Avrupa Birliği kendisi bilir

GEÇEN hafta Küçükkuyü Adatepe’deydim. İda Blue’da gazeteci arkadaşlarımla buluşup uzunca sohbet ettim. O kadar iyi geldi ki... Sonra da hep birlikte yürüyüş yaptık, dağlara doğru... Yeşilin her tonunu izlemek, Adatepe’den Körfez’i seyretmek, sonra da kilometrelerce yürüyüp spor yapmak çok keyifliydi.Gezide Gözde ve Erkut Venedik de vardı.



Venedik çifti bir uygulama geliştirmişler.

Help Steps 2020’de kullanılmaya başlanmış. Yaklaşık 1 yılda 900 binden fazla kullanıcıya ulaşmış. Şu an 162 ülkede kullanılıyor.

Help Steps bir sağlık ve sağduyu uygulaması. Uygulama, kullanıcıları hem yürümeye, hem de yardım etmeye teşvik ediyor. Gün içinde atılan adımlar otomatik olarak Help Steps’te sayılıyor. Kullanıcılar attıkları adımları gece 00.00’den önce bir reklam izleyerek HS Adımı’na çeviriyor ve bu HS Adımları kullanıcının cüzdan hesabında birikiyor. Biriken adımlarla Help Steps içinde bulunan STK’lara, derneklere ve spor kulüplerine bağış yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl sistemde yaklaşık 57 milyarın üzerinde adım bağışı yapılmış. Bu adımların değeriyle yaklaşık 400 bin liralık STK bağışı gerçekleştirilmiş.

Venedik çifti uygulamanın global pazara açılması için bugünlerde çok yoğun bir uğraş içinde... Global STK’lar ve büyük spor kulüplerinin sisteme eklenmesiyle birlikte süreci hızlandırmayı hedefliyorlar.

Help Steps’i o gün ben de telefonuma indirdim ve Adatepe’deki attığım adımları gece bitmeden bir sivil toplum örgütüne bağışladım.