± geliÅŸimi buna verilebilecek güzel örneklerden.
Bunlara bakarak ‘Veganlar ne yiyor’ sorusuna yüzlerce yanÄ±t verebiliriz: Ezogelin çorbasÄ±, pilav, yaprak sarma, mercimek köftesi, patates, makarna, zeytinyaÄŸlÄ± fasulye gibi birçok geleneksel yemeÄŸin yanÄ± sÄ±ra vegan pastÄ±rma, peynir, yoÄŸurt, sucuk, sosis gibi ikamelerden de faydalanabiliyoruz. SayÄ±larÄ± her gün artan vegan/vejetaryen restoranlardaki yemekler de cabasÄ±...
Sizinle temel bir besin kaynaÄŸÄ± sayÄ±lan sütün bitkisel tarifini ve geleneksel yemeÄŸimiz güvecin doyurucu bir vegan versiyonunu paylaÅŸmak istiyorum. Birçok farklÄ± tarifin temel öÄŸelerinden biri olduÄŸu için hayvansal süte alternatif olarak bitkisel süt kullanabilmek çok deÄŸerli. Bu tarifi, yoÄŸunluk ve damak zevkinize göre baÅŸka bir çiÄŸ kuruyemiÅŸle (ÖrneÄŸin; kaju, badem, fÄ±ndÄ±k...) deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. Laktozsuz yulaf sütünü evde hazÄ±rlamak çok pratik, üstelik bütçe dostu bir tercih.
Bitkisel etin leziz ve popÃ¼ler hali
BuÄŸdaydan, gerçeÄŸini aratmayan lezzetli bir et elde etme fikri kulaÄŸa nasÄ±l geliyor? Asyaâ€™da 1.500 yÄ±ldÄ±r yenen â€˜seitanâ€™, tadÄ± ve dokusu kadar doyuruculuÄŸuyla da ÅŸaÅŸÄ±rtan, popüler bir seçenek.
ZamanÄ±nda Ã‡in imparatorlarÄ± bir haftalÄ±k geleneksel diyetlerinde sÄ±klÄ±kla yermiÅŸ bu yiyeceÄŸi. Vejetaryen Budist rahiplerin sofrasÄ±nda da kendine yer bulurmuÅŸ... â€˜Seitanâ€™ (seyitan) buÄŸday unu, su ve tuz kullanÄ±larak yapÄ±lan bir hamur aslÄ±nda. YapÄ±mÄ± biraz meÅŸakkatli olsa da nÃ¶tr bir tadÄ± olmasÄ± sayesinde iÃ§ine katÄ±lan her tÃ¼rlÃ¼ aromayÄ± sÃ¼nger gibi iÃ§ine alÄ±yor. Elbette etin sahip olduÄŸu aminoasitleri barÄ±ndÄ±rmasa da glÃ¼ten hassasiyeti olmayanlar iÃ§in iyi bir protein kaynaÄŸÄ±...
SEÄ°TAN (BUÄžDAY ETÄ°)
(2 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 500 gr un
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± su
â—Š 1 lt sebze suyu
â—Š 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± soya sosu
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tane karabiber
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± soÄŸan tozu
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sarÄ±msak tozu
â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± arpacÄ±k soÄŸan
â—Š 1 defne yapraÄŸÄ±
NASIL YAPARIM?
â—Š Unu bir kaba alÄ±n, 1 bardak suyu dÃ¶kerek 10-15 dakika yoÄŸurup hamur haline getirin.
â—Š Hamuru bir kaba alÄ±p Ã¼zerini geÃ§ecek kadar iÃ§me suyu koyun. 1 saat bu suyun iÃ§inde bekletin. YavaÅŸ yavaÅŸ niÅŸastasÄ±ndan ayrÄ±lmaya baÅŸlayacak, iyice yumuÅŸayacaktÄ±r.
â—Š Geleneksel yÃ¶ntemde hamuru, akan suyun altÄ±nda 10-15 dakika yÄ±kamak gerekiyor. Bu Ã§ok fazla su israfÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hamuru bir kabÄ±n iÃ§ine koyduÄŸunuz suyla da yÄ±kayabilirsiniz.
â—Š NiÅŸasta geÃ§tikÃ§e iyice beyazlaÅŸan suyu dÃ¶kÃ¼p tekrar temiz su doldurun ve aynÄ± iÅŸlemi Ã¼Ã§ kez tekrarlayÄ±n.
â—Š Su daha berrak hale gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda elinizdeki hamurun da giderek kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶receksiniz.
Ä°ÅŸte bu seitanâ€™Ä±n ana maddesi.
â—Š Hamuru bir sÃ¼zgece koyun. Bu aÅŸamada dilediÄŸiniz baharat Ã§eÅŸitleri ve 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± soya sosuyla yoÄŸurun. 15-20 dakika daha sÃ¼zdÃ¼rÃ¼n.Â
â—Š Bir tencerede sebze suyunu
ve yarÄ±m litre iÃ§me suyunu kaynatÄ±n, geriye kalan soya sosunu, defne yapraÄŸÄ±nÄ± ve baharatÄ± da ekleyin.
â—Š ArpacÄ±k soÄŸanlarÄ±nÄ± ikiye kesin. Kabak, kereviz, patates, domates gibi mutfaÄŸÄ±nÄ±zda tek kalan sebzeler varsa, onlarÄ± da kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alar halinde doÄŸrayÄ±p kaynar suya ekleyin.
â—Š SÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z hamuru iri parÃ§alar halinde kesip kaynayan suda 45 dakika piÅŸirin. Hamurun giderek irileÅŸtiÄŸini
ve dokusunun geliÅŸtiÄŸini gÃ¶receksiniz.
â—Š 45 dakika sonra seitanâ€™Ä± suyun iÃ§inden Ã§Ä±karÄ±n, sÃ¼zgeÃ§te soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n. Tavuk ya da et yerine hemen her tarifinizde kullanabilirsiniz.
â—Š SevdiÄŸiniz marinasyon sosunda 1-8 saat arasÄ± bekletip tavada kÄ±zartabilir, fÄ±rÄ±na atabilir; hatta mangal yapabilirsiniz.
BARBEKÃœ SOSLU SEÄ°TAN (MANGAL Ä°Ã‡Ä°N)
(4 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± domates salÃ§asÄ±
â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± glÃ¼tensiz soya sosu
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± agave ÅŸurubu (ya da 1/2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tozÅŸeker)
â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiberÂ
â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz biber
â—Š 1.5 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
â—Š 1/2 Ã§ay bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± vegan barbekÃ¼ sos
NASIL YAPARIM?
â—Š TÃ¼m malzemeleri bir kapta karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, seyreltmek iÃ§in Ã§ok az su ya da bitkisel sÃ¼t ekleyebilirsiniz.
â—Š Seitan dilimlerini bu sosa bulayarak marine edebilir, mangalda (ya da az yaÄŸlÄ± tavada) her bir yÃ¼zeyini
3-4 dakika piÅŸirerek tÃ¼ketebilirsiniz.
ETSÄ°Z KAVURMA
(4 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 1.5 soÄŸan
â—Š 1 yeÅŸil biber
â—Š 1 kapya biber
â—Š 1.5 domates
â—Š 200 gr soya kÃ¼pÃ¼
â—Š 1 diÅŸ sarÄ±msak
â—Š 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon
â—Š 1â€™er tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz, karabiber, kekik, tozbiber
NASIL YAPARIM?
â—Š Soya kÃ¼plerini 400 gr sÄ±cak suda Ä±slatÄ±n. ZeytinyaÄŸÄ±nÄ± tavada Ä±sÄ±tÄ±n, rendelenmiÅŸ sarÄ±msaÄŸÄ± ekleyin.
â—Š SÄ±rasÄ±yla kÃ¼p kÃ¼p doÄŸranmÄ±ÅŸ soÄŸan ve biberleri ilave ederek kavurun. YumuÅŸayÄ±nca baharatÄ± ekleyin.
â—Š KÃ¼p doÄŸranmÄ±ÅŸ domatesi de katÄ±n. Domatesler suyunu salÄ±nca sÄ±cak sudan Ã§Ä±karÄ±p sÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z soya kÃ¼plerini de ekleyin. Orta veya kÄ±sÄ±k ateÅŸte 15 dakika piÅŸirin. SÄ±cak sÄ±cak servis edin.
PÃœF NOKTASI
Seitanâ€™Ä± lezzetlendirmek iÃ§in yoÄŸurma aÅŸamasÄ±nda unla birlikte baharat Ã§eÅŸitleri de ekleyebiliriz. Ama bu hamuru sonra suda bekleteceÄŸimiz ve yÄ±kayacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in tekrar baharatlamak gerekecektir. Daha lezzetli bir sonuÃ§ iÃ§in iki aÅŸamada da baharat eklemenizi tavsiye ederim.
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