Erdoğan ve Özgür Özel diyaloğuyla siyasi iklim değişiyor

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Çok tarihi anlamlar yüklenebilir mi bilemiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattıkları yumuşama ve normalleşme süreci de Türk siyaseti açısından önemli. Çünkü ne çektiysek kavgadan, gerilimden çektik. O nedenle iktidar ile muhalefet arasındaki diyaloğu önemsiyoruz. İki lider ezberleri bozan bir adım attılar. Ve 39 gün arayla ikinci kez bir araya geldiler.

TÜRK KAHVESİ İÇTİLER

İlk görüşme 1 saat 35 dakika sürmüştü. İkinci görüşme ise 1.5 saat sürdü. Erdoğan çifte kavrulmuş lokum hediye etmiş. Özgür Özel ise Erdoğan’a Türkiye Cumhuriyeti’nin sürekliliğini simgeleyen,”Payidar Gondol” hediye etmiş. Bu arada ‘Görüşmede ne içecekler’ diye merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Türk kahvesini tercih etmiş. İki lider sade Türk kahvesi içmiş. Bir kahvenin kırk yılı hatırı vardır.

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KELEBEK ÖMÜRLÜ OLMASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yumuşama sürecinin “Kelebek ömürlü olmaması” dileğinde bulunmuştu.Erdoğan ile Özgür Özel aslında yeni bir siyaset inşa ediyorlar. Hem Erdoğan hem Özgür Özel açısından kazançlı olan bir siyaset. Ama asıl önemli olan Türkiye’nin temel meselelerinde iktidar ile muhalefetin bir araya gelmesi ve bu süreçten ülkemizin kazançlı çıkması.

BU KEZ TWEET ATMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in görüşmesi başlamak üzereyken, bir yandan da gözüm Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabındaydı. Çünkü 2 Mayıs’taki ilk görüşme sırasında Kılıçdaroğlu, “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diye bir tweet atmıştı. Kılıçdaroğlu’nun tavrı CHP tabanında olumlu karşılanmadı. Genel başkan görüşürken bu tavır şık olmadı şeklinde eleştiriler yöneltilmişti. Sanıyorum bunlar etkili oldu ki Kılıçdaroğlu bu kez görüşme sırasında tweet atmadı.

BAHÇELİ’NİN YÜZÜĞÜ

Ama bu kez mesaj Devlet Bahçeli’den geldi. Semboller üzerinden mesaj vermeyi seven Bahçeli yüzüğündeki, “Bana Allah yeter” mesajını paylaştı. Bahçeli, böylece hem Erdoğan’a hem Özgür Özel’e, “İkinize de ihtiyacım yok. Gerekirse yoluma tek başıma yürürüm. Allah bana yeter” mesajını verdi.

Bahçeli daha önce de arka fonda Ferdi Tayfur’un şarkısının olduğu yürüyüş videosunu paylaşmıştı.

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CUMHURBAŞKANLIĞI PROTOKOLÜ

-Erdoğan’ın ziyareti öncesinde CHP, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in döneminde Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü’nde görev yapan yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı protokol görevlileri de pazar günü CHP Genel Merkezi’ne gelerek temaslarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden önce Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak göndere çekildi. Daha önce genel merkezin önündeki sokak temizlendi ve araç giriş çıkışına kapatıldı. Güvenlik nedeniyle katlara çıkış yasaklandı.

ÖZGÜR ÖZEL KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’ne doğru yola çıktığı haberi görüşmeden 7-8 dakika önce geldi. CHP Genel Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı külliyesi birbirine yakın. Saat 15.58’de Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak üzere Namık Tan’la birlikte genel merkez binasının merdivenlerinde gözüktü. Erdoğan tam 1 dakika önce genel merkez binasına geldi. Özgür Özel, Erdoğan’ı merdivenlerin önünde makam aracının kapısında karşıladı. Sıcak bir karşılama oldu. Erdoğan’a görüşmede Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş eşlik etti. İki lider tokalaştıktan sonra sohbet ederek merdivenlerden yukarı çıktılar. Erdoğan ile Özgür Özel, CHP Genel Merkezi yazısının önünde tokalaşarak basına görüntü verdikten sonra kameralara el sallayarak içeri girdiler. İki lider birlikte asansörle görüşmenin yapılacağı 12. kata çıktılar.

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ÖZGÜR ÖZEL’İN MAKAMINDA

İki lider tokalaşarak görüntü verdikten sonra Erdoğan, arkasında üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu Türk bayrağının olduğu koltuğa oturdu. Özgür Özel ise CHP bayrağının olduğu koltuğa. Cumhurbaşkanı görüşmede güven veren anlamını taşıyan mavi kravat takmıştı. Özgür Özel ise çizgili kravatı tercih etmişti.

GÜNDEM

Özgür Özel’in görüşmede asgari ücret, atanamayan öğretmenler, çay alım fiyatları, buğday taban fiyatı, Emine Şenyaşar’ın mücadelesi ve Can Atalay başta olmak üzere Gezi mahkumlarını gündeme getirdiği söyleniyor.

ERDOĞAN NE SÖYLEDİ?

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söylüyor?

1-Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulması lazım. Bunun için en geniş şekilde Türkiye’yi kucaklayıcı, tüm kesimleri içine alan yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç var.

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2-Ekonomide popülizme müsaade etmeyeceğiz. Enflasyonu düşürmek için açıkladığımız ekonomi programına sadık kalacağız. Arzu ederseniz Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek sizi bilgilendirebilir.

3- Hak ve özgürlükler konusunda bazı belediyelerin eski alışkanlıkları andıran uygulamaları oluyor. Biz hak ve özgürlükleri garanti altına alacak olan reformları yapmaya devam edeceğiz

KAYYUM ATAMASI

Özgür Özel görüşmede Hakkâri Belediyesi’ne kayyum atanmasını konusu gündeme getirmiş. Bunun üzerine Erdoğan, “Hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden belediye başkanlarına destek vermeye deam edeceğiz. Ancak birisi milletten aldığı yetkiyi terör örgütüne destek vermek için kullanırsa ya da terör örgütü bir belediyeye komiser atarsa buna müsaad etmemekte kararlıyız” diye karşılık vermiş.

SON SÖZ

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Yazımın başlığı son sözüm olsun. İki lider ezberi bozan adımlar atıyorlar. Böylece siyasi iklim değişiyor.

AYŞE ATEŞ’LE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün iki önemli görüşme yaptı. Özgür Özel’le görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i kabul etti.

Ayşe Ateş yüreği yaralı bir eş olmanın ötesinde çok saygın bir mücadele yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelip, Sinan Ateş suikastına ilişkin elindeki bilgi ve belgeleri paylaştı.

Benim tanıdığım Erdoğan, Ayşe Ateş’in verdiği bilgi ve belgelere ilgisiz kalmaz. O nedenle Sinan Ateş suikastiyle ilgili davada yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz.

Peki buna gerek var mı? Var. Adaletin tesisi açısından hem de çok fazla ihtiyaç var.