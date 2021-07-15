Güçlü demokrasiler kazanır

Olay bu kadar net değil mi?
Galatasaray hazırlık maçı için Atina’ya geliyor.
Adı üstünde Olympiakos ile bir dostluk maçı oynanacak.
Galatasaray eski, deneyimli bir kulüp...
Benzer maçlara defalarca gitmiştir. Üstelik pandemi döneminin yeni kurallarını da herkes iyi biliyor.
Örneğin ben Bakü’ye Türkiye Galler maçına giderken PCR testimi oldum, girişte de bunu gösterdim.
Hafta sonu Bodrum’daydım.
Maske taktığım anlarda bu sefer ben tedirgin oldum, çünkü herkes bana bakıyordu.
Çıkardığım anda da ben kendimi iyi hissetmedim.
Sonuçta “Üç aşım var en azından mesafeyi koruyayım” diyerek hafta sonunu kapattım.
Sadece Bodrum değil; Türkiye’nin her yeri aynı...
Sadece Türkiye değil, bütün dünya aynı...
İzmir Yüksek Teknoloji Bölgesi içinde bulunan 179 bin 393 metrekarelik alanın Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Bilişim Vadisi çatısı altında İzmir’de kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü için önemli bir eşik daha aşılmış oldu.
Aslında her seçim döneminde gündeme gelen ama bir türlü yol alamayan bu konuda ilerleme olması herkes gibi beni de sevindirdi.
Ben Türkiye’nin dijital dönüşümde önemli bir oyuncu olacağından eminim.
Özellikle de İzmir’in şansı her geçen gün artıyor.
Belki farkındasınız, belki değil; İzmir’de bir kümelenme oluştu.
Birçok teknoloji şirketi önemli işler yapıyorlar.
Türkiye gibi KOBİ’lerin ve aile şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir ülkede TAİDER gibi kurumlara önemli görevler düşüyor.
Aslında aile şirketlerinin kurumsallaşması meselesi bize özgü bir konu değil. Örneğin Almanya ve Fransa’da ikinci, üçüncü kuşaklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı şirketler ya parçalanıyor ya da satış aşamasına geliyor.
Dünyada rekabet artıyor, maliyet hassasiyeti kadar kalite öne çıkıyor.
Böyle bir dönemde şirketlerin yarınlara hazır olması gerekir.
Uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkelerine değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmek için şirketlere düşün görevler var.
İşte bu deneyimler TAİDER’in en önemli konu başlıkları arasında...
İngiltere, Portekiz ve İspanya’da korona virüsünün Delta varyantının yayılma hızı diğer Avrupa ülkelerinde biraz paniğe yol açmış gibi gözüküyor.
Bizim gibi turizm sezonunu kaçırmak istemeyen, tedbirleri gevşeten ülkelerde bile hafif bir hazırlık gözlemleniyor.
Örneğin Portekiz ve İspanya...
Sınırların kontrolü, yeniden maske gibi önlemler yine konuşuluyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakanlar Kurulu’ndan önce güvenlik zirvesini topladı örneğin...
Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, korona virüsü vakalarında yüzde 21 oranında artış olduğunu, özellikle 20 ila 29 yaş arası gençlerde vaka sayısının bir haftadan az bir sürede iki katına çıktığını açıkladı.
İşletmeci çok dostum var.
Çoğunun ne büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyorum. Bazıları yatırımda yakalandılar. İşlerini iyi yapıyorlardı ve doğal olarak da büyütmek istiyorlardı.
Ama hiçbiri pandemiyle karşı karşıya kalacaklarını düşünmemişlerdi.
Bu boşluktan sonra toparlanmaları kolay olmayacaktır.
Hepsini anlıyorum.
Sosyal sorumluluk projelerinin içinde olan bir ailede büyüdüğüm için kalabalıklara hep alışığımdır.
Ailenin bana şöyle bir tavsiyesi oldu.
“Siyaset yok, sivil toplumculuk var...”
Demokrasinin böyle güçleneceğine inanıyorum. Hala da öyle...
Lisedeyken Rotary ile tanıştım.
Karakterimin oluşmasında, hayata bakışımda, dünyayı okumamda Rotary ve benzer derneklerin, vakıfların büyük etkisi oldu. Galiba 30’un üzerindeki sivil toplum örgütüne üyeyim.
Kabul; bu bir buçuk yıl kabus gibi geçti.
Kabul; hepimiz dişimizi sıktık ve tedbirleri en küçük ayrıntısına kadar uygulamaya çalıştık.
Kabul; yakınlarımızdan, sevdiklerimizden hastalananlar oldu, bazılarını kaybettik ve gerçekten korktuk.
Kabul; hayatın normalleşmesini, bir daha kapanmamak üzere yaşama devam etmek istiyoruz.
Hapsini anlıyorum ve ben de istiyorum.
O yüzden aşı olmalıyız.
***
Meslektaşım Demet Cengiz’in kitabını da bu duygularla okudum.
“Adımı Deniz Koydular” son yıllarda okuduğum en ilginç romanlardan biri...
Adımı Deniz Koydular, toplumsal meselelerden bireysel sorunlara uzanan geniş bir yelpazede bir kadın ve bir erkek hikâyesini anlatıyor.
Biri doğudan ve bir kardelen olan Deniz Yıldız, diğeri batıdan biri James Rowe... İki hırpalanmış çocuk öyküsünü anlatıyor roman... Tabii ki Demet gerçek hikâyelerden esinlenerek romanı yazmış. “Adımı Deniz Koydular” hepimiz için aslında tanıdık öyküler...
O gün herhalde İzmir sıcaklık rekoru kırdı.
Arabaya bindiğimde derece 47’yi gösteriyordu.
Gölgede bile nefes almak mümkün değildi.
İzmir Marina’da buluştuk; tesisler yenilenmiş ve kullanıma açılmıştı.
Başkan Soyer’e giderek dikkat çeken İzmir trafiğini sordum.
Herkes görüyor; sadece işe gidiş saatlerinde değil, her dakika bir yoğunluk sözkonusu...
İlk ikisi Sinovac’tı, üçüncüyü Biontech oldum.
Aslında sistem iki seçenekli alternatif sundu. Sinovac ya da Biontech tercihini bana bırakmıştı.
Doktorlarımla konuştum; bu arada epey bilimsel makale okudum, mesleğimi de düşünerek Biontech’i tercih ettim.
Birincisi inaktif iki aşıdan sonra mRNA tipi Biontech’in daha güçlü koruma sağlayabileceğini söylediler.
Yeni varyantlara karşı vücudumun daha güçlü bir tepki vereceği tavsiyesinde bulundular.
İkincisi de çok sık seyahat eden biri olarak yurtdışı çıkışlarında Biontech’in bana avantaj sağlayacağını düşündüm.
Sıkıldık, bunaldık biliyorum.
Gerçeği söylemem gerekirse ben de öyle...
Ki;
Her gün gazeteye geldim, tedbirlerimi alarak toplantılara katıldım.
Gönüllü olup ilk aşı yaptıranlardan biri olarak biraz olsun rahatlasam bile yine de eskisi kadar özgür olamamak beni de çok sıktı.
Haldır haldır koşturmaca olmadığı için hobilerime, sevdiklerime, kendime vakit kalsa da yine de yoğun olduğum günleri aramıyor değilim.
Cumhuriyet’te İpek Özbey kendisiyle konuşmuş.
Ve bana göre çok önemli bilgiler içeren bir röportaj olmuş.
Hotamışlıgil aşı karşıtlığının en az salgın kadar büyük bir tehdit olduğunu söylüyor.
Ki ben de aynı görüşteyim.
Bu pandemiyi bitirmenin tek yolunun aşı ve ilaçlar olduğunu düşünüyorum.
O yüzden en başta ve örnek olmak için gönüllü olup aşı oldum.
Hotamışlıgil diyor ki;
“Delta varyantı belki de şimdiye kadar ortaya çıkan en problemli varyant. Kedi-fare kovalamacası gibi düşünün, bu varyantın da ortaya çıkma sebebi enfeksiyonun kontrolsüz şekilde muazzam boyutlara ulaşması. Delta’nın sıkıntısı yayılma hızından kaynaklanıyor. Varyantın öncelikli olarak yayılımı aşılanmamış ya da tek doz aşılanmış grup içinde sürüyor. Çok hızlı yayıldığı için yüksek sayıda insana ulaşabiliyor ve baskın hale geçiyor. Henüz hiçbir ülkede tam aşılama şu ana kadar başarılamadı ama yüksek düzeylere ulaşıldı. Aşılı nüfus oranı yükseldikçe, bu enfeksiyonlar kontrol altına girecektir.”
Örneğin yiyecek, içecek sektörü bir buçuk yılın yarısında kapalıydı. Açık olduğu günlerin yarısında da yarı kapasitede çalıştılar.Bu sektörün kendini toparlaması en az pandemi süresi kadar alır.Örneğin turizm ve eğlence sektörü...
Turizmciler için de bu dönem bir kabus gibi geçti. Sektörün normalleşmesi için daha da zaman var.Belki pandemi sonrasının yıldız sektörleri olacaklar ama bunun için de zaman var.
Virüsün mutasyona uğraması ve aşılanmaya rağmen yasakların devam etme ihtimali endişeleri artırıyor. Ve elbette müzisyenler... Onlar da çok sıkıntıda... Geçen gün şarkıcı İlhan Şeşen’in bir açıklamasını okudum. Şeşen, son dönemde geçim sıkıntısı çeken müzisyenlerden biri olduğunu söylüyor; “Konser ve eğlencelerin yasaklanmasıyla düştüğüm ekonomik darboğaza sadece 3 ay kadar dayanabilirim. Benim yapabildiğim bir tek müzik var, dolayısıyla çıkacağım sokağa ve çalgıcılık yapacağım. Benim öyle komplekslerim yoktur. Ev geçindirmek zorundayım. Sokak çalgıcılığı çok şerefli bir mertebe. Hiç yüksünmüyorum” demiş.1 Temmuz’dan itibaren Türkiye yasakları biraz gevşetecek.Eğlence sektörünün biraz olsun rahatlayacağını düşünüyorum.Ama büyük konserler olur mu yine de bilemiyorum.Şeşen gibi sıkıntıda olan çok müzisyenin olduğunu biliyorum.Peki ne olacak?Üstelik Avrupa’dan delta varyantıyla ilgili haberler gelmeye başlamışken...Bence devletin bazı sektörlere desteği devam etmeli.Bu sefer de müzisyenler unutulmamalı.
Delta varyantı canımızı sıkıyor
Diagnovir’in PCR testlerinin yerini alması hedefleniyordu.
Ve bilinen testlerden çok daha pratik; 10 saniyede yüzde 99’luk bir sonuç alıyorsunuz.
O günlerde Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile konuşmuştum.
“Koronavirüs 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor. Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR’ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR’larının pozitife döndüğünü gördük” demişti.
Ve...
Diagnovir geliştirildi, kullanıma hazır hale getirildi.
Hiçbir işletmenin bu şartlarda ayakta kalması mümkün değil. Üstelik bu sektör iki buçuk milyon insana iş veriyor, aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla insan demek...
Defalarca yazdım.
Bu sektör çok daha büyük desteği hak ediyor.
Açılmış olmaları, masaların doluyor olması elbette önemli ama inanın kayıpları toparlamak en az bir yıl alacak.
O da işler yolunda gider, bir daha kapanma olmazsa...
Asıl şimdi bu işletmelerin kredi desteğine, vergi muafiyetine, KDV indirimlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Karşıyaka Spor Kulübü...
Aylar önce bir yazı yazdım.
Ve dedim ki;
“Futbol tek alternatif değil ama futbolsuz da olmuyor.”
Pınar Karşıyaka, Türkiye’de şampiyonluklar kazandı. Cumhurbaşkanlığı kupasını kaldırdı. Avrupa’da iki kere final oynadı. Bu büyük heyecan elbette camiayı hareketlendirdi, çok sevindirdi.
Yine yelkenciler her zaman olduğu gibi hep göğsümüzü kabarttı. Kadın voleybol takımı kısıtlı imkanlara rağmen harikalar yarattı.
“Siz İzmir’i bu kadar popüler yapmayacaktınız. Artık İzmir’de bir yerden bir yere gitmek İstanbul kadar, hatta İstanbul’dan daha zor. İstanbul’da en azından kaçışlarınız var, alternatif yollar var. İzmir’in trafiği gerçekten acil önlem bekliyor...”
Cuma akşamı Karşıyaka’dan Çeşme’ye iki buçuk, üç saatte giden olmuş.
Pazartesi günleri Çeşme’den merkeze dönüş de öyle...
Birkaç yıldır ısrarla yazıyorum.
Büyük şehirlerimiz gerçekten büyük ve sorunları için yapısal çözümler gerekiyor.
Pandemi sonrası trafik eskisine döner umudunda olmayın.
Maç sonucu bizim için çok parlak değildi ama Socar’ın Türkiye’yle ilgili gelecek planlarını dinlemek güzeldi.
Petkim, Star Rafineri, Socar Terminal ve TANAP dahil Türkiye’ye toplam yatırım 14 milyar doları aşmış.
Star Rafineri 7 milyar dolar, Socar Terminal 400 milyon dolar, Petkim özelleştirmesi 2 milyar 40 milyon dolar ve TANAP 6.5 milyar dolarlık yatırım almış.
Socar Türkiye, Aliağa’daki tüm iştiraklerini kapsayan arazi için “Özel Endüstri Bölgesi” unvanını alan Türkiye’deki ilk şirketi oldu. Daha da önemlisi Socar, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumunda...
Vagif Aliyev Petkim’i özelleştirmeden alarak Türkiye’de uzun bir yolculuğa çıktıklarını söylüyor.
Güçlü demokrasiler kazanır
TÜRKİYE gibi büyük ülkelerin problemleri de büyük oluyor. Biliyorum insan bazen karamsarlığa kapılıyor.
Canımızı sıkan, üzen, hayal kırıklığına uğradığımız çok şey oluyor.
Şunu unutmayalım.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar bizden çok daha zor şartlar içindeydi ve hepimize hayal kuracağımız bir ülke bıraktılar.
15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisi için de önemli sınavlardan biriydi.
Hain bir darbe girişimine karşı Türk insanı hep birlikte, tek yürek olarak karşı çıktı.
Sonuçta demokrasimiz kazandı.
Bu ülkenin sorunlarının aşılmasında da bana göre tek formül daha fazla demokrasidir.
O yüzden siyasete önemli görevler düşüyor. Siyaset çözüm üretme sanatıdır; vatandaşın beklentilerine cevap vermek gerekir.
Ama hükümetler de yalnız bırakılmamalı.
Sivil toplum örgütleri o yüzden önemlidir. Toplumsal sorunların çözümlerinde hükümetlerle STK’ler birlikte çalışmalılar.
Eksikleri sivil toplum tamamlamalı.
Toplumun nefes almasını, adaletin her vatandaş için eşit paylaşılmasını sağlamak zorundayız.
15 Temmuz gecesi hepimiz gerçekten çok üzüldük; şehitler verdik, meclisimiz bombalandı.
Ama böyle zorlu bir gecede bile vatandaşımız ülkesine sahip çıkarak en güzel ve güçlü mesajı vermiş oldu.
Tekrar ediyorum.
Türkiye güçlü bir ülkedir ve her alanda daha iyisini yapabilecek kapasiteye sahiptir.
Tarihi imza çok şeyi anlatıyor
BEN sporun itici gücüne her zaman inandım. Ve sporun bir kentin gelişiminde, değişiminde sanat kadar önemli bir rol üstlendiğini iyi biliyorum.
Futbolun ilk kez oynandığı bir şehirdeyiz; İzmir’deyiz.
Ve uzun yıllardan sonra sadece futbolda değil; birçok branşta önemli adımların atıldığını görüyorum.
Dün de önemli bir gelişme oldu.
Folkart; Altınordu hariç İzmir’in bütün kulüplerine forma sponsoru oldu.
Aslında bu hikaye 7 yıl önce atıldı.
Konuşmaların geçtiği gün ben de o ortamdaydım.
Göztepe ve Karşıyaka Birinci Lig’teydi.
Bu tarihi iki kulüp doğal olarak birbirine rakipti ve İzmir derbisi her zaman ilgi çekiyordu.
Folkart’ın Başkanı Mesut Sancak iki kulübe forma sponsoru olmak istedi.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve o dönem başkan olan Ali Erten bir araya geldiler.
Dünkü imzanın temelleri o günlerde atıldı.
Çok da iyi oldu.
Altınordu’nun Petrol Ofisi’yle sponsorluğu devam ettiği için yoktu.
Ama Göztepe, Altay, Karşıyaka, Bucaspor, Menemen, İzmirspor, Bergama Belediyespor oradaydı.
Ve bu fotoğraf, bu görüntü bence Türkiye’deki herkese örnek olmalı.
Futbolda da şiddetin konuşulduğu bu günlerde bir araya gelinebileceğini en iyi anlatan fotoğraf karelerinden biri buydu.
Rekabet güzeldir.
Ama tatlı rekabeti daha çok tercih ederiz.
Sepil gibilere
ihtiyacımız var
GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil’i görünce mutlu oldum. Göztepe Başkanlığı’nı bırakacağını açıklamıştı. Sepil; görevi bir icra kuruluna bırakacak belki ama Göztepe’den uzaklaşmış değil. Dünkü fotoğraf bunu da gösteriyordu.
Bırakmasın da, uzaklaşmasın da...
Çünkü Sepil gibi uzun vadeli düşünen, kalıcı başarılar peşinde koyan, kurumsallaşmaya inanan insanların sporun içinde kalması gerekir.
Sepil bana göre Türkiye’de örnek alınacak bir modelle Göztepe’yi yönetiyor.
Ve ben Göztepe’yi çok başarılı buluyorum.
Başarı sadece kupayı kaldırmak değildir; başarı istikrardır, takdir edilmektir, örnek gösterilmektir.
Türk sporunun Sepil gibi insanlara ihtiyacı var.
Doğru sponsorluk
markayı güçlendirir
BENCE Folkart’ın bu adımı da örnek olmalı. Mesut Sancak, konuşmasında “İzmirliler bize sahip çıktı. Biz de İzmir’in kent değerlerinin gelişmesi için katkı yapmalıyız. Markalarımız devam ettiği sürece bu desteğimiz devam edecek” dedi. Sponsorluklar doğru kullanıldığında çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ve kazandıklarınızı şehrinizle, ülkenizle paylaştığınız zaman markanızı daha da büyütmüş olursunuz. Spora ilgi duyan bir İzmirli olarak ben de Mesut Sancak’a teşekkür ederim.
Futbol müzesi yakışmaz mı?
DÜNKÜ imza töreninde kısa bir film gösterildi.
Dev Ajans’ın sahibi Erhan Gölbey hazırlamış.
Tarihi ve çok özel fotoğraflar birbirine ardına gelince Erhan’a “Kimin arşivi” diye sordum.
Okan Yüksel ve Altan Altın’ın arşiviymiş.
İkisi de İzmir’in futbol belleği sayılır.
Türkiye’de ilk futbolun oynandığı yer İzmir’in bence “Futbol Müzesi”ne ihtiyacı var.
Bunu Büyükşehir yapabilir.
Okan Yüksel ve Altan Altın’ın arşivleri gelecek nesillere bırakılmalı.
Ve İzmir’e her gelen müzeyi gezmeli.