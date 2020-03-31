İyi ki var dediklerimden

Benim süper kahramanlarımdan biri...
Bir karınca gibidir; hiç durmaz, sürekli projeler geliştirir.
Telefonla ararım.
Dünyanın bir başka coğrafyasından çıkar.
Bir gün Amerika’dan, bir gün Azerbaycan’dan, bir gün Dubai’den, bir gün Avrupa’nın herhangi bir yerinden ses verir.
Alır eline çantasını, geliştirdiği projeleri uluslararası dev firmalarla birlikte hayata geçirir.
Bir kızı, bir oğlu var.
Onlara da yetişir, ailesine de, biz dostlarına da...
Ve tanıdığım en yürekli, en merhametli kadınlardan biridir.
Yıllar önce İzmir’de Ege Özel Çocuklar Vakfı’nı kurdu. Vakfın bir de okulu var. ‘Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’ adı gibi ışıldayan çocuklarımızı yetiştiriyor.
Rabia; otizmli çocukların eğitimi için varını yoğunu harcadı.
Aslında bu ve benzeri eğitim kurumlarını, imkanları çok daha fazla iş insanları yapmalıydı ama Rabia bütün gücünle vakfı bugüne kadar yaşatmayı başardı.
Bugün 200’den fazla öğrenci bu vakıfta eğitim görüyor.
Ben de birkaç kere gidip gördüm okulu...
Sadece öğrenciler değil, aileler de eğitiliyor burada...
Çünkü bazıları ne yapacaklarını bilmiyor.
Birilerinin elinden tutmasını bekliyor.
Bir yandan hayatın akışı, bir yandan da o çocukların eğitimi, topluma kazandırılması, aile yükünün biraz olsun paylaşılması.
İşte Rabia ve Rabia gibiler toplumsal konularda hep taşın altına elini koyan insanlar oldular.
Hepsi birer kahraman, hepsi cennetlik...
İyi ki varlar...
Özel çocuklara da
eğitim verecekler
KORONA salgını hepimizi evlerde tutuyor.
Birçok kişi evden çalışmak zorunda bu günlerde...
Okullar da tatil; en azından nisan sonuna kadar açılmayacak.
Sonrasındaki gelişmelere göre eğitim yaza sarkacak ya da bu yıl defteri kapatacağız.
Şimdi çocuklarımız online eğitim alıyor.
Birçok okul internet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders programına ek olarak kendi eğitim programlarını veriyor.
Peki bu özel çocuklarımız ne yapacak?
Dolayısıyla aileler nasıl davranacak?
İşte Rabia yine boş durmuyor.
Diyor ki;
“Özel gereksinimli çocuklarımız zorunlu tatil nedeniyle özel eğitim desteğimizden uzak kaldılar. Onlar da tıpkı akranları gibi online eğitim alabilirler. Ergoterapi çalışmasından psikolojik desteğe kadar tüm çalışmaları online olarak yapabilmek için siz de özel çocuklarımıza destek çağrımıza katılın. Ücretsiz bize ulaşın...”
Ege Özel Çocuklar Vakfı’nın iletişim adreslerini veriyorum.
Telefonları 05412903818... @egeozelcocuklarvakfi da sosyal medya adresleri...
Hangi dersler mi olacak?
Disleksi, disgrafi, özel öğrenme güçlüğü, diskalkuli, ergoterapi, duyu bütünleme, çocuk psikiyatrisi, aile danışmanlığı, sosyal iletişim bozukluğu, davranış bozukları...
Derslerden de anlaşılacağı gibi sadece çocuklar için değil, aileler için de dersler var.
Rabia hem iş kadınlığın, hem dostluğun, hem sivil toplum örgütçülüğün bir harika...
Seninle gurur duyuyorum.
Daha fazla desteği hak ediyorlar
ŞU korona günleri bir geçsin.
İzmir’in önemli sivil toplum örgütlerinin liderlerini alıp Rabia’nın kurucusu olduğu Ege Özel Çocuklar Vakfı’na götüreceğim.
Tek başına, kısıtlı imkanlarla yüzlerce çocuğun, ailenin kurtarıcı oldu bugüne kadar...
Bence çok daha büyük desteği hak ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bu konuya duyarsız kalmayacağını düşünüyorum.
O çocuklar hepimizin çocukları ve hepsi de destek bekliyor.
Ben kendi adıma bu desteği vermeye çalışıyorum ama çok daha fazlası gerekiyor.
Hoşuma gitti bu kampanya
RABİA bütün çevresini, tanıdıklarını devreye soktu. Şimdi sosyal medyada da bir kampanya dönüyor. Ben de destek veriyorum. Sanatçılar, gazeteciler, siyasiler bu kampanyaya katılıyor. Ve gönüllü öğretmenler arıyorlar. Siz de destek olmak istemez misiniz?
Ortak akla daha çok ihtiyaç var
GERÇEKTEN DE dünyanın hiç yaşamadığı bir süreçten geçiyoruz.
Büyük ve önemli sandığımız birçok konunun aslında ne kadar küçük ve anlamsız olduğunu görüyoruz.
Ben İzmir’in her zaman sağduyusuna inanmışımdır.
Bir süredir sivil toplum örgütleri, meslek ve sanayi odaları arasında uyumlu bir işbirliği var.
Bu kıskandıracak boyutta ilerliyor.
Oda ve borsa başkanları geçen gün ortak bir deklarasyon yayınlayarak bunu bir kez daha hatırlattılar.
“Halkımızla, işçisiyle işvereniyle milletçe dayanışma, birlik ve beraberlik ruhuyla moralimizi bozmadan, motivasyonumuzu yüksek tutarak bu süreci de elbirliği ile aşacağımıza inancımız tamdır. Bizler de meslek kuruluşları olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dediler.
Virüsü yeneriz, göreceksiniz önümüzdeki ay her şey yerli yerine oturmuş olacak.
Ama ekonomiyi toparlamak, bu travmayı atlatmak biraz zaman alacak.
İşte bu dönemde ortak akla daha çok ihtiyaç var.
İyi ki var dediklerimden
RABİA Tekince...
Benim süper kahramanlarımdan biri...
Bir karınca gibidir; hiç durmaz, sürekli projeler geliştirir.
Telefonla ararım.
Dünyanın bir başka coğrafyasından çıkar.
Bir gün Amerika’dan, bir gün Azerbaycan’dan, bir gün Dubai’den, bir gün Avrupa’nın herhangi bir yerinden ses verir.
Alır eline çantasını, geliştirdiği projeleri uluslararası dev firmalarla birlikte hayata geçirir.
Bir kızı, bir oğlu var.
Onlara da yetişir, ailesine de, biz dostlarına da...
Ve tanıdığım en yürekli, en merhametli kadınlardan biridir.
Yıllar önce İzmir’de Ege Özel Çocuklar Vakfı’nı kurdu. Vakfın bir de okulu var. ‘Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’ adı gibi ışıldayan çocuklarımızı yetiştiriyor.
Rabia; otizmli çocukların eğitimi için varını yoğunu harcadı.
Aslında bu ve benzeri eğitim kurumlarını, imkanları çok daha fazla iş insanları yapmalıydı ama Rabia bütün gücünle vakfı bugüne kadar yaşatmayı başardı.
Bugün 200’den fazla öğrenci bu vakıfta eğitim görüyor.
Ben de birkaç kere gidip gördüm okulu...
Sadece öğrenciler değil, aileler de eğitiliyor burada...
Çünkü bazıları ne yapacaklarını bilmiyor.
Birilerinin elinden tutmasını bekliyor.
Bir yandan hayatın akışı, bir yandan da o çocukların eğitimi, topluma kazandırılması, aile yükünün biraz olsun paylaşılması.
İşte Rabia ve Rabia gibiler toplumsal konularda hep taşın altına elini koyan insanlar oldular.
Hepsi birer kahraman, hepsi cennetlik...
İyi ki varlar...
Özel çocuklara da
eğitim verecekler
KORONA salgını hepimizi evlerde tutuyor.
Birçok kişi evden çalışmak zorunda bu günlerde...
Okullar da tatil; en azından nisan sonuna kadar açılmayacak.
Sonrasındaki gelişmelere göre eğitim yaza sarkacak ya da bu yıl defteri kapatacağız.
Şimdi çocuklarımız online eğitim alıyor.
Birçok okul internet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders programına ek olarak kendi eğitim programlarını veriyor.
Peki bu özel çocuklarımız ne yapacak?
Dolayısıyla aileler nasıl davranacak?
İşte Rabia yine boş durmuyor.
Diyor ki;
“Özel gereksinimli çocuklarımız zorunlu tatil nedeniyle özel eğitim desteğimizden uzak kaldılar. Onlar da tıpkı akranları gibi online eğitim alabilirler. Ergoterapi çalışmasından psikolojik desteğe kadar tüm çalışmaları online olarak yapabilmek için siz de özel çocuklarımıza destek çağrımıza katılın. Ücretsiz bize ulaşın...”
Ege Özel Çocuklar Vakfı’nın iletişim adreslerini veriyorum.
Telefonları 05412903818... @egeozelcocuklarvakfi da sosyal medya adresleri...
Hangi dersler mi olacak?
Disleksi, disgrafi, özel öğrenme güçlüğü, diskalkuli, ergoterapi, duyu bütünleme, çocuk psikiyatrisi, aile danışmanlığı, sosyal iletişim bozukluğu, davranış bozukları...
Derslerden de anlaşılacağı gibi sadece çocuklar için değil, aileler için de dersler var.
Rabia hem iş kadınlığın, hem dostluğun, hem sivil toplum örgütçülüğün bir harika...
Seninle gurur duyuyorum.
Daha fazla desteği hak ediyorlar
ŞU korona günleri bir geçsin.
İzmir’in önemli sivil toplum örgütlerinin liderlerini alıp Rabia’nın kurucusu olduğu Ege Özel Çocuklar Vakfı’na götüreceğim.
Tek başına, kısıtlı imkanlarla yüzlerce çocuğun, ailenin kurtarıcı oldu bugüne kadar...
Bence çok daha büyük desteği hak ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bu konuya duyarsız kalmayacağını düşünüyorum.
O çocuklar hepimizin çocukları ve hepsi de destek bekliyor.
Ben kendi adıma bu desteği vermeye çalışıyorum ama çok daha fazlası gerekiyor.
Hoşuma gitti bu kampanya
RABİA bütün çevresini, tanıdıklarını devreye soktu. Şimdi sosyal medyada da bir kampanya dönüyor. Ben de destek veriyorum. Sanatçılar, gazeteciler, siyasiler bu kampanyaya katılıyor. Ve gönüllü öğretmenler arıyorlar. Siz de destek olmak istemez misiniz?
Ortak akla daha çok ihtiyaç var
GERÇEKTEN DE dünyanın hiç yaşamadığı bir süreçten geçiyoruz.
Büyük ve önemli sandığımız birçok konunun aslında ne kadar küçük ve anlamsız olduğunu görüyoruz.
Ben İzmir’in her zaman sağduyusuna inanmışımdır.
Bir süredir sivil toplum örgütleri, meslek ve sanayi odaları arasında uyumlu bir işbirliği var.
Bu kıskandıracak boyutta ilerliyor.
Oda ve borsa başkanları geçen gün ortak bir deklarasyon yayınlayarak bunu bir kez daha hatırlattılar.
“Halkımızla, işçisiyle işvereniyle milletçe dayanışma, birlik ve beraberlik ruhuyla moralimizi bozmadan, motivasyonumuzu yüksek tutarak bu süreci de elbirliği ile aşacağımıza inancımız tamdır. Bizler de meslek kuruluşları olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dediler.
Virüsü yeneriz, göreceksiniz önümüzdeki ay her şey yerli yerine oturmuş olacak.
Ama ekonomiyi toparlamak, bu travmayı atlatmak biraz zaman alacak.
İşte bu dönemde ortak akla daha çok ihtiyaç var.