Türkiye’ye örnek olacak bir kooperatif kurdular

SON yaşanan deprem İzmirlilerin ruh halini çok değiştirdi. Bu duyguyu İstanbullular Körfez depreminden bu yana yaşıyor. Hep tetikteler, en ufak sarsıntıda tarifsiz bir endişe hissediyor, panik atak geçiriyorlar.





İzmir’deki son deprem de böyle bir etki yarattı.

Çok güzel insanlar öldü, yuvalar yıkıldı, hayaller paramparça oldu.

O günleri hatırlayın.

Bütün Türkiye İzmir’deydi.

Devlet, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri elbirliğiyle bu enkazı kaldırdılar.

