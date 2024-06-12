Çocuklara merhameti öğreten yazar

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İçim ezile ezile, zaman zaman gözlerim dolarak okuduğumu hatırlıyorum. Ama mutlu olacağım bir sonun beni beklediğini bilirdim.

Onu okuyan pek çok kuşağın içindeki o arabesk tortunun kaynağı belki de o kitaplardı.

Usta yazar Füruzan, KE Dergisi’nin Kasım-Aralık 2020 tarihi sayısında bu duyguyu Ülkü Tamer’in ‘merhamet’ olarak tanımladığını yazmış:

“Değerli şair arkadaşım Ülkü Tamer’in Tuğcu için önemli, güzel bir açıklaması olmuştu. ‘Tuğcu çok değerlidir. Çocuklara merhameti öğretmişti.’ Nasıl da sevinmiştim bu saptamasına Ülkü’nün.”

Can Çocuk Yayınları, Kemal Tuğcu’nun üç romanını ‘Tekinsiz Ada’, ‘Bir Çırağın Öyküsü’ ve ‘Düşkün Çocuk’, yeğeni, yazar Nemika Tuğcu’nun danışmanlığında, çocuk edebiyatının usta illüstratörlerinden Mustafa Delioğlu’nun resimleriyle yayımladı.

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Herhangi bir kitabının, mesela yeni yayımlanan ‘Düşkün Çocuk’un konusunu okuduğunuzda bir Kemalettin Tuğcu romanının bütün şifrelerine sahip olursunuz:

“Ailesiyle yaşadığı çiftliği ele geçirmeye çalışan kâhya tarafından İstanbul’a gönderilen Ali

Yılmaz, orada zorla alıkonur. Ancak bir süre sonra kaçmayı başarır ve büyük şehirde bir

başına, aklı Bursa’daki annesi ve kız kardeşinde kalarak, hayata tutunmanın yollarını arar. Remzi ve annesiyle karşılaşır önce, evsizlerin dünyasında bulur kendini. Farklı işyerlerinde

çırak olarak çalışırken, Sirkeci’nin, Tahtakale’nin esnafıyla, İstanbul’un farklı kültürleriyle tanışır. Dünya ise henüz ummadığı kadar küçüktür.

İyileri de buluşturur, kötüleri de...”

Şu anda hangi harfle tanımlandığını artık karıştırdığım yeni kuşak için ne ifade eder bilemem ama 1940’lardan bu yana sayısız çocuğun okuma alışkanlığı edinmesinde önemli rol oynadı ve onlara merhameti öğretti Kemalettin Tuğcu.

Kemalettin Tuğcu

‘YEŞİL KAHVE’YE 4 MİLYON 400 BİN

ARTAM Antik’in geçen hafta sonu yapılan ve 339 eserin yer aldığı müzayedesine Türk sanat tarihinin öncü isimlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu damga vurdu.

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Sanatçının önemli eserlerinden ‘Yeşil Kahve’, 4 milyon 447 bin TL’ye satılarak müzayedenin en yüksek rakamlı yapıtı oldu.

Müzayedenin ikinci en yüksek rakamlı yapıtında Fikret Mualla’nın imzası var. Sanatçının karakteristik özellikler taşıyan ‘Barda Sohbet’i 1 milyon 373 bin TL’ye satıldı.

Ömer Uluç’un son derece nadir rastlanan bir natürmordu da müzayedenin gözde yapıtlarındandı ve eser 1 milyon 308 bin TL’lik satış rakamına ulaştı.

Aynı fiyata satılan bir diğer eser ise Ferruh Başağa’ya ait. Türk resminde soyutun ilk örneklerini sunan Başağa’nın ışığı ustaca kullandığı ‘Sıcak Günler’ isimli tuval üzerine yağlıboyası da 1 milyon 308 bin TL’ye alıcı buldu.

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Selma Gürbüz’ün yapıtlarında sıklıkla karşımıza çıkan kadın imgesinin özel bir örneğini sunan yapıtı ‘Balerinler’ ise 1 milyon 111 bin TL’ye satıldı.