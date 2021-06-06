Ben yine de hatırlatayım da

Önce şöyle dedi;
“7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir icra kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe’miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir.”
Sepil’in bu kararı elbette spor camiasında ve İzmir’de sarsıcı bir etki yarattı.
Çok kişinin kendisiyle konuştuğunu, kararını gözden geçirmesi için ısrarcı olduğunu da biliyorum.
Ama kararı değişmedi.
Ve ikinci açıklaması da şöyle oldu;
Ve aşıların üzerinden aylar geçmesine rağmen hala tartışmalar devam ediyor.
Üstelik bilimsel veriler aşı olanlarda ölüm oranlarının çok düşük, hastaneye yatış oranlarını da azalttığını göstermesine rağmen...
Gerçekten bir buçuk yılımızı evlerde geçirmemize, sevdiklerimizden uzakta kalmamıza neden olan bu salgına rağmen böyle bir durum var.
Türkiye’de aşı randevusu kapasitesinin sadece yüzde 30’unun dolu olmasını anlamakta zorlanıyorum.
Şimdi sıra 50 yaşındakilere geldi.
Elbette aşılama bir sistematik çerçevesinde yapılıyor.
Ama bu oranları görünce aşı olmak isteyen herkese randevuların açılması gerektiğini düşünmeye başladım.
Gerçekten de zor bir dönem geçirdik.
Bir virüs bütün dünyayı evlere kilitledi.
Sadece filmlerde olduğunu zannettiğimiz bir salgınla yüz yüze geldik.
Tarih kitaplarında okuduğumuz ve yüz binlerce insanın öldüğünü bildiğimiz o salgınlardan biriyle de biz yaşamış olduk.
Birkaç ayda biter dediğimiz salgın bir buçuk yıldan bu yana devam ediyor.
Bitti dediğimiz virüs yeniden hortladı ve her seferinde işlerimize gidemez olduk.
Ayvalık, Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Datça Yunanlıların en çok geldikleri turistik ilçeler...
Pandemi nedeniyle ne biz gidebiliyoruz, ne onlar gelebiliyor.
Çavuşoğlu mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.
İki ülke aşılarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaştığını açıkladı.
AB üyesi olan Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan’la da karşılıklı anlaşmaya varmıştık.
Avrupa Birliği Komisyonu da dün bir adım attı. Kovid-19 aşısını tam doz olarak yaptırmış aşı sertifikası onaylanmış; PCR testi yaptırmış ve 14 günlük karantinadan muaf olanların da ülkelere giriş yapabileceği tavsiyesinde bulundu.
Geçen gün gazeteye geldi, epey sohbet ettik. İngiltere’yi, Amerika’yı, pandemi dönemini konuştuk.
Ve son dönemde ilgi duyduğu bir konuyu bana anlattı.
Sofroloji...
İçinde felsefe olan bütün öyküler benim ilgimi çeker.
Ayçe’ye “Sofrolojiyle nasıl tanıştın” dedim.
Anlattı;
Okullarımızı açık tutmalıyız.
Online eğitimi yapabilenler oldu, yapamayanlar da...
İmkanı olup ekran karşısına geçenler de oldu, geçemeyenler de...
Ve bu süreç hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz için gerçekten zordu.
Oğlum Atlas’tan biliyorum.
Sabah 9’da derse başlıyor, 10 dakika aradan sonra yine derse giriyor.
Bazı günler 17.00’ye kadar, bazen hafta sonları bile online bağlantılarla devam ediyor.
19 yıl sonra Süper Lig’de iki İzmirli olacak.
Göztepe’yle birlikte Altay da büyük bir mücadelenin içine girecek.
Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’na da teşekkür ederim.
Üçüncü lige düşmüş bir futbol takımını aldı ve her yıl istikrarı kurarak kulübü Süper Lig’e taşıdı.
Aslında Altay’ın bu öyküsü Türkiye’deki birçok kulübe örnektir.
Futbol tarihinde başarılar yakalamış birçok kulüp Altay gibi benzer bir süreç yaşadı.
Bilim Kurulu sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arasında 2 metre mesafe olması halinde maske takmaya gerek olmadığını düşünüyor.
Ama daha önemlisi haziranda hedefin günde 1 milyon kişiye 1 milyon BioNTech aşısı yapılması.
Haziran sonunda 30 milyon insan ilk doz aşısını olacak.
BioNTech’te ilk aşıdan sonra yüzde 70’in üzerinde bir antikor oluşuyor.
Bunun anlamı şu;
Yaz sonundan itibaren Türkiye eski günlere dönebilir.
O yüzden futbolda iki İzmirlinin 19 yıl sonra Süper Lig’de olmasını ayrıca önemsiyorum.
Finalde Altay ve Altınordu oynayacak, 90 dakikanın sonunda biri Süper Lig’e çıkacak.
İkisi de Türkiye’nin güzide kulüpleri...
Altay sadece bir spor kulübü de değildir.
Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütlerinden biri olarak da görün...
Tıpkı Karşıyaka gibi...
O günlerde Doğtaş Mobilya sektöründe markalaşma adına önemli yatırımlar yapıyordu.
Yıllar içinde Doğan ailesini hep yakından izledim, önemli projelere imza attılar.
Doğtaş Türkiye’nin en önemli markaları arasına girdi. Bayi ağlarını genişlettiler.
Sonra da Kelebek’i alarak sektördeki iddialarını genişlettiler.
Ardından Lova Yatak ve RuumStore hamleleri geldi.
İnşaat sektöründe Doğyap, perakende sektöründe Troypark markaları da gruba eklendi.
Gerçekten de Sepil Göztepe’yi aldıktan sonra kulüp bambaşka bir havaya büründü.
İş dünyasındaki başarısının hiç tesadüfi olmadığını kanıtladı...
Kulübü kurumsallaştırdı, profesyonellere emanet etti, eksik altyapı tesisleri tamamlandı, kamuoyuyla sağlıklı bir iletişim kuruldu.
Bütün bu detaylar önemliydi.
O yüzden Sepil’in bu kararı gerçekten sadece Göztepe için değil, spor dünyası için de önemlidir.
Özellikle futbolda kulisler çok hareketlidir.
Türkiye, Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Yeni parti Çin aşısı Sinovac da geçenlerde gelmişti.
Rus aşısı Sputnik V yakın zamanda Türkiye’de olacak, üstelik bizim tesislerimizde de üretilecek.
Türk aşılarında da kritik dönemler aşıldı.
Faz 3 çalışması başlanan aşılarımız var.
Yıl sonunda bizim aşılarımız da devrede olacak.
Bu rakamları şundan veriyorum.
Yazdığım şehirlerin tamamı turizmde marka olmuş, önemli merkezler...
Kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle, sanayisiyle öne çıkan kentler...
Ve çoğunu İzmir’e benzetiyorum.
Bizim şehirlerimize gelince İstanbul’un nüfusu 22 milyon, Ankara’nın 6 milyon 600 bin, İzmir’in ise 4 milyon 468 bin...
Roma gibi her yıl milyonlara evsahipliği yapan bir yerin nüfusu İzmir’den 1 milyon daha az...
Arada sohbet ediyoruz.
Okutur, her zaman pozitiftir.
Türk turizminin geleceği için de her zaman olumlu yorumlar yapar.
O da benim gibi iflah olmaz iyimserlerden...
Salgın her sektörü olduğu gibi turizmi de etkiledi.
Örneğin Dalyan iklimi nedeniyle 12 ay turist çeken bir bölgeydi.
Bu salgın döneminin mağdurları var.
Örneğin küçük esnaf, yiyecek içecek sektörü çalışanları, hizmet sektörü...
Açılıp kapanmalardan dolayı geçen bir buçuk yılın yarısında işlerine gidemediler.
İşletmeler ciro kayıplarına uğradılar.
Başlangıçta mülk sahipleri kirada yardımcı olmaya çalıştılar ama süreç uzayınca kira yükü de bu işletmelerin sırtına bindi.
Kapalı oldukları zamanda bile kira işlemeye devam etti.
Pandemi sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan diyor ki;
“Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle alakası yok. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.”
Yine tartışılacak bir açıklama yapıyor hoca...
Ve uyarılarını sıralıyor;
“İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının, yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.”
Peki ne öneriyor Mehmet Hoca;
Bir semt takımı gidip Avrupa ikincisi olup geliyor, inanıyorum şampiyon olarak da gelecek.
Hepsiyle gurur duyuyoruz.
Başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz.
Karşıyaka büyük bir kulüptür.
Ve bunu her fırsatta hatırlatıyor.
Geçen hafta Karşıyaka’yla ilgili birkaç yazı yazdım.
Tapan; Nusr-Et’in Los Angeles şubesinin açılışını dünya yıldızlarıyla dolu film galalarından farkı olmadığını söylüyor. Ve “25 yıldır Los Angeles’ta yaşıyorum, böyle ses getiren, bu kadar çok konuşulan başka bir açılış görmedim” diyor.
Gerçekten çok mutlu oldum.
Çünkü yıllardır yazdığım bir konu var.
İtalya kendi mutfağını dünyaya çok iyi anlatıyor.
Ben yine de hatırlatayım da
BİLİYORUM pandemiden çok sıkıldık ve hepimiz yazın o ilk günleriyle birlikte kendimizi dışarıya atmak istiyoruz. Ve özellikle yazlık yerlerde kısıtlamalar olmadan, özgürce vakit geçirmek istiyoruz. Herkes haklı...
Geçen yazdan daha kalabalık geçecek Bodrum, Çeşme ve diğer turistik yerler...
Pandemi öncesinde başlayan bir alışkanlık oldu. Örneğin Alaçatı’da bazı işletmeler sabaha kadar ve yüksek volumlü sesle müzik yaptılar.
Oraya gelip tatil yapmak isteyenleri hiçe sayarak...
Sokağa taşan müziği güzel zannederek...
Eller havayı eğlence gibi görerek...
Dünyanın hiçbir yerinde gece saat 12’den sonra insanları rahatsız eden müziğe izin verilmez.
Tatil cennetleri Mikanos, İbiza’da bile sabaha kadar süren partiler, eğlenceler yerleşim merkezinden uzakta bölgelerde olur.
Merkezdeki işletmelerde ses perdeleri vardır ve müzik sokağa asla taşmaz.
Geçtiğimiz yıllarda özellikle Çeşme, Alaçatı ve Bodrum’da kurallara hiçe sayan işletmeler oldu.
Bu yılın başında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile konuşuyorduk.
Çeşme Belediyesi “Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait yetkinin kendisine devredilmesini istemişti.
Ve bakanlık isteği olumlu buldu, yetkiyi devretti.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın o gün bana söylediklerini yeniden yazma ihtiyacı hissettim.
Çünkü bana gelen bilgiler bazı işletmelerin daha şimdiden bu ses bariyerini aştığını söylüyor.
Oran neler söylemişti;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
* Şimdiden söylüyorum. Butik oteller misafirlerini en iyi şekilde ağırlasınlar. Hepsi bizim de misafirimizdir. Ama gecenin bir vaktinde tavernaya dönmeyi düşünüyorlarsa asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Çeşme hem eğlenmek, hem dinlenmek, hem de kendini yenilemek isteyenlerin adresidir. Her şeyin yeri ayrı ve buna çok dikkat ediyoruz.
* Şimdiden söylüyorum. Gürültü kirliliği kadar görüntü kirliliğine de izin vermeyeceğiz. Bir başkasından istemediğimiz, beklemediğimiz bir davranışı yapmayalım.
Pandeminin arkasına kimse sığınmasın.
Ve buralarda evi olan, tatil yapanlar şikayet etmekten çekinmeyin.
Çünkü ben bunu yapacağım.
Bir yazı kurtarmak değil önemli olan bu tatil beldelerini yıllarca kimliğiyle korumaktır.
Deniz festivali hem de Göcek’te
O kadar sıkıldık ki...
Pandemide evden oturmaktan, salgın sözünü duymaktan o kadar bıktık ki...
Ben sizin yerinizde olsam; aşılarımı olur.
Ve ilk fırsatta kendimi denize atardım.
Size bir tavsiyede bulunayım.
Örneğin Göcek desem...
Bir deniz festivali desem…
Kulağa çok hoş geliyor değil mi?
Tayfun Ürkmez ile konuşurken öyle bir festival programı anlattı ki, hemen valizimi toplayıp gitmek istedim.
Tayfun, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Güverte mezunu... Uzak yol kaptanı... 10 yıldır da yelken yapıyor. The Sound Of Sails adında bir deniz festivali yapmayı düşünmüş.
Üçüncüsünü bu yıl yapıyorlar.
Amaçları deniz ve yelken sporunu sevdirmek ve daha çok kitleye ulaşmak…
3 gece 4 gün sürüyor festival...
Yaklaşık 10 tekne ve 70 kişilik bir katılımcı oluyor.
Blue rota Göcek koylarının masmavi ve yeşili arasında; Red rota ise Marmaris’te Selimiye, Orhaniye ve Bozburun koylarının maviliğini ve günbatımlarını kapsıyor.
Her gün farklı bir koyda farklı konseptlerle bir deneyim yaşıyorsunuz.
Ve güne yogayla başlıyorsunuz; ardından denizde su sporları ve oyunları yapılıyor. Yelken yarışları, workshoplarla güne devam ediliyor. Festivale katılanlar uyandıkları limanların bulunduğu koylarda güne doğa yürüyüşleri de yapılıyor.
Yani hep spor, hem de eğlence var.
Tabii bu yıl diğerlerinden farklı olduğu için pandemi kuralları da dikkate alınacak.
12-15 Haziran ve 16-19 Haziran bu sezonun ilk iki festivali...
Yaza merhaba demek için bence iyi bir öneri…
Ve tabii Göcek var; Selimiye var, Bozburun da var.
Dünyanın birçok yerinde denizle buluştum. Ama inanın bu deniz hiçbir yerde yok.
Üstelik pandemiden sonra çok da iyi gelir.
Tavsiye ederim.
Tarladaki her mahsul
tek tek kayda geçerse
GOOGLE’ın çatı şirketi Alphabet’i izliyor musunuz?
Tarladaki ürünleri tekil olarak inceleyebilen robotları kamuoyuna tanıtmışlardı. Robotlar, çiftçilerin tarımsal üretimlerini artırmasına yardımcı olacak.
Robot araçlar dikey ayaklarla hareket ediyor ve böylece ürünlere zarar vermiyor.
Mineral adı verilen bu projede robotlar, tarladaki mahsulün nasıl büyüdüğüne ilişkin yüksek miktarda veri topluyorlar.
Dünyanın gıdaya ihtiyacı artıyor ve gıda üretiminde sürdürülebilirlik o kadar önemli ki...
Galiba geleneksel yöntemler yetersiz kalıyor.
Tarla için geliştirilen robotlar, ürünün tam olarak nasıl geliştiğini ve çevresine nasıl tepki verdiğini de gözlemliyor.
Örneğin robot araçlar California’daki çilek tarlalarında ve Illinois’deki soya fasulyesi tarlalarında çalıştı ve her bir mahsulün yüksek kaliteli görüntülerini toplayarak her bir çileği ve fasulyeyi sınıflandırdı.
Robotlar aynı zamanda ekinlerin boyu, yaprak genişliği ve meyve boyutu gibi bilgileri de kayıt altına aldı.
Düşünebiliyor musunuz; tek tek ve her mahsulle ilgili bilgi tek bir tuşla karşınıza çıkıyor.
Dünya başka bir yere gidiyor.
Bazıları bunu korkutucu buluyor.
Ben ise aksini düşünüyorum.
Ne kadar çok bilginiz varsa o kadar iyisiniz.
Yeter ki siz kullanmasını bilin.
Pandemi sonrası nasıl selamlaşacağız
ESKİ görüntülere bakıyorum. Siyasetçilerin gittikleri yerlerde karşılarındaki herkesi tek tek öpmeleri, kucaklamaları...
Bizim siyasette öyledir. Tokalaşmasan, öpmesen olmaz.
Tabii olmuyordu...
Pandemi bu alışkanlığı da değiştirdi.
Şimdi nasıl selamlaşacağımızı bile bilemiyoruz.
Kimimiz yumruklarımızla, kimimiz dirseklerimizle selamlaşıyoruz.
Bazıları da elini kalbine götürerek selamlaşıyor.
Bakalım pandemi bitince neler olacak.
Eskisi gibi tokalaşıp kucaklaşacak mıyız?
Yoksa pandemi selamlaşmaları devam mı edecek?
Bana sorarsanız böyle devam etsin...