O bir vefa şampiyonuydu

Avrupa’ya, dünyanın herhangi bir yerine gittiğimde kıskandığım tek şey kentleşmedir. Yüzyıllardır Paris korunmuştur; Prag öyle, Roma, Berlin öyle...Gelişme, değişim olmuyor mu, nüfus artmıyor mu?



Elbette oluyor...

Ama eskiyi koruyarak yenisi yapılıyor, yeni de eskiye benzetiliyor. Kentlerin siluetlerini bozan hiçbir şeye izin verilmiyor.

Böyle olunca da kentler korunuyor, çarpık yapılaşmaya asla izin verilmiyor.

Türkiye birçok açıdan değişimi yakaladı. Bana göre teknoloji kullanımında çok ilerdeyiz. Sanayimizin çarkları dönüyor. Savunma sanayinde önemli aşamalardan geçiyoruz.

Ben Türkiye’nin geleceğine her zaman inananlardanım.

