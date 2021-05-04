Bu kolaylığa alıştık daha da güçlendirelim

Dijital yapılan bu toplantıyı ben de izledim.
Kılıçdaroğlu siyasete girmeden, iş dünyasıyla ilgili düşüncelerini, çözüm önerilerini anlattı.
Oda üyeleri Kılıçdaroğlu’na sorular sordu, o da yanıtlar verdi.
Bunlar arasında Çeşme’yle ilgili bir soru dikkatimi çekti.
Zeynep Hülagü’yü de eğitim sektörü çok iyi bilir. Çalıştığı kurumlara hep katkı sağlayan, sektörü büyüten isimlerden biridir.
Kızları Nilipek’i çok küçükken tanıdık, sevdik.
Yıllar geçti, genç kız oldu, üniversite okumak için İstanbul’a Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ne gitti. Sonra Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’nde Biyolojik Psikoloji’yi bitirdi.
Bu arada müzik hep hayatında oldu. Farklı gruplarda yer aldı ve bir gün solo bir albüm çıkardı.
“Sabah...”
Herkesin sabahı farklıdır.
Elbette bu süreci yönetmek çok kolay değil.
Her devlet imkanları doğrultusunda vatandaşına destek oluyor.
Devletin yapması gerekenler var ama vatandaşa düşenler de bulunuyor.
Dün de yazdım, bazıları eleştirdi.
Normaldir.
Söylemek istediğim şuydu;
Tiyatrolar kapalı, sinema salonları da öyle...
Yeme içme sektörü de durunca müzisyenler de ne yapacaklarını bilemediler.
Düğünler, davetler, özel toplantılar azaldı, daha doğrusu yapılamadı.
Bizde özellikle müzisyenler aldıkları kaşelerle hayatlarını devam ettikleri için bu etkinlikler olmayınca büyük bir mağduriyet oldu.
Özellikle lokal sanatçılar arasında intihar edenler oldu. Bu haberler hepimizin içini sızlattı.
Bu süreçte bütün dünyayı yakından takip ettim.
Saint Joseph’i kazandığım gün, okulun girişine kazananların listesini asmışlardı.
Sınıfta, okulda da o kadar çok arkadaşım oldu ki...
Bizi birleştiren hep ortak değerlerimizdi.
İzmir, Türkiye, Atatürk sevgisiydi.
Kimin nereden geldiği, nerede doğduğu, kimlerden olduğu hiç önemli değildi.
Bizim için önemli olan arkadaşlıklardı, dostluklardı, ailelerdi, birlikte geçirdiğimiz vakitlerdi.
Salgının azaldığını ve tatile gittiğinizi düşünün. Ve, aklınızdan pandeminin en kötü günleri hala gitmiş değil. Hiçbir yere dokunmak istemiyorsunuz, kimseyle yakın temas kurmak istemiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz?
Size bu imkanı sunan bazı çözüm önerileri var...
Sadece akıllı telefonunuzu kullanıyorsunuz. Bir uygulamayı indiriyorsunuz; konakladığınız tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabiliyorsunuz.
Nasıl mı?
Otele gitmeden bir sağlık karnesi dolduruyorsunuz. Otele varıldığında temassız check-in özelliğiyle resepsiyon kuyruğunda beklemiyorsunuz. Oda için kapı kartı almadan, oda kapınızı cep telefonuyla açılabiliyorsunuz. Mobil uygulamada yer alan menüler ve kataloglar sayesinde ortak kullanılan yüzey miktarı en aza indiriliyor. Bu sayede yiyecek ve içecek siparişlerini cep telefonundan sadece odaya değil, oteldeki her hangi bir bölgeye talep edebiliyorsunuz. Bu bölge lobi, sahil ve hatta tekne bile olabiliyor. Tüm bu hizmetlerin ödemesi için ise para kullanmaya veya POS cihazına gerek kalmadan mobil ödeme ile gerçekleştirilebiliyorsunuz.
Atatürk’ü, felsefesini, hayata bakışını, bizlere bıraktığı mirası okuyarak, anlayarak, içselleştirerek büyüdük.
Hala “Atatürk” dendiğinde gözlerimiz dolar.
Atlas’ı da dünyanın kabul ettiği bu önemli lideri anlatarak büyütüyoruz.
Bu filmi yıllar önce izlemiştim.
Turgut Özakman’ın senaryosunu yazdığı Atatürk’ün hayatını konu alan bir filmdi. Yönetmenliğini Hamdi Alkan yapmıştı. Filmde Halit Ergenç Atatürk’ü canlandırmıştı.
Filmde dede rolünü üstlenen Çetin Tekindor, torunu rolünü üstlenen Batuhan Karacakaya ve arkadaşlarına Atatürk’ü anlatıyordu.
Bu salgını yenebilmemiz için aşılardan başka bir çare gözükmüyor.
O yüzden aşı tartışmalarının yapıldığı günlerde gidip FAZ 3 çalışmasına katıldım.
Yaşadıklarımı da belirli aralıklarla yazdım.
Aşımın üzerinden 5 ay geçti.
Neredeyse hiçbir yan etki yaşamadım.
Aşı oldum diye de; tedbirleri bir kenara bırakmadım.
Örneğin hafta sonları işim gereği çıkıyorum, gazeteye geliyorum.
Ama bir trafik yoğunluğu görüyorum.
Alışverişe çıkan insanlarla caddeler sokaklar dolu...
Düşünüyorum; bu işler hafta içinde yapılamaz mı?
Hafta sonları özellikle tam kapanma olmaz mı?
Her devlet, hükümet kendi pandemi planını yapıyor.
Evden çalışmak ve verim almak mümkün değil diye…
Nitekim dünya devlerinden de benzer açıklamalar geliyor.
Pandemi nedeniyle çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı tanıyan Amazon, sonbaharla birlikte ofise dönüleceğini açıkladı.
Google’da da işler değişti. Pandemi öncesinde de esnek çalışma modellerine sıcak bakan ve şirketi böyle dizayn eden Google; nisan sonu itibariyle ofisten çalışılmaya başlanacağını söyledi. Eylül ayında ise tüm çalışanların haftada 3 gün ofise gelmesini zorunlu hale getireceklerini açıkladı.
Bizde de bazı gruplar, holdingler evden çalışmayla ilgili açıklamalar yaptılar ve bazı kadroların kalıcı olarak evden çalışacaklarını duyurdular.
Şu net ki;
Hatta uzun yıllar küçük ilanları bile okurdum. Reklam dünyası her zaman ilgimi çekmiştir. Sadece bir ürünün ya da bir yerin tanıtımı için değil; benim için bir haber kaynağı da olmuştur reklamlar...
O yüzden televizyonlardaki reklam aralarında kanal kanal gezinmem.
Bir outdoor ilanının önünde durup o konuyu nasıl işlediklerini inceler, notlar bile ararım.
Tabii son yıllarda sosyal medya ilanları da ilgi alanımda...
Çok yaratıcı reklamlar olduğunu da söylemeliyim.
Aslında bütün yollar markalaşmaya gidiyor. Hangi mesleği yaparsanız yapın, hangi ürünü üretiyorsanız üretin iyi anlatmanız, iyi tanıtmanız lazım.
Kocaoğlu döneminin en beğendiğim hizmetlerden biri kooperatiflere verilen desteklerdi.
Bana göre Tire’deki süt üreticileri için verilen destekler bir başarı hikayesi yarattı.
Sütte bugün İzmir fiyatı, kaliteyi, üretim ekonomisini belirleyen bir merkez haline geldiyse bunda uygulanan kooperatif modelinin büyük payı vardır.
Ben İtalya ve İspanya’yı çok yakından takip ediyorum.
Fransa’da önemli hikayeler var ama kooperatifleşmede iki ülkenin belirgin bir başarısı bulunuyor.
Yerel bir ürünü dünya pazarlarına tanıtabilmek, satabilmek gerçekten başarıdır ve alkışı hak eder.
Arada hatırlatmalar yapıyorum.
Büyük şehirlerin pandemi sonrasındaki trafik problemleri çok daha ağırlaşacak.
Ve hatta salgınla birlikte değişen yaşam alışkanlıklarından dolayı yazlık yerlerde de birinci problem trafik, ulaşım olacak.
İstanbul’un trafiği ve yollarda geçirilen süre her zaman konuşulur.
Türkiye’nin kalbi İstanbul’da attığı ve altyapı yatırımları sürekli yapıldığı için ben İstanbul’u şanslı buluyorum.
Evet; hala trafik yoğun ve sıkışım ama alternatifler de yok değil.
Belki de daha sıkı tedbirlerle ve daha uzun bir süre kapanmalıydık.
Ama her ülkenin kendi gerçekleri ve şartları var.
Türkiye gibi ülkeler ekonomilerini kapatmadan, hayatı yavaşlatarak bir yöntem izliyor.
Pandeminin ilk dönemini çok iyi yönettik.
Herkesin bilmediği ve hazırlıklı olmadığı bir süreçte belki de insanların endişesi daha fazla olduğu için dikkatliydik.
Ama şu bir gerçek;
Bu vaka sayılarıyla devam edemeyiz. Ramazan döneminde mümkün olduğu kadar Türkiye’nin dinlenmesi, dinlendirilmesi gerekir. Yaptığımız her yanlışın sonuçları çok ağır oluyor.
Bu sefer de öyle oldu.
Mart başında tedbirler biraz gevşetilince her şeyi bitmiş kabul ettik, tablo ortada...
Oysa bu gevşemenin bir nedeni vardı.
Özellikle hizmet sektörü sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Restoranlar, lokantalar, kafeler 2020’nin yarısını kapalı ya da yarı kapasite çalışarak geçirmişlerdi.
Özetle şöyle diyordu;
“İzmir kulüpleri özellikle Karşıyaka, Göztepe, Altınordu ve Altay, bir adım geride İzmirspor, gerek geçmişleri gerek taraftar sayılarıyla, her biri bir kent değeri konumunda.
Göztepe Sayın Mehmet Sepil’in stratejik yönetimiyle süper Lig’e yükselerek kendini mali olarak döndürebilen bir yetkinliğe ulaştı.
Yine Altınordu’da Sayın Mehmet Özkan muhteşem tesisleri ilk alt yapıyı önceleyerek yetiştiricilik gelirleriyle sağlam bir modelleme oluşturdu ve Türk futboluna damga vuracak adımları herkese hissettiriyor.
Bu süreçte Karşıyaka ve Altay’ın da gecikmeden benzer bir yolculuğa çıkması elzem gözüküyor.
İlk aşamada İZVAK’ın yönetim imtiyazını elinde tuttuğu İzmir Futbol Holding A.Ş kurulur.
O da İzmir gibi bir kentin artık uluslararası büyük organizasyonlara evsahipliği yapması gerektiğiydi.
1971’de İzmir Akdeniz Oyunları’na evsahipliği yapmış ve çok başarılı olmuştu.
O gün yapılan spor tesisleri İzmir’deki spor kültürünün gelişmesinde katkı sağlamış ve sportif başarılar üst üste gelmişti.
Daha doğrusu dünyanın her yerinden gelen sporcular İzmir’i hayatları boyunca unutmayacaklardı.
Sporun, sanatın işte böyle bir etkisi var.
Bu işletmelerin ayakta kalması gerekiyor.
Bu pandemi birkaç aya sönecek, aşılar arttıkça her ülke biraz rahatlayacak.
Ancak bu işletmelerin dayanacak gücü de kalmadı.
Devletleri, hükümetleri çok iyi anlıyorum.
İmkanları olan ülkeler ciro kayıplarını karşıladılar ve işletmelerin yaşamalarını sağladılar.
Ama bu imkanı olmayanlar süreci zamana yaydılar.
Hepsinin enerjisi tükenmiş durumda.
Son günlerde her gittikleri evden, her aldıkları numuneden pozitif sonuçlar çıktığını söylüyorlar.
Üstelik İngiliz mutantı diye adlandırılan yeni virüsün çok daha ağır geçtiğini söylüyorlar.
Resmi vaka sayıları da 55 binleri geçtiğine göre bu sayıyı da en az dört ve beşle çarparak gerçek sayıyı bulabiliriz.
Bütün dünyada genel kabul de böyle zaten...
Çünkü hiçbir belirtisi olmadan, ayakta geçiren milyonların olduğu söyleniyor.
Bu kolaylığa alıştık daha da güçlendirelim
TÜRKİYE dijitalleşmede epey mesafe katetti.
Örneğin ben “e-devlet” şifremle birçok işlemi yapabiliyorum.
Eskiden olduğu gibi muhtara gidip ikametgah, nüfus idaresine gidip nüfus sureti almama gerek yok.
İlgili yerlere girip bir tuşa basınca hepsi karşıma geliyor.
Çok dikkat ediyorum ama trafik cezası alıp almadığımı arada girip sorguluyorum.
Hastanede yaptırdığım bütün kontroller bende bir dosya halinde vardır.
Ama olmasa da yine bir tek tuşla girip bütün tahlillerimi, hangi doktora gidip muayene olduğumu, koyulan teşhisi tek tek görebiliyorum.
Bu büyük bir kolaylık...
Pandemi sürecinde hayatımıza HES kodu girdi.
“Hayat Eve Sığar” uygulamasını da çok başarılı buluyorum.
Ve bunun geliştirilmesi, hayatımızın farklı alanlarında da bize hizmet verebileceğini anlıyorum.
Özetle iyi yolda olduğumuzu görüyorum.
Ancak;
17 günlük kapanma sürecinde gördük ki; sistem altyapılarının geliştirilmesi, güçlendirilmesi de gerekir.
Örneğin ben basın kartına sahibim.
Sarı basın kartımız artık turkuaz renkli oldu.
Yeni kartımızı ve çalıştığımız kurumdan aldığımız belgeyi gösterdiğimizde kontrolden geçebiliyoruz.
Buna rağmen şehirlerarası bir seyahat olasılığını düşünerek e-devlete girip belgeyi almak istedim.
Birkaç defa girmeme ve çok beklememe rağmen sonuç alamadım.
Alanlar olmuş.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre 4 milyon kişiye belge düzenlenmiş.
Dediğim şu;
Bundan sonraki her koşula göre hazırlıklı olmalıyız.
Belli ki Kovid-19 aşılarla bitecek.
Ama yarın başka bir virüs ya da olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalmayacağımız garanti değil.
O yüzden dijital altyapımızı geleceğe hazırlayarak güçlendirmeliyiz.
Çünkü hayat artık başka türlü akıyor.
Karşıyakalılar gelin
biraz dertleşelim
EVET galiba biraz konuşmaya ihtiyacımız var.
Yani biraz dertleşelim.
Çünkü lig devam ediyor ama yeşil kırmızılılar için sonuç belli oldu.
Gelecek yıl da mevcut ligde olmaya devam edilecek.
Karşıyaka 13 yıl aralıksız TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkma mücadelesi verdikten sonra 2016 yılında küme düştü. Yıllarca transfer değirmeni gibi çalışan İzmir’in köklü temsilcisi, o tarihten beri transfer yasağı nedeniyle 5 sezondur hiç takviye yapamadı. Altyapısından futbolculara yönelen Kaf-Kaf, FIFA’dan eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle aldığı 6 puan silme cezasıyla 2018’de 2’nci Lig’e de veda etti.
Son 3 sezondur 3’üncü Lig’de yer alıp 2 yıl üst üste Play-Off oynayan yeşil- kırmızılı ekip, bu yılı da hedefinden uzak kapattı.
Son yıllarda eski yabancılarına olan borçlarını taraftar, yönetim, sponsor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle temizleyen Karşıyaka’nın halen eski yerli futbolcular, antrenörler ve çalışanlara olan borçları nedeniyle transfer yasağı bulunuyor.
İzmir’in 109 yıllık kulübü yeni sezonda üst üste 4’üncü sene 3’üncü Lig’de yer alacak.
Geçen günlerde yazmıştım.
Olduğu ligdeki bütün takımlara sonsuz saygım var.
Mücadelelerini ben de ilgiyle izliyorum.
Ama maçları takip ederken Karşıyaka’yla bu takımlar yan yana gelince üzülmüyor değilim.
Çünkü Karşıyaka özel bir kulüptür.
Sadece spor kulübü olarak görürseniz eksik yorumlarsınız.
Türkiye’nin önemli sivil toplum örgütlerinden biridir Karşıyaka...
O yüzden olduğu yeri asla kabul etmek mümkün değildir.
Karşıyaka yoluna böyle devam edemez.
Bir süredir camiadan yükselen sesleri biliyor ve duyuyorum.
Karşıyaka yeni sezona yeni bir planla girmelidir.
Selçuk Yaşar’dan bir anı
90’ların ortasıydı. O dönem Gazete Ege’nin Genel yayın Yönetmeni’ydim. Bir gün gazetenin sahibi Selçuk Yaşar geldi. Yanında Osman Aydemir, Özer Kırca, Ünal Korukçu vardı. Selçuk Bey’in Karşıyaka’ya verdiği desteği kimse vermemiştir. Belki de dünyada örneği yoktur. 60 yıl kesintisiz ve milyonlarca dolarlık destek… Ve karşılıksız.
Tek bir kuruş temlik yoktur.
O gün yemekte “Karşıyaka Türk sporunun öncü kulüplerindendir. Kimsenin desteği olmadan ayakta kalabilmelidir. Şirketleşmeye gitmesi gerekir. Şirketleşir, kurumsallaşırsa daha kalıcı başarılar olur. Karşıyaka yalıya bir proje hazırlattırdım. Bittiği gün kulübün geleceği garanti altındadır” dedi.
Ertesi gün gazetenin manşetinden bu haberi verdik.
Türk sanayisinde ilklere imza atan Selçuk Yaşar, gönül verdiği renklerin gelecek başarıları için yine bir ilki öneriyordu.
Üç büyükler daha borsaya açılmamışlardı.
Sonrasında proje engellendi, itirazlar yapıldı.
Şirketleşme adımlarından geri adım da atıldı.
Bence geri dönülmemeliydi, ısrar edilmeliydi.
Gecikmiş de olsa Selçuk Yaşar’ın bu isteği yerine getirilmelidir.
Şirketleşme şart
ve gecikilmemeli
EVET; Karşıyaka mutlaka en kısa sürede şirketleşmelidir. Kulüp, dernek devam edecektir. Yarışmacı haklar derneğin inisiyatifiyle koşullara uygun verilmelidir. Basket A.Ş. ve Futbol A.Ş olarak iki ayrı şirket olmalıdır. Basket hiç kuşkusuz Pınar Karşıyaka’nın hakkıdır ve öyle olmalıdır. Futbol A.Ş. yine camianın önde gelen isimleriyle kurulmalı, sponsor desteği alınmalı ve Karşıyaka hiç de hak etmediği bu ligden bir an önce kurtulmalıdır. Ben camiadan yükselen bu sesi yazmak istedim. Takdir elbette büyük camianın...
İşler iyiyse
talipli çoktur
BİR şey daha söylemem lazım. İşler iyi giderken talipli çoktur. Dalgalanmalar, sıkıntılar devam ederken bir yere başkan bulmak zordur. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı işte o zor günlerde başkanlık görevini üstlendi. Büyükkarcı’nın şirketleşmeye sıcak baktığını, bazı çalışmalar yaptığını biliyorum. Onun da bu süreci destekleyeceğini düşünüyorum.