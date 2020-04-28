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Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Türkiye’nin artılarını da görelim

28 Nisan 2020

KORONA salgını hepimiz için birer hayat tecrübesi oldu.

 


Elbette devletler için de bu geçerli...
Net söylemeliyim ki; Türkiye birçok ülkeye göre bu sınavdan başarılı çıkıyor.
Çıktı diyemem çünkü mayıs ayını da tedbirleri elden bırakmadan tamamlamalıyız.
Türkiye ekonomisini durdurmadan ama birçok konuda önlem alarak süreci yönetti.
Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yasaklar getirdi, sonra 20 yaş altına..,
Restoranlar, AVM’ler kapatıldı; sosyal izolasyon kuralları uygulandı.
Daha da önemlisi sağlık altyapısı yeniden gözden geçirildi, dizayn edildi, dünyadaki gelişmeler takip edilerek ilaç protokolleri hazırlandı.
Bilim Kurulu’nun yerinde, doktorlarımızın anında müdahaleleri de bu başarının en önemli ayrıntılarıdır.
Her zaman söylüyorum.
Türkiye’nin yapması gereken çok önemli işleri var.
Yani eksiklerimiz çok...
Ama bizim iyi ve güçlü yanlarımız da var.
Bunları da göz ardı etmeyelim.
Büyük bir ülkeyiz, tarihimiz önemli deneyimlerle dolu...
Devlet geleneğimiz ve geçmişimiz birçok ülkeden fazla...
Büyük bir coğrafyada bir arada yaşama kültürümüz herkesten fazla...
Bazen yanlışlar yapıyor olabiliriz.
Bu büyük tecrübeye aykırı gelebilecek davranışlarda da olabiliyoruz.
Ama Türkiye’nin gücüne inanın.
Ben bu ülkenin geleceğine, insanlarına hep inandım.
Bu süreçte de gördüm ki;
Türkiye’yle gurur duyuyorum.

 
Başka yerde yaşayamam

BİR şey daha var.
Ben Türkiye’den başka bir yerde yaşayamam.
Dünyanın birçok yerini görmüş, yaşamış biri olarak her fırsatta dile getirdim, yazdım.
Herkesin arayış içinde olduğu, alternatifler aradığı bir dönemde de ısrarla yazdım.
Bu ülkede doğmuş, bu coğrafyayı içine sindirmiş hiç kimse bir başka yerde yaşayamaz.
Korona salgını sürecinde birçok tanıdığım insanla konuştum, tanımadıklarımı televizyonlardan, sosyal medyadan izledim.
Her birinin ortak görüşü Türkiye’yi özledikleriydi.
Bir kariyer planı için gidenleri destekliyorum.
Yurtdışında olanların bizi temsil ettiklerini, bir lobi zinciri kurduklarını biliyorum.
Ama onun dışındakilerin geri dönüş için fırsat beklediklerini düşünüyorum.

 
Başka bir dünyanın
özlemi içinde olanlar

HERKES “koronadan sonra başka bir dünya olacak” diyor.
Ben öyle bugünden yarına büyük değişimler olacağını düşünmüyorum.
Zaten bir süredir dijital hayatın içindeydik.
Kullananlar bunu en verimli şekilde kullanıyordu.
Belki kullanmayanlar için bu bir deneyim olmuş olabilir.
Yani birçok insan bu sisteme çoktan entegre olmuştu.
Koronadan sonra başka bir dünya elbette istiyorum.
Bir aylık sürede doğanın kendine geldiğine, dünyanın kendini dinlediğine şahit olduk.
Bunu anlamak için bir fırsattı yaşadıklarımız.
O yüzden ben çok memnunum.
Belki insanlar çevresine daha dikkatli davranır, insan ilişkilerini, geçmişte yaptıklarını gözden geçirir.
Başka bir dünya bekleyenler biraz buralara baksınlar.
O zaman daha iyi bir dünya yaratabiliriz.

 
Göreceğiz

BENZER yorumlar okuyorum.
“Çocukluğumuzda gayet mutluyduk. Bir şort, bir tişörtle yaz geçerdi.”
“Evde kaldığım süreçte dolapların ne kadar dolu ve gereksiz olduğunu anladım.”
Korona bittikten sonra bu yorumları takip edeceğim.

 

 
Yasaklar gevşetilecek
kurallar devam edecek

KORONANIN en ağır geçtiği ülkelerin başında ABD var. Orada bile tedbirler kısmi gevşetiliyor. Ama önlemleri almak şartıyla. Parklar, spor alanları günün belirli saatlerinde; AVM’ler yarı zamanlı açılacak.
Türkiye de 15 Mayıs’tan sonra böyle bir sürece girecek.
Tabii maske kullanımını, sosyal mesafe kurallarını uygulamak şartıyla...

 

 
Evde 10 bin adım

KORONA günlerinde sporu ihmal etmedim. Dört gün evdeydim. Dışarı kafamızı çıkarmak bile yasaktı. Evde de 10 bin adımı tamamladım. İsteyince oluyormuş.

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