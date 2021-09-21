Gündem aynı tek fark kadınımızın hassasiyeti

Biliyorsunuz; Orta Amerika ülkesi El Salvador Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.
Merkez bankaları hala muhafazakar olup kripto dünyayı sanki yokmuş gibi davransa da gerçek öyle değil.
Aslında dijitalleşmenin bu kadar hayatımızın içinde olduğu bir dönemde sanal paraların önüne geçmek de neredeyse imkansız.
Devletler, hükümetler yasal düzenlemelere gidip yasal bir çerçeve çizseler işler daha iyi olacak bana göre...
Neyse Macaristan’a dönelim.
Çok başarılı bir örnek oldu. Bunda kurucusu Kaya Tuncer’in önemli bir rolü var.Her zaman anıyorum. Geçen gün çok beğendiğim ve yakından takip ettiğim Hugo Boss tesislerine gittim. 1999’daki açılışını dün gibi hatırlıyorum. O günden bu yana birçok fabrikayı gezme imkanım oldu. Her seferinde hayranlıkla ayrıldım. Saat gibi işleyen bir yer Hugo Boss... Kaliteyi her zaman ön planda tutan, verimliliği unutmayan ama bütün bunları yaparken insan odaklı bir çalışma felsefesini ortaya atan bir marka...
Yıllar önce Stuttgart’taki merkezlerine gidip yaratıcı ekiple üç gün geçirmiştim. Benim için çok keyifli bir deneyim olmuştu.
İzmir’deki tesisler Almanya’dan bile daha iyi...
Son gittiğimde daha da iyi buldum.
Üstelik Hugo Boss Türkiye’nin yeni yatırımlara hazırlanıyor olması da çok hoşuma gitti.
Pandemi döneminde birçok konuda alışkanlıklarımız değişti.
Yıllardır takım elbiseyi üzerinden çıkarmayan ben bile bu dönemde daha spor giyinmeye başladım. Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya da bunu doğruladı.
Ama hoca konuşmaya ve doğru bildiklerini anlatmaya devam ediyor.
Bazen benzer saldırılar hepimize yapılıyor.
“Aşı olun” dedikçe ağır eleştiriler de geliyor.
Neyse biz alışığız, önemli değil.
Örneğin İzmir’de yaşanan son depremden sonra bazı bölgelerde fiyatlar ikiye, hatta üçe katlandı.
İstanbul’daki artışları izliyorum.
Kendi yeğenimden biliyorum. İstanbul’da bir üniversitede okuyor. Pandemiyi evden, online eğitim alınca ev kiralamadı. Pandemi öncesiyle bugün arasındaki fiyatlar arasında bir uçurum var.
Fiyatlar düşer mi bilemem ama daha fazla yükselmesini önlemek gerekir.
Düşmez diye düşünüyorum çünkü Türkiye kentsel dönüşümde bence daha hızlı davranmalıydı.
Markalı birçok proje yapıldı belki ama 2000’in öncesinde yapılan konutlarla ilgili endişeler var.
Bu yıl CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuk konuşmacıydı.
Toplantının başında ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer çok güzel bir konuşma yaptı.
Genel bir konuşmaydı.
Türkiye’nin büyümesi, değişimi, gelişmesi için önce sivil toplum örgütleri için bir özeleştiri yaptı. Sonra da parti ayrımı gözetmeksizin siyasette uzlaşma, fikir birliği, toplumsal konularda birliktelik beklentilerini sıraladı.
Ve dedi ki;
“Değişime belki de ilk önce siyasetçilerimizin siyaset yapma biçimlerinden başlanılması gerekiyor. Siyasetçiler genelde temkinli hatta taktik bir anlayış içerisinde, gerçek fikirlerinden ziyade seçmenlerine ters gelmeyecek söylemleri kullanıyorlar. Sanki kediye kedi demek siyasetin alfabesine aykırıdır, risklidir. Böyle olunca kitlelerin nabzına göre şerbet verildiği zannedilirken rasyonalite iskelesinden kopuluyor ve sahiciliklerini kaybediyorlar. Bu tutum her görüşten siyasetçi için çok büyük ölçüde geçerlidir. Yalın gerçekler, vicdan, evrensel değerler, olması gerekeni açık olarak işaret etse de netameli alanlara girmek tehlikeli ve yasaktır. Fikren, fiilen, saklanmadan, sakınmadan, dürüst demokrat olmanın siyaseten kaybettireceği kanaati hakimdir.
Yine öyleydi.
Ki pandemiye rağmen sokaklar dopdoluydu.
Bir arkadaşım yanımıza geldi.
Trafikten, kalabalıktan, otoparkların doluluğundan şikayet etti.
Haklıydı.
Gerçekten de son yıllarda İzmir’in trafiği felç gibi, sokaklar dolu, otopark bulmak çok zorlaştı.
Katılıyor ve altına imzamı atıyorum.
Türkiye için; İzmir için 9 Eylül’ler çok önemlidir.
Siyasetin içinde değil ama hayatın içindeki sembolleri değerli buluyorum.
9 Eylül de onlardan biri...
Çünkü Türk insanı için bağımsızlık, vatan, toprak gerçekten çok önemlidir.
Bence çok önemli bir haber...
Satır aralarında kalmamalı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve gelmesinin ardından bu yatırım yapıldı. 240 milyon liralık yatırım yapıldı.
Depolama sahası da kent ormanına dönüştürüldü; 60 dönümlük alan rehabilite edildi.
Tesisin 15 megavat kurulu güce sahip enerji üretim kapasitesi 1.5 yılda 32 megavata çıkarıldı. Şu an yılda yaklaşık 162 milyon metreküp metan gazını bertaraf eden tesis ayrıca 323 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretiyor. Bu miktar yıllık 190 bin hanenin enerji kullanımına karşılık geliyor.
Dünyada bu teknolojiler sürekli yenileniyor ve verimlilik artıyor.
Hepsine saygı duyuyorum.
Aşı olmayanları anladığımı da bilmelerini istiyorum.
Ama şunu unutmayın.
Ortada bir salgın var ve bu süreci kısaltmanın tek bir yöntemi var; o da aşılar...
Türkiye’de ilk aşı olmuş insanlardan biriyim.
Gönüllü olarak hastaneye giderken benim de endişelerim vardı.
Kente o deneyimleri yaşatmak gerekir.
Sporda, sanatta, kentleşmede ve özellikle yeni dünyanın kabul ettiği teknolojilerde İzmir büyük organizasyonlara evsahipliği yapmalı.
Ancak böyle bir kenti tanıtabiliyorsunuz.
Üstelik bu heyecan şehre de farklı bir ivme kazandırıyor.
Onlardan biri bu hafta İzmir’de yapılacak.
Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi 9 – 11 Eylül’de yapılacak.
O günlerde ben de her fırsatta yazdım.
“Gerekirse kapanalım ama okulları açık tutmak için bunu yapalım” diye...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Yüz yüze eğitimi açıyoruz” dedi ve her türlü hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Okullar artık kapanmayacak” dedi ve ilave etti.
“Çocuklarımız 1.5 yıldır akranları ve öğretmenleriyle bir arada olamadılar. Salgın devam ediyor ama çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitimleri vermekte kararlıyız.”
Üniversitede okurken gazeteciliğe de başlamıştım ve arada Selçuk Bey ile yemek yer iş dünyasından haberler alırdım. Ekonomi gazeteciliğini tercih edip, böyle bir başlangıç yapmamı sağlayan Selçuk Bey’dir. O yemeklerin bazılarında Selim Yaşar da olurdu. Türkiye’de olduğu günlere denk gelirdi.
“Biz yemeklerde de, evde de iş konuşuruz” derdi Selim Yaşar...
Ve eklerdi; “Yakında grup olarak 100’üncü yılımızı kutlayacağız. Dedemden alırsam 3’üncü jenerasyon, babasından alırsam 4’üncü jenerasyon işin başındayız. Hatta bizim çocuklarımız da artık işe başladılar. Yani 5’inci jenerasyon da işin içinde diyebiliriz. Biz bir aile şirketiyiz. Doğduğumuz günden beri işlerle ilgili konulara hep vakıfız. Çünkü evimizde iş konuşulurdu. Bir kulak dolgunluğumuz hep vardı. İş konuşmaya, iş yapmaya o kadar hazırız ki… Girişimci olmak bizim kanımıza işlemiş...”
Gerçekten de Türk sanayisine ilkler kazandırmış bir ailedir Yaşar Grubu...
Ve Selim Bey haklıydı.
Kendi işleriyle yatıp kalkan, Türkiye’nin büyümesine katkı koyan, sanayiye aşık bir gruptu Yaşar ailesi...
Bazen farklı düşünürdü; yol haritasında...
Önümüzdeki haftadan itibaren de yüz yüze eğitim başlıyor.
Dilerim bir daha okulları kapatmak zorunda kalmayız. Çünkü bu risk hala devam ediyor.
Toplumsal bağışıklık yüzde 80’lere ulaşmadan bize rahat yok.
Ben en başta bir gönüllü olarak gidip aşımı oldum.
Topluma örnek olmak için ve salgını aşısız atlatamayacağımızı düşünerek aşı oldum.
Yaşadıklarımı da gün ve gün anlattım, yazdım.
Müjde Ar “Gürültüsüz Yaşam Platformu” kurdu.
Ben defalarca yazdım.
Gürültüsüz derken, müziksiz demedik.
Aksine müziksiz bir hayat, sanatsız bir dünya olmaz dedik.
Ama sokağa taşan müzik de istemediğimizi defalarca söyledik.
Dünyanın neresine giderseniz gidin; en popüler olarak bilinen yerlerde bile müzik sokağa taşmaz, kimseyi rahatsız etmez. Gittiğiniz bir mekanda dostlarınızla sohbet eder, güzel vakit geçirir, fondaki müzik de sizin bu sohbeti daha da koyulaştırmanıza yardımcı olur.
Ama bizde maalesef böyle değil.
Bence oran yüzde 100 olmalıydı.
Dünya Sağlık Örgütü en başından bu yana “En son kapanması gereken yer okullardır” diyor.
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da çok güzel özetliyor; “Bir kısıtlamaya gidilecekse bu okullar olmamalı. Okullarda çalışan öğretmenler, memurlar, hizmetliler ve okullara servis yapan tüm servis şoförleri, çalışan hostesler, kısaca çocuklarla iletişime geçecek tüm personelin mutlaka aşılanması gerekir. Eğer aşılanmaya ikna edemiyorsak ve aşılanmamakta inat ediyorlarsa bu kişiler, o zaman yapacağımız işlem onların hasta olmadıklarını bizlere kanıtlamaları gerekiyor.”
Zaten Bakanlar Kurulu da haftada iki gün PCR testi zorunluluğu getirdi.
Ama yine söylüyorum.
Doktor raporuyla aşı olmasına engel olanların dışında mutlaka aşıların tamamlanması gerekiyor.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Örgütü Kültür Komitesi (UCLG) 2021 toplantılarını İzmir’de düzenleyecek.
Bu organizasyonun ben de danışma kurulundayım.
Benim için de önemli bir deneyim oldu.
Son yıllarda ülkelerin yarışı kadar şehirlerin de rekabeti var.
Ve hatta öne çıkan marka şehirlerin ülkeleri kadar ekonomileri var.
Bu şehirleri güzelleştiren sadece kentsel altyapıları değil elbette...
Yılmaz ile Karesi başkanlığından beri tanışırız. Bürokratlarından bilirim; bitmeyen bir enerjisi vardır. Halka dokunan bir başkandır. Balıkesir’e gittiğimde de hatırı sayılı bir sıcak vardı. Termometreler 37’yi gösteriyordu, hissedilen sıcaklık 40’ların çok üstündeydi. Yücel Yılmaz esnaf ziyaretlerini yaptı. Biz de bir bölümüne katıldık. Sonra da Balıkesir Kent Konseyi binasında sohbet ettik. Bu dönem herkes için ilginç oldu. Pandemi hepimizin alışkanlıklarını, hayata bakışını değiştirdi. Başkan Yılmaz ile salgın dönemini, Balıkesir’i konuştuk.
Bir kere İzmir İstanbul otoyolu sayesinde Balıkesir’e ulaşım çok rahatladı. Bu sayede ekonomi hareketlendi, turizm canlandı. Aslında Balıkesir’in en büyük sıkıntısı geçilen bir şehir olmasıydı. Artık kalınan, projeler geliştirilen, turizm yatırımları alan bir yer haline geldi.
Yücel Yılmaz diyor ki;
“Balıkesir; doğasıyla, termaliyle, deniziyle, kültür ve sanatıyla, yöresel lezzetleriyle, antik kentleriyle çok ciddi bir potansiyele sahip. Bizler, her ilçesinin kendine has unsurlarıyla ön plana çıktığı ve özgün imajıyla dünyaca kabul gördüğü bir şehir hedefiyle 20 ilçemizin tüm varlıklarına sahip çıkma, geliştirme ve dünyaya tanıtma gayreti içerisindeyiz.”
Çok doğrusunu yapıyorlar.
Hep yazıyorum.
Yerel ve lokal olanın daha kıymetli olacağı bir döneme giriyoruz.
Ege’nin kıyılarına müthiş bir ilgi var.
Eskiden emeklilik için, ikinci hayat için hayal edilen bu adresler şimdi yeni mezunların bile ilgisini çekiyor.
Ve bizler bunu gözlerimizle, yaşayarak daha iyi görüyoruz.
İzmir’in nüfusu artıyor, Ege’nin kıyılarında yatırım dahil birçok sektörde önemli projeler oluyor.
Bunda elbette birçok etken var.
Ama İstanbul’un daha da kalabalıklaşması, hayatın zorlaşması en büyük etken...
New York’ta, QReal adında şirket kurarak “3 boyut ve artırılmış gerçeklik” teknolojisini; e-ticaret, moda ve yemek gibi farklı sektörlere uygulayan İzmirli girişimciler Alper Güler ve Caner Soyer, 5 yılda dünyaca ünlü 100 marka için proje geliştirdi, uluslararası şirketlerin yüzünü İzmir’e çevirmesini sağladı. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik içeriklerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Glimpse Group, Güler ve Soyer’in önderliğinde 10 kişilik ekip kurarak İzmir Bilimpark’ta Ar-Ge çalışmalarına başladı. Şimdiye kadar Google, Sony ve Hyundai gibi birçok önemli marka ile çalışma fırsatı buldular.
İEÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu Alper Güler ve İEÜ Mimarlık Bölümü mezunu Caner Soyer, müşterilerine internetten yemek siparişi verme imkanı sağlayan ünlü markaların, artırılmış gerçeklik ve 3 boyut teknolojisinden yararlanmadığını fark etti.
İnternetten yemek sipariş edecek kişilerin, “yemeği tıpkı masadaymış gibi üç boyutlu” görebilecekleri teknolojiyi geliştirmek için yola çıkan ikili, New York’ta şirket kurdu.
***
Dünyada yeni uygulanmaya başlanan bu teknolojiyi, zamanla e-ticaret ile moda alanına da aktardılar.
Sony, Domino’s, Dunkin Donuts, Hyundai, Chanel ve Walmart gibi dünya çapında markayla çalışma fırsatı buldular.
Gündem aynı tek fark kadınımızın hassasiyeti
ŞİMDİ çok popüler oldular ama ben ilk yazdığımda sadece küçük bir grup olarak İzmir sokaklarında pedal çeviriyorlardı.
2013’te İzmirli tarih öğretmeni Sema Gür ve birkaç arkadaşı tarafından organize edilen “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” şimdi 30 farklı ülkede, 150’den fazla şehirde düzenleniyor.
Resimaltı haber olarak giren haber artık gazetelerin manşetlerine taşınmış durumda.
Çorbada benim de tuzum olması çok mutlu ediyor.
Her yıl farklı bir temayla kadınlarımız pedal çeviriyorlar.
Bu yılki konu “egzoz kokusuna karşı mis kokulu kadınlar”dı.
Sema Gür ile ilgili ilk yazıyı 7 Haziran 2015’te yazmışım.
Baktım; Türkiye’nin gündemi, yaşadığımız konular, sorunlar aşağı yukarı aynı...
Tek fark var; o da kadınlarımızın toplumdaki ağırlığı biraz daha yükselmiş durumda.
Yeterli görmemekle birlikte bazı konularda toplumsal farkındalığın artmasını kadınlarımıza borçluyuz.
O yüzden 2015’te yazdığım yazıyı yine yayınlıyorum.
Yaratıcı bir hareket
çığlıklardan etkili
İLK haber önüme geldiğinde; “Bunu ancak İzmirli kadınlar yapar” dedim. Doğruydu. Sosyal medyada haberleşen, konuşan, yazışan onlarca kadın, en güzel kıyafetlerini giyip, süslenip bisikletlerine bineceklerdi. “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” yapacaklardı. Bu fotoğraf işte o gün çekildi. 22 Eylül 2013 tarihinde... Bir pazar günü kadınlarımız İzmir’den, “Kadın sokağa çıkarsa dünya da değişir” dedi. Buna gerçekten inanıyorum. Hangi iş olursa olsun, ona bir kadın eli değdiğinde akışı farklı oluyor, sonu herkesi mutlu ediyor. Kadınlarımız olmadığı zaman her şey yavan oluyor, hiçbir şeyin tadı olmuyor.
Hep söylüyorum.
Öylesine siyasi gündeme boğulduk ki, öylesine siyasetten başka bir şey konuşamaz hale geldik ki, hayatın bütün renkleri neredeyse unuttuk. Siyah ve beyaz arasında gidip gelmeye başladık. Hayat siyah ve beyazdan ibaret değildir. Griler de vardır, kırmızı da, turuncu da, mavi de, yeşil de...
Bu fotoğrafa her baktığımda işte bana bunu hatırlatıyor.
Siyaset dışında her şey çok güzel bu ülkede...
Ve bunu bize kadınlarımız hatırlatıyor, İzmirli kadınlarımız söylüyor.
Peki yüzlerce kadınımızı kim bir araya getirdi, bu fikri ortaya atan kimdi? O isim Sema Gür’dü.
Sema Gür, 1973 Bandırma doğumlu... 1997 yılından bu yana Özel İzmir Amerikan Koleji’nde tarih öğretmenliği yapıyor. Sadece 4 yıldır bisikletli yaşamın içinde kendisi...
Sema’ya göre Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, yılda bir yapılması planlanan bir bisiklet ve kadın etkinliği... Tur bir dikkat çekme eylemi... İlk tur 22 Eylül 2013 Pazar günü yapıldı. İkincisi 21 Eylül 2014’te gerçekleştirildi.
Sema Gür, “Bazen ufak ve yaratıcı bir hareket, büyük çığlıklardan daha etkili oluyormuş onu anladım” diyor.
Bisiklet özgürlüğün simgesi
SEMA Gür, bu organizasyona başlamasını şöyle anlatmıştı.
“Kendi yaşanmışlığımdan yola çıkarak bu tur fikrini ortaya attım. Ben yaklaşık 38 yaşımda bisiklete binmeyi öğrendim. İlk başladığım zamanlarda bana yardımcı olan yakın arkadaşlarım olmasaydı cesaret edip de bisikletimle yollara çıkamazdım. Ben de İzmir kadınlarına cesaret vermek istedim. Çevremde 38 yaşımdan sonra nasıl cesaret edip de turlara gittiğimi soran çok kadın oldu. Çoğu insandan duyduğum ise bisikletlerinin balkonda, bodrumda çürümüş olduğuydu. Beni cesaretlendiren arkadaşlarım vardı, o zaman evlerinden bisikletlerini çıkarıp kadınları yollara dökecek bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Bisiklete binmeyi az bilen kadınlar da var olan turların erkek egemen tavrından yakınıyordu. Kadın sokağa çıkarsa dünyanın değişeceğine inanıyorum. Kadın sokağa çıkar, bisiklete binerse, çocuğu da biner. Onlar bisiklete binerse evin babası da biner. Neden bisiklet? Bisiklet özgürlüğün simgesidir. Türkiye kadınlarının özgürlük simgesi neden bisiklet olmasın? İstediğim kıyafetle, istediğim zaman bisikletimle sokağa çıkabilmeliyim. İnsanlar bu görüntüye alışmalı. Bu hareketin başlatılabileceği en uygun şehir de İzmir...”
5 kadın bile gelmez
diye düşünüyordum
İLK organizasyondan bugüne 8 yıl geçti.
Ve dün Sema Gür’ü arayıp sordum; “Bu organizasyonun bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiş miydin?” diye...
“Beş kişinin bile geleceğinden emin değildim” dedi.
Ve ekledi;
“Bugün gelinen noktayı hayal etmem mümkün değil. Şimdi 150’den fazla şehirde, 30’dan fazla ülkede aynı anda yapılıyor bu etkinlik. Ve bu yıl dikkat çeken ve hoşuma giden yerler oldu. Örneğin Hakkari Yüksekova’da yapıldı. Diyarbakır’daki etkinlik de çok güzel oldu. Afrika’nın en geri kalmış ülkelerinden birinde yapıldı. Meksika’daki iki şehirde düzenlendi. Kadınlarımızın bir araya geliyor olması beni çok mutlu ediyor.”
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu eminim daha da büyüyecek.
Sema Gür’e teşekkür ediyorum.