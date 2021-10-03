İki ülke tek destinasyon

ŞİMDİ çok popüler oldular ama ben ilk yazdığımda sadece küçük bir grup olarak İzmir sokaklarında pedal çeviriyorlardı.



2013’te İzmirli tarih öğretmeni Sema Gür ve birkaç arkadaşı tarafından organize edilen “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” şimdi 30 farklı ülkede, 150’den fazla şehirde düzenleniyor.

Resimaltı haber olarak giren haber artık gazetelerin manşetlerine taşınmış durumda.

Çorbada benim de tuzum olması çok mutlu ediyor.

Her yıl farklı bir temayla kadınlarımız pedal çeviriyorlar.

Bu yılki konu “egzoz kokusuna karşı mis kokulu kadınlar”dı.

Sema Gür ile ilgili ilk yazıyı 7 Haziran 2015’te yazmışım.

