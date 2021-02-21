Türkiye’ye örnek olacak bir kooperatif kurdular

Birincisi Antalya’da doktor Kaan Bozkurt, tartıştığı eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
İkincisi de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın ardında mobbing gördüğüne dair bir mektup bırakarak yaşamına son verdi.
Bu arada kadın cinayetleri de devam ediyor.
Bitmeyeceğini de çok iyi biliyoruz.
Dünyanın her yerinde benzer olaylar elbette oluyor.
Gönül ister ki; ayrılıklar bu kadar acı olmasın.
Pandemi süreci bazı alışkanlıkları değiştiriyor. Örneğin eylül, ekimde terk edilen yazlıklarda bu yıl kalınmaya devam edildi.
Birçok kişi Çeşme’deki, Bodrum’daki, Marmaris’teki, Kuşadası’ndaki evlerinden geri dönmediler.
Aslında son rakamlar da bunu doğruluyor.
Türkiye genelinde gayrimenkul yani konut, iş yeri, arsa, tarla başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olmuş.
Şaşırtıcı değil.
Bin kişiye sorsanız cevapları İstanbul olurdu.
Doğan Cüceloğlu hayatımıza dokunan insanlardan biriydi.
Arada yazarım.
Bazı insanlar iz, bazıları da is bırakır.
Cüceloğlu iz bırakanlardandı.
Olayları, yaşadıklarımızı, yaşayabileceklerimizi örnekleriyle anlatır ve farkındalık yaratmaya çalışırdı.
Birçok kitabını okudum, defalarca kendisini dinledim ve kendime göre notlar çıkardım hep...
“İzmir için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Ama kimin fikri varsa dinlemeye hazırız...”
Gerçekten de İzmir’i kucaklayan, kent kimliğini öne çıkaran birçok konu gündeme geldi.
Bazıları konuşulurken tanıklık ettim, gazeteci olarak bunların bir kısmı haberlerimize, yazılarımıza yansıdı.
Benim de üzerinde çalıştığım bir konu vardı.
İzmir’e bir Kent Müzesi kazandırmak...
İzmir’deki son deprem de böyle bir etki yarattı.
Çok güzel insanlar öldü, yuvalar yıkıldı, hayaller paramparça oldu.
O günleri hatırlayın.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Devlet, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri elbirliğiyle bu enkazı kaldırdılar.
Çocukluk arkadaşım Tevfik Sakıpağa, yüksek lisans için Amerika’ya gittiğinde Cris’le tanıştı.
Tabii, bizler de o günden itibaren arkadaş olduk.
Tevfik, Türkiye’ye döndü, ama aklı Brezilyalı Cris’te kaldı.
Biz de hep ona takıldık, “Brezilyalı bir gelinimiz olsun” diye...
Cris’i ikna etmek zor olsa da sonunda oldu.
Çeşme gibi, Bodrum gibi, Marmaris gibi, Alanya gibi, Kuşadası gibi, Fethiye gibi yerleri bu bütçelerle yönetmek gerçekten zor.
Turizmin kalbi olan bu yerlerin yaz nüfusları bazen 1 milyonu geçiyor.
Bodrum’da geçen yaz Turgutreis’ten havalimanına bir buçuk saatte zor gittim.
İstanbul trafiğinden beterdi.
Bence Bodrum’a bir çevre yolu şart oldu.
Aynı şekilde Çeşme de öyle...
Bu Meclis’ten yeni bir anayasa çıkar mı, bilemiyorum.
Geçmişte de metinler üzerinde çalışıldı ama her seferinde dosyalar rafa kaldırıldı.
O yüzden ihtiyatlı iyimserliğimi korumak istiyorum.
Ama gazeteci olarak şunu görüyorum.
Toplum ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamayan, gelecek hayali de kurdurmayan bir anayasaya sahibiz.
Ama şunu biliyoruz.
Aşılar pandeminin süresini azaltacak.
Asıl müjde tedaviyle ilgili ilaçların bulunmasıyla olacak.
Pandeminin ilk aylarında ekonomilerde sert frenler oldu.
Bunun etkilerinin rakamlara yansıdığını görüyoruz.
Bazı sektörlerde toparlanma hızlı oldu.
Beklediğimizden çok daha uzun bir pandemi dönemi yaşıyoruz.
Hafta içleri 21.00’den sonra dışarıda olamıyoruz; hafta sonları ise evlerde kalmak zorundayız.
Ve bu dönemde bütün belediyeler şöyle haberler geçtiler; “Sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Şu kadar ton mamayı sokak hayvanları için harcadık...”
Gerçekten de tonlarca mama sokaklara, caddelere bırakıldı.
Bazılarına şahit oldum, bazılarının haberlerini sayfalarımıza verdik.
Peki dünya medyasında böyle ve benzer haberlere rastladınız mı?
Ama tarımı unutmamalıyız. Güzelim topraklarımızı kentleşme adına gökdelenlerle doldurmalıyız. Bugün görüyoruz ki; geleceğin stratejilerinde tarım, su, çevre gibi konular çok daha öne çıkacak.
Ve yine bir süredir tarım teknolojilerini okuyorum. Yeni dünyanın sunduğu imkanları ve buna ilgi duyanları...
Takip ettiğim şirketlerden biri de Plant Factory...
İstanbul Dragos’taki tesislerinde topraktan ve güneşten bağımsız yüksek besin değerine sahip üretim yapıyorlar.
Plant Factory’nin genç kurucu ortakları; Halil Beşkardeşler, Ahmet Güney, Anıl Sönmez ve Emre Kaynar Türkiye’de dikey tarımın geleceğini şekillendirmeyi ve kendi geliştirdikleri teknolojilerle bütün dünyaya ihracat yapmayı hedefliyorlar.
Azalan ekilebilir araziler, mevsimsel sınırlı üretim ve yüksek su tüketimi gibi problemler yok bu işletmede...
Ajlan Haskök’ü iyi tanıyorum.
Kimya mühendisidir. 43 yıllık aile şirketini iki kuzen birlikte yönetiyor. Türkiye’de sektöründe liderdir. Teknik Balans “Messmatic” markasıyla otomotiv ve endüstriyel balans makineleri üretimi yapıyor. Yurtiçinden daha çok yurtdışı piyasalarda tanınıyorlar; 35 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Türkiye’de Teknik Balans gibi başarılı çok şirket tanıyorum.
İhracat yapan, araştırma geliştirmeye önem veren ve sektörüne yenilikler getiren başarılı şirketlerimizi öne çıkarmalıyız.
Ajlan da; 27 yıldır şirketin başında yöneticilik yapıyor.
Ve ikinci kuşağın şirkete değer kattığını görüyorum.
200 milyar dolarlık kişisel serveti var, şirketlerinin değeri trilyon doları çoktan geçti.
Jeff Bezos’tan bahsediyorum. 1.3 milyon çalışanı var ama daha önemlisi dünyadaki herkese dokunabiliyor.
Bezos Amazon’u 1994’te garajında kurmuştu. O zaman yalnızca internet üzerinden kitaplar satan bir şirketti. Bugün paket teslimatından dizi, film platformuna kadar sayısız alanda hizmet veriyor.
Müthiş bir organizasyon, insan hayranlıkla izliyor.
Henüz 57 yaşında...
Çok genç, belki de bir insanın en verimli döneminde olmasına rağmen geçenlerde çalışanlarına bir mektup yolladı.
Bu süreç iyi yönetilemezse tekrar en başa dönülür. Bu da kimsenin işine gelmez.
Çünkü gerçekten sıkıldık, ekonomileri bugüne kadar ayakta tutabildik ama salgının birkaç yıla yayılması her şeyi berbat eder.
O yüzden uyarı üzerine uyarı yapıyorlar.
Mesafeyi 1 metreden 1.5 metre çıkardılar. İki maske takmamızı öneriyorlar. Kapalı mekanlarda 2-3 dakikadan fazla kalınmasını tavsiye etmiyorlar.
Bu yeni tedbirler anlamına geliyor.
Demek ki; şubat ortasında biraz gevşetileceği düşünülen tedbirler böyle kalacak.
15 Şubat Pazartesi önce köy okulları yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlıyor. Sonra da 1 Mart’tan itibaren tüm ilkokullar...
Aylardır yazıyorum, yazıyoruz.
Bana göre okulları çok daha önce açmalıydık.
Hibrit bir model uygulayabilirdik.
Vaka sayılarına, salgının seyrine göre açılıp kapanmalar yapabilirdik.
Çocuklarımızın hele ilköğretim çağındaki çocukların bir gün bile okullarına gitmeleri önemliydi.
Önce Haluk Cansın, sonra Erkin Usman, ardından Nedim Demirağ...
Şimdi de Şadan Gökovalı...
Sevdiğimiz, örnek aldığımız gazeteci dostlarımız bir bir bu dünyadan göç ediyor.
Şadan abi kelimelerle dans eden biriydi.
Konuşurken bile şiir okur gibiydi.
Bir insanı, bir olayı anlatırken en zarif, en kibar, en olumlu sözcükleri seçer ve öyle anlatırdı.
Bugün de beğendiğim bir şirketten bahsetmek istiyorum.
14 yıl önce Umut Sevin tarafından kurulan Bilgera Yazılım, “Repzone” platformu ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak, saha satış otomasyonu, çoklu kanal ve global satış gibi konularda çalışıyor.
Umut Sevin, dört yıl önce de New York’ta bir ofis açtı.
P&G ve ABD’de start-up şirketlerindeki tecrübesi bulunan Sevin; farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını söylüyor.
“İTÜ Innogate Programı” sayesinde ABD’li yatırımcılarla güçlü bir ilişki geliştirdiklerini söyleyen Umut Sevin bu süreci şöyle anlatıyor;
Havacılık ve turizm sektöründeki küçülme gerçekten büyük oldu.
Öyle anlaşılıyor ki; eskiye dönüş de 2023’ten önce olmayacak.
Rahatlıkla söyleyebilirim ki; pandemi sonrasında Türkiye turizmin yıldızı olur.
İyi ve yeni otellerimiz var, insanlar daha fazla gezmek ve yeni yerler keşfetmek isteyecek.
Türkiye zaten bir turizm ülkesi ve bu fırsatı iyi değerlendirmeli.
Antalya turizmimiz için vazgeçilmez bir adres...
Pandemi sonrasında yeni normalle birlikte ve dijitalleşmeyle çok farklı bir iş kültürü gelişecek.
Ve bu arada farklı uygulamalar yapanlar öne çıkacak.
Beğendiğim modelleri zaman zaman köşeme taşıyorum.
Onlardan biri de Pharmactive İlaç’ın sigara konusundaki istikrarlı politikası...
Pharmactive’de 900 kişi çalışıyor ve sigara içmeyenlere yıllık 2 gün ek idari izin veriliyor.
Aslında Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak bunu ilk inşaat grubunda uygulamaya başladı.
Türkiye’ye örnek olacak bir kooperatif kurdular
BEN kooperatiflere çok inanıyorum. Türkiye bu organizasyonlardan bir süre vazgeçti. Bana göre yanlış da yaptı. Oysa İtalya ve İspanya kooperatifler sayesinde ürünlerini bütün dünyaya satabildiler.
Yarattıkları markalarla katma değer yarattılar. Çoğunu takip ediyorum ve çok da başarılı buluyorum.
Pandemi süreci aslında bazı gerçeklerin yeniden masaya gelmesini sağladı. Tarımsal yatırımlarını yapmayan hiçbir ülkenin güçlü olması mümkün değil.
İyi ki yerel girişimler, iyi fikirler var da tarım gündemden düşmüyor.
Bugün size çok başarılı bulduğum bir girişimden bahsedeceğim.
Döngü Kooperatifi...
Farklı mesleklerden 9 kadının girişimiyle, bir AR-GE Kooperatifi olarak 20 Aralık 2018 tarihinde İzmir’de kuruldu. Aralarına sonradan bir kişi daha katıldı, 10 oldular.
Hepsi de yakın arkadaşlarım.
Aslında onları sizler de tanıyorsunuz.
Gazeteci yazar Ayçe Bükülmeyen, tekstil mühendisi Burcu Karaca Uğural, ekonomist Elmas Kuruoğlu, işletmeci Güliz Kıymaz, çevre mühendisi Meltem Çiftçi, gıda mühendisi Müge Nisari, gazeteci Sevda Boduroğlu, avukat Tülay Aktan, tekstil mühendisi Zeynep Çakaloz, endüstri mühendisi Zeynep Derece...
Hepsi de iddialı, işlerinde başarılı, Türkiye’yi çok seven, girişimci, üreten, iyi fikirler peşinde koşan kadınlardır.
Yaptıkları işleri her zaman dört dörtlük, bütün ayrıntılarını düşünerek ve katma değer yaratarak yapmışlardır.
Döngü Kooperatifi’nde de böyle hayalleri var.
Kar amacı gütmeyen, tarımsal üretimi destekleyen, tarımın güçlendirilmesi, köylünün topraklarını işlemeye devam etmesi için çözümler ve modeller oluşturmayı hedefleyen bir kooperatif yarattılar.
Onları yakından ve ilgiyle izliyorum.
Yaptıklarını çok beğeniyorum.
Ve İzmir’den başlayan bu öyküyü Türkiye’ye örnek gösteriyorum.
Bu kadınlar neleri yapmak istiyorlar
KIRSALDAKİ kadının ve gençlerin konumunu güçlendirerek, kırsal kalkınmaya katkı sağlamak birinci amaçları...
Ve ben bunu çok doğru buluyorum.
Kadınlarımızın, gençlerimizin toplumda öne çıkmalarını sağlamalıyız.
Kadınlarımızın meslek sahibi olmalarını, mesleklerinde de en iyisi olmalarını özendirmeliyiz.
Tüm bunları da çevreye duyarlı, adil üretime uygun ve paylaşıma önem vererek, kooperatiflerle işbirlikleri kurarak yapmak istiyorlar. Her adımda şeffaf ve hesap verebilir olmayı, teknoloji ve yenilikçi fikirleri tarıma uygularken kadim bilgiyi de kayda alma ilkelerine sadık kalarak yapmayı tercih ediyorlar. Sürdürülebilir olmak burada en önemlisi bence...
Şimdi el attıkları her konuda bu kriterleri bir anayasa gibi görüyorlar.
Onlarla birlikte işbirliği yapan herkesi bu organizasyonda buluşturuyorlar.
İlk ürünler gelmeye başladıkça çok daha büyük işler yapacaklarına olan inancım daha da arttı.
Türkiye her konuda daha katma değerli ürünler geliştirmeli.
Ve bunu yapabilecek bilgi birikimine ve insan kaynağına sahip…
Altın bitki keteni yeniden hatırlattılar
DÖNGÜ Kooperatifi’nin ilk ele aldığı konu keten oldu. Verimi yakalayamayan, ürününü satamayan köylünün, 70’li yıllardan sonra keten üretiminden uzaklaştığı, tarlaların ekilmekten vazgeçilip ormanlaşmaya başladığı, keten tezgahları ve aletlerinin çürümeye bırakıldığını gözlemledi. Keten üretimini yeniden canlandırmak için “Tarımda kadim bilgiler, yeni fikirler” sloganı ile çalışmaya başladılar.
İlk keten ekimini Batı Karadeniz’de iki ayrı bölgede toplam 100 dönüm arazide gerçekleştirdiler. Kooperatifin kurucularından Zeynep Derece şunları söylüyor.
“Orada edindiğimiz tecrübeyi; keten bitkisinin özellikle kışlık ekimde susuzluk sorununun çözümü olabilecek bir yarı nadas bitkisi olması sebebiyle Tire Bölgesi’ne taşımaya karar verdik. Tire Belediyesi ve Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile deneme ekimlerine başladık.
Keten bitkisi antik Anadolu medeniyetlerinde dahi yetiştirildiğine dair kanıtlar bulunan bu topraklara ait endemik çeşitlerimizin olduğu bir bitki. En önemli özelliği; tohumundan sapına, köküne kadar her yerinin gerek gıda olarak gerek tekstil, inşaat, boya, komposit, otomotiv, denizcilik, kağıt sanayi gibi pek çok kullanım alanının olması. Doğaya dost bir bitki, zararlısı yok. Pestisit kullanmak gerekmiyor. Hedeflerimiz; üretici ile kalıcı ortak çalışmalarla sanayinin ihtiyacını karşılayacak yarı mamullerin üretildiği sağlıklı bir işletme zinciri oluşturup, sürdürülebilir adil bir gelir modeli ile keten ekilen bölgelerdeki gençlerin büyük kente göçünü azaltmak, kadınlarımıza ekonomik güç sağlamak. Yerelde kalkınma modelleri oluşturarak, sanayi ile üretici arasında bir ara yüz olarak değer yaratmak. AR-GE kooperatifi modelini geliştirip yaygınlaştırabilmek için yöntemler bulmak, kalıcı, her yerde uygulanabilen bir sistem geliştirmek.
Her alanda kullanılabildiği, iyi bir gelir kaynağı olduğu için yüzyıllarca altın bitki olarak adlandırılan keteni hayatımıza yeniden sokmayı hedefliyoruz.”
Ketenin gıda ürünü olarak tüketim alışkanlığını yerleştirmek istiyorlar. İlaçsız tarımla yetiştirilen yüzde yüz yerli keten tohumuyla sağlıklı, bitkisel protein ve Omega 3 zengini gıda katkı ürünleri hazırlattılar. Bunları www.dongukoop.com üzerinden alabiliyorsunuz. Keten lifini ipliğe ve kumaşa dönüştürmek için güçlü bir tekstil sanayi kuruluşunun desteğiyle AR-GE çalışmalarına da başladılar. Ketenden kompozit üretme çalışmaları yapan bir tekno girişim firmasını, keten lifi vererek destekliyorlar.
Döngü iyi işler yapıyor, takip edin.
Yaşamın döngüsüne katkı ver
DÖNGÜ Kooperatifi’nin hikayesini anlatan bir belgeseli tamamlamak üzereler... Kentli, köylü herkese cesaret vermek ve kooperatifleşerek üretmelerini, gelişmelerini sağlamak istiyorlar.
Bu belgeseli ben de heyecanla bekliyorum.
Çünkü iyi öyküler, örnekler insanlara ilham veriyor. Türkiye’de başarılı modelleri herkese anlatmalıyız. İyi örnekler kısa sürede insanları heyecanlandırıyor, teşvik ediyor ve yeni başarı öykülerinin çıkmasını sağlıyor.
Döngü Kooperatifi’ni kuran, geliştiren, hayaller kuran ve kurduran herkese kendi adıma teşekkür ediyorum.