Yurtdışında kıskandığım tek şey şehircilik

ÇOK siyaset konuşunca hayatın diğer alanlarını gözden kaçırıyoruz. Türk sanatçı Osman Akan; “CODAAwards 2020 En İyiler” listesinde yer aldı.
Akan’ın “Voids” boşluklar adlı eseri Amerika’nın en iyi 100 eseri arasında seçildi.
Alameda Kütüphanesi için yaratılan eser ışık ve fiber optik kablolar kullanarak gerçekleştirildi.
Akan; Amerika’da kamusal alanlar için ürettiği eserlerle tanınıyor. Daha önce de New York şehri tarafından, parklara yerleştirilen sanat işlerinin 40’ıncı yılı kutlamaları kapsamında seçilen 40 sanatçıdan biri olmuş ve işi Brooklyn Bridge Park’a yerleştirilmişti. “Üçüncü Köprü” adlı bu eseri Dumbo Sanat Merkezi tarafından desteklenmişti. Brooklyn Köprüsü Parkı projesi ile kamusal alana adım atan sanatçı 2010 yılında Denver şehri için “Albedo” ve 2012’de Anchorage şehri için tamamladığı “Fragmenta” isimli siparişler ile bu şehirlerin daimi sanat koleksiyonlarına katıldı. Kamusal alanlarda işler üreten ender sanatçılardan biri olan Osman Akan, Atlanta Sivil ve İnsan Hakları Merkezi, Alberta Üniversitesi, New York Üniversitesi, Clemson Üniversitesi, Utah Üniversitesi, Beyaz Saray’ın yanındaki Monroe ve Murrow parkları, Memphis’deki su kulesi, Kaliforniya’daki Livermorium plazası, Griffis Teknoloji Parkı, Indiana Eyalet Binası, Alaska Üniversitesi, Dallas Love Field Havaalanı, Amerikan Büyükelçiliği gibi projelere sanat işleri üretti.
Neden Osman Akan’ı yazıyorum.
Türkiye yıllar içinde müthiş işler yaptı.
Örneğin yurtdışına çıktığımda bir küçük bir toplu iğne bile almıyorum.
Çünkü Türkiye’de her alanda iyi markalarımız ve üreticilerimiz var.
Ama ülkeme dönerken gittiğim şehirlerin mimarilerini, şehirciliğini kıskanıyorum.
Eski korunmuş, yeniler de eskiye uyumlu yapılmış.
Ve kamusal alanlar o kadar güzel kullanılmış ki...
Meydanlar, kamu binaları hepsi birbirinden şık ve işlevsel...
Bir de şehir mobilyaları...
Evlerimizdekiler kadar şık ve kullanışlı...
İşte Amerika’da sayısız başarılara imza atmış bir sanatçımız.
İnanın onlarcası, yüzlercesi var.
Türkiye şehirleşmeye kaynak ve zaman ayırmalı.
Kentlerini güzelleştirmeli, akıllı hale getirmeli.
Ben daha modern ve güzel şehirlerde yaşamak istiyorum; herkes gibi...
Bu paylaşım dikkatimi çekti
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya paylaşımı dikkatimi çekti.
Albayrak “Beton beton diyenlere not: Avrupa ve Orta Doğu’nun ilk yerli entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye’de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye” ifadelerini kullanmış.
Şundan hoşuma gitti.
Uzun yıllardır Türkiye’nin betona değil; insan kaynağına, teknolojiye, sanayiye yatırım yapması gerektiğini savunanlardanım.
Çünkü Türkiye daha iyisini her zaman yapabilir.
Üreten bir ekonomimiz var; gerçekten de ciddi bir sanayi kapasitesine sahibiz.
Serbest bölgelerimiz, organize sanayilerimiz ve çok sayıda fabrikamız var.
Türkiye’nin inşaatla büyümesi doğru değil.
Kentsel dönüşümünü doğru yapmalı ve şehirlerini daha modern hale getirmeliyiz.
Ama bunu imkanlar ölçüsünde ve istenen talebe göre yapmalı.
Beton değil; üretim, sanayi, teknoloji...
Ben de merak ediyorum
CUMHURBAŞKANI Erdoğan bugün önemli bir açıklama yapacağını söyledi. Herkes gibi ben de bekliyorum. Pandemi bütün dünyayı yordu ve endişelere neden oldu. İyi ve güzel haberler duymaya çok ihtiyacımız var. Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bu önemli haberi ben de merak ediyorum.
Herkesin gözü altın
döviz borsada olunca
ÇOK dikkatimi çekiyor. Herkes borsa, altın, döviz takip eder oldu. Herkesin akıllı telefonunda aplikasyonlar var ve o rakamların yeşil ya da kırmızı olması hepimizi ilgilendiriyor. Tavsiyem şu;
Kulaktan dolma bilgilerle, arkadaş dost yönlendirmeleriyle üç kuruşunuzu bir yere götürüp yatırmayın.
Hele kredi filan kullanıp altın, döviz almayın.
Gidin uzmanlara danışın.
Kendinize göre kısa, orta, uzun vadeli planlar yapın.
Günlük bakmayın.
Herkesin anlattığı o zengin olma hikayelerine kapılmayın.
Uzmanların bile zorlandığı bir dünya trendinden geçerken siz hiç kafanıza göre yatırım yapmayın.
Yurtdışında kıskandığım tek şey şehircilik
ÇOK siyaset konuşunca hayatın diğer alanlarını gözden kaçırıyoruz. Türk sanatçı Osman Akan; “CODAAwards 2020 En İyiler” listesinde yer aldı.
Akan’ın “Voids” boşluklar adlı eseri Amerika’nın en iyi 100 eseri arasında seçildi.
Alameda Kütüphanesi için yaratılan eser ışık ve fiber optik kablolar kullanarak gerçekleştirildi.
Akan; Amerika’da kamusal alanlar için ürettiği eserlerle tanınıyor. Daha önce de New York şehri tarafından, parklara yerleştirilen sanat işlerinin 40’ıncı yılı kutlamaları kapsamında seçilen 40 sanatçıdan biri olmuş ve işi Brooklyn Bridge Park’a yerleştirilmişti. “Üçüncü Köprü” adlı bu eseri Dumbo Sanat Merkezi tarafından desteklenmişti. Brooklyn Köprüsü Parkı projesi ile kamusal alana adım atan sanatçı 2010 yılında Denver şehri için “Albedo” ve 2012’de Anchorage şehri için tamamladığı “Fragmenta” isimli siparişler ile bu şehirlerin daimi sanat koleksiyonlarına katıldı. Kamusal alanlarda işler üreten ender sanatçılardan biri olan Osman Akan, Atlanta Sivil ve İnsan Hakları Merkezi, Alberta Üniversitesi, New York Üniversitesi, Clemson Üniversitesi, Utah Üniversitesi, Beyaz Saray’ın yanındaki Monroe ve Murrow parkları, Memphis’deki su kulesi, Kaliforniya’daki Livermorium plazası, Griffis Teknoloji Parkı, Indiana Eyalet Binası, Alaska Üniversitesi, Dallas Love Field Havaalanı, Amerikan Büyükelçiliği gibi projelere sanat işleri üretti.
Neden Osman Akan’ı yazıyorum.
Türkiye yıllar içinde müthiş işler yaptı.
Örneğin yurtdışına çıktığımda bir küçük bir toplu iğne bile almıyorum.
Çünkü Türkiye’de her alanda iyi markalarımız ve üreticilerimiz var.
Ama ülkeme dönerken gittiğim şehirlerin mimarilerini, şehirciliğini kıskanıyorum.
Eski korunmuş, yeniler de eskiye uyumlu yapılmış.
Ve kamusal alanlar o kadar güzel kullanılmış ki...
Meydanlar, kamu binaları hepsi birbirinden şık ve işlevsel...
Bir de şehir mobilyaları...
Evlerimizdekiler kadar şık ve kullanışlı...
İşte Amerika’da sayısız başarılara imza atmış bir sanatçımız.
İnanın onlarcası, yüzlercesi var.
Türkiye şehirleşmeye kaynak ve zaman ayırmalı.
Kentlerini güzelleştirmeli, akıllı hale getirmeli.
Ben daha modern ve güzel şehirlerde yaşamak istiyorum; herkes gibi...
Bu paylaşım dikkatimi çekti
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya paylaşımı dikkatimi çekti.
Albayrak “Beton beton diyenlere not: Avrupa ve Orta Doğu’nun ilk yerli entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye’de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye” ifadelerini kullanmış.
Şundan hoşuma gitti.
Uzun yıllardır Türkiye’nin betona değil; insan kaynağına, teknolojiye, sanayiye yatırım yapması gerektiğini savunanlardanım.
Çünkü Türkiye daha iyisini her zaman yapabilir.
Üreten bir ekonomimiz var; gerçekten de ciddi bir sanayi kapasitesine sahibiz.
Serbest bölgelerimiz, organize sanayilerimiz ve çok sayıda fabrikamız var.
Türkiye’nin inşaatla büyümesi doğru değil.
Kentsel dönüşümünü doğru yapmalı ve şehirlerini daha modern hale getirmeliyiz.
Ama bunu imkanlar ölçüsünde ve istenen talebe göre yapmalı.
Beton değil; üretim, sanayi, teknoloji...
Ben de merak ediyorum
CUMHURBAŞKANI Erdoğan bugün önemli bir açıklama yapacağını söyledi. Herkes gibi ben de bekliyorum. Pandemi bütün dünyayı yordu ve endişelere neden oldu. İyi ve güzel haberler duymaya çok ihtiyacımız var. Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bu önemli haberi ben de merak ediyorum.
Herkesin gözü altın
döviz borsada olunca
ÇOK dikkatimi çekiyor. Herkes borsa, altın, döviz takip eder oldu. Herkesin akıllı telefonunda aplikasyonlar var ve o rakamların yeşil ya da kırmızı olması hepimizi ilgilendiriyor. Tavsiyem şu;
Kulaktan dolma bilgilerle, arkadaş dost yönlendirmeleriyle üç kuruşunuzu bir yere götürüp yatırmayın.
Hele kredi filan kullanıp altın, döviz almayın.
Gidin uzmanlara danışın.
Kendinize göre kısa, orta, uzun vadeli planlar yapın.
Günlük bakmayın.
Herkesin anlattığı o zengin olma hikayelerine kapılmayın.
Uzmanların bile zorlandığı bir dünya trendinden geçerken siz hiç kafanıza göre yatırım yapmayın.