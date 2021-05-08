10 bin adımı at primi kap

Ne devletlerin böyle bir hazırlığı vardı, ne de özel sektörün...
Çok kitap okudum, bu konuları işleyen çok film seyrettim ama bir buçuk yılı bulan bu pandemi dönemini hayal bile edememiştim.
Geçen gün düşündüm.
Kovid 19 salgınının bir pandemiye dönüşebileceğini ve hayatımızı etkileyebileceğini ilk, ne zaman, kiminle konuşmuştuk diye...
2019’un aralık ayıydı ve İzmir Alsancak’taki Arkas Sanat Merkezi’nde yine güzel sergilerden birindeydik.
İçine girenler bilir.
Etrafımda bunu gözlemliyorum.
Borsaya olan ilgi aslında tasarruflar açısından önemli bir gelişme...
Çünkü borsaya girerken, şirkete ortak oluyorsunuz.
Finansal okur yazarlık arttığı sürece bu ilgiyi çok değerli buluyorum.
Ancak bizde birçok konuda olduğu gibi kulaktan dolma bilgilerle, arkadaş tavsiyeleriyle, sosyal medya yönlendirmeleriyle yatırım yapıyoruz.
Bu dönemde aslında küçük yatırımcılar büyük hayal kırıklıkları yaşamadı.
Hükümet Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre hareket edecek.
Yani 17 Mayıs’tan sonra her şeyin bittiğini zannetmeyin.
Büyük ihtimalle hafta sonu yasakları bir süre daha devam edecek.
Hafta içi 19.00 değil ama belki 21.00’den sonra yasaklar sürecek.
Kapanmanın ardından önce okullar ve sınavların açılması bekleniyor. İkinci aşamada tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnafın açılabileceği ifade ediliyor.
Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı da ifade ediliyor.
Örneğin ben “e-devlet” şifremle birçok işlemi yapabiliyorum.
Eskiden olduğu gibi muhtara gidip ikametgah, nüfus idaresine gidip nüfus sureti almama gerek yok.
İlgili yerlere girip bir tuşa basınca hepsi karşıma geliyor.
Çok dikkat ediyorum ama trafik cezası alıp almadığımı arada girip sorguluyorum.
Hastanede yaptırdığım bütün kontroller bende bir dosya halinde vardır.
Ama olmasa da yine bir tek tuşla girip bütün tahlillerimi, hangi doktora gidip muayene olduğumu, koyulan teşhisi tek tek görebiliyorum.
Dijital yapılan bu toplantıyı ben de izledim.
Kılıçdaroğlu siyasete girmeden, iş dünyasıyla ilgili düşüncelerini, çözüm önerilerini anlattı.
Oda üyeleri Kılıçdaroğlu’na sorular sordu, o da yanıtlar verdi.
Bunlar arasında Çeşme’yle ilgili bir soru dikkatimi çekti.
Zeynep Hülagü’yü de eğitim sektörü çok iyi bilir. Çalıştığı kurumlara hep katkı sağlayan, sektörü büyüten isimlerden biridir.
Kızları Nilipek’i çok küçükken tanıdık, sevdik.
Yıllar geçti, genç kız oldu, üniversite okumak için İstanbul’a Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ne gitti. Sonra Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’nde Biyolojik Psikoloji’yi bitirdi.
Bu arada müzik hep hayatında oldu. Farklı gruplarda yer aldı ve bir gün solo bir albüm çıkardı.
“Sabah...”
Herkesin sabahı farklıdır.
Elbette bu süreci yönetmek çok kolay değil.
Her devlet imkanları doğrultusunda vatandaşına destek oluyor.
Devletin yapması gerekenler var ama vatandaşa düşenler de bulunuyor.
Dün de yazdım, bazıları eleştirdi.
Normaldir.
Söylemek istediğim şuydu;
Tiyatrolar kapalı, sinema salonları da öyle...
Yeme içme sektörü de durunca müzisyenler de ne yapacaklarını bilemediler.
Düğünler, davetler, özel toplantılar azaldı, daha doğrusu yapılamadı.
Bizde özellikle müzisyenler aldıkları kaşelerle hayatlarını devam ettikleri için bu etkinlikler olmayınca büyük bir mağduriyet oldu.
Özellikle lokal sanatçılar arasında intihar edenler oldu. Bu haberler hepimizin içini sızlattı.
Bu süreçte bütün dünyayı yakından takip ettim.
Saint Joseph’i kazandığım gün, okulun girişine kazananların listesini asmışlardı.
Sınıfta, okulda da o kadar çok arkadaşım oldu ki...
Bizi birleştiren hep ortak değerlerimizdi.
İzmir, Türkiye, Atatürk sevgisiydi.
Kimin nereden geldiği, nerede doğduğu, kimlerden olduğu hiç önemli değildi.
Bizim için önemli olan arkadaşlıklardı, dostluklardı, ailelerdi, birlikte geçirdiğimiz vakitlerdi.
Salgının azaldığını ve tatile gittiğinizi düşünün. Ve, aklınızdan pandeminin en kötü günleri hala gitmiş değil. Hiçbir yere dokunmak istemiyorsunuz, kimseyle yakın temas kurmak istemiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz?
Size bu imkanı sunan bazı çözüm önerileri var...
Sadece akıllı telefonunuzu kullanıyorsunuz. Bir uygulamayı indiriyorsunuz; konakladığınız tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabiliyorsunuz.
Nasıl mı?
Otele gitmeden bir sağlık karnesi dolduruyorsunuz. Otele varıldığında temassız check-in özelliğiyle resepsiyon kuyruğunda beklemiyorsunuz. Oda için kapı kartı almadan, oda kapınızı cep telefonuyla açılabiliyorsunuz. Mobil uygulamada yer alan menüler ve kataloglar sayesinde ortak kullanılan yüzey miktarı en aza indiriliyor. Bu sayede yiyecek ve içecek siparişlerini cep telefonundan sadece odaya değil, oteldeki her hangi bir bölgeye talep edebiliyorsunuz. Bu bölge lobi, sahil ve hatta tekne bile olabiliyor. Tüm bu hizmetlerin ödemesi için ise para kullanmaya veya POS cihazına gerek kalmadan mobil ödeme ile gerçekleştirilebiliyorsunuz.
Atatürk’ü, felsefesini, hayata bakışını, bizlere bıraktığı mirası okuyarak, anlayarak, içselleştirerek büyüdük.
Hala “Atatürk” dendiğinde gözlerimiz dolar.
Atlas’ı da dünyanın kabul ettiği bu önemli lideri anlatarak büyütüyoruz.
Bu filmi yıllar önce izlemiştim.
Turgut Özakman’ın senaryosunu yazdığı Atatürk’ün hayatını konu alan bir filmdi. Yönetmenliğini Hamdi Alkan yapmıştı. Filmde Halit Ergenç Atatürk’ü canlandırmıştı.
Filmde dede rolünü üstlenen Çetin Tekindor, torunu rolünü üstlenen Batuhan Karacakaya ve arkadaşlarına Atatürk’ü anlatıyordu.
Bu salgını yenebilmemiz için aşılardan başka bir çare gözükmüyor.
O yüzden aşı tartışmalarının yapıldığı günlerde gidip FAZ 3 çalışmasına katıldım.
Yaşadıklarımı da belirli aralıklarla yazdım.
Aşımın üzerinden 5 ay geçti.
Neredeyse hiçbir yan etki yaşamadım.
Aşı oldum diye de; tedbirleri bir kenara bırakmadım.
Örneğin hafta sonları işim gereği çıkıyorum, gazeteye geliyorum.
Ama bir trafik yoğunluğu görüyorum.
Alışverişe çıkan insanlarla caddeler sokaklar dolu...
Düşünüyorum; bu işler hafta içinde yapılamaz mı?
Hafta sonları özellikle tam kapanma olmaz mı?
Her devlet, hükümet kendi pandemi planını yapıyor.
Evden çalışmak ve verim almak mümkün değil diye…
Nitekim dünya devlerinden de benzer açıklamalar geliyor.
Pandemi nedeniyle çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı tanıyan Amazon, sonbaharla birlikte ofise dönüleceğini açıkladı.
Google’da da işler değişti. Pandemi öncesinde de esnek çalışma modellerine sıcak bakan ve şirketi böyle dizayn eden Google; nisan sonu itibariyle ofisten çalışılmaya başlanacağını söyledi. Eylül ayında ise tüm çalışanların haftada 3 gün ofise gelmesini zorunlu hale getireceklerini açıkladı.
Bizde de bazı gruplar, holdingler evden çalışmayla ilgili açıklamalar yaptılar ve bazı kadroların kalıcı olarak evden çalışacaklarını duyurdular.
Şu net ki;
Hatta uzun yıllar küçük ilanları bile okurdum. Reklam dünyası her zaman ilgimi çekmiştir. Sadece bir ürünün ya da bir yerin tanıtımı için değil; benim için bir haber kaynağı da olmuştur reklamlar...
O yüzden televizyonlardaki reklam aralarında kanal kanal gezinmem.
Bir outdoor ilanının önünde durup o konuyu nasıl işlediklerini inceler, notlar bile ararım.
Tabii son yıllarda sosyal medya ilanları da ilgi alanımda...
Çok yaratıcı reklamlar olduğunu da söylemeliyim.
Aslında bütün yollar markalaşmaya gidiyor. Hangi mesleği yaparsanız yapın, hangi ürünü üretiyorsanız üretin iyi anlatmanız, iyi tanıtmanız lazım.
Kocaoğlu döneminin en beğendiğim hizmetlerden biri kooperatiflere verilen desteklerdi.
Bana göre Tire’deki süt üreticileri için verilen destekler bir başarı hikayesi yarattı.
Sütte bugün İzmir fiyatı, kaliteyi, üretim ekonomisini belirleyen bir merkez haline geldiyse bunda uygulanan kooperatif modelinin büyük payı vardır.
Ben İtalya ve İspanya’yı çok yakından takip ediyorum.
Fransa’da önemli hikayeler var ama kooperatifleşmede iki ülkenin belirgin bir başarısı bulunuyor.
Yerel bir ürünü dünya pazarlarına tanıtabilmek, satabilmek gerçekten başarıdır ve alkışı hak eder.
Arada hatırlatmalar yapıyorum.
Büyük şehirlerin pandemi sonrasındaki trafik problemleri çok daha ağırlaşacak.
Ve hatta salgınla birlikte değişen yaşam alışkanlıklarından dolayı yazlık yerlerde de birinci problem trafik, ulaşım olacak.
İstanbul’un trafiği ve yollarda geçirilen süre her zaman konuşulur.
Türkiye’nin kalbi İstanbul’da attığı ve altyapı yatırımları sürekli yapıldığı için ben İstanbul’u şanslı buluyorum.
Evet; hala trafik yoğun ve sıkışım ama alternatifler de yok değil.
Belki de daha sıkı tedbirlerle ve daha uzun bir süre kapanmalıydık.
Ama her ülkenin kendi gerçekleri ve şartları var.
Türkiye gibi ülkeler ekonomilerini kapatmadan, hayatı yavaşlatarak bir yöntem izliyor.
Pandeminin ilk dönemini çok iyi yönettik.
Herkesin bilmediği ve hazırlıklı olmadığı bir süreçte belki de insanların endişesi daha fazla olduğu için dikkatliydik.
Ama şu bir gerçek;
Bu vaka sayılarıyla devam edemeyiz. Ramazan döneminde mümkün olduğu kadar Türkiye’nin dinlenmesi, dinlendirilmesi gerekir. Yaptığımız her yanlışın sonuçları çok ağır oluyor.
Bu sefer de öyle oldu.
Mart başında tedbirler biraz gevşetilince her şeyi bitmiş kabul ettik, tablo ortada...
Oysa bu gevşemenin bir nedeni vardı.
Özellikle hizmet sektörü sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Restoranlar, lokantalar, kafeler 2020’nin yarısını kapalı ya da yarı kapasite çalışarak geçirmişlerdi.
10 bin adımı at primi kap
BÜLENT Kutlu; Vizyon 100 Kurucu Üyesi, dijital stratejist...
2004 yılında Turkish Society Network parolasıyla dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan Wishnee sosyal medya platformunun kuruluşuna öncülük etti. Sosyal medyanın gelecekte çok önemli bir yeri olacağına ve bu alanda yatırım yapılması gerektiği konusunda Türk yatırımcılarını bilgilendirme çalışmalarını yürüttü.
Farklı alanlarda ve sektörlerde çalıştıktan sonra 2019’da mentor ve mentilerin sanal ve gerçek ortamda bir araya geldikleri Mentee Turkey platformunu kurdu.
Vizyon 100 de; dijital dönüşümü merkeze alan üst düzey yöneticilerin yer aldığı bir platform...
Pandemi dönemi dijitalleşmeyi daha çok ön plana çıkardı. Büyük şirketler önce evden çalışmayı teşvik ettiler, bazıları da hibrit bir modeli önerdiler.
Bir yılın sonunda Google, Amazon gibi şirketler aşı olanları yeniden ofislere çağırmaya başladılar, yaz sonundan itibaren de hibrit bir model uygulayacaklarını açıkladılar.
Kutlunun bu süreçle ilgili bazı notları var.
Onları sizlerle paylaşmak istedim.
* HİBRİT ÇALIŞMA OLACAK
Araştırmalar gösteriyor ki, pandemi sonrası şirketlerin en az yüzde 30-40’ı uzaktan çalışmaya devam edecek. Ancak uzaktan çalışmanın maliyet avantajı olduğu kadar dezavantajlı yanları da var. Bazı alanlarda çözüm üretilemiyor. Burada en önemli sorun insana dokunamamak. Çalışan evde kendi kendine motive olmaya çalışıyor. Kanada’da yapılan bir araştırmada insanların yüzde 53’ü iş ortamındaki kahve molasını özlediğini söylüyor. Sosyalleşmeyi özledik. Diğer taraftan iş yerine gelmek zorunda olanlar var. Çalışanların büyük kısmı mavi yaka. Beyaz yakalıların çoğu eve gitti ama mavi yakalılar duruyor. Ayrıca herkesin evi çalışmaya müsait değil. Bir tarafta iş, diğer tarafta çocuk. Ve internet bağlantı sorunları. Bunlar göz önüne alındığında yeni dönemde hem ofis hem de uzaktan devam edecek hibrit bir yapıya geçilecek.
* YÖNETİCİ HER ALANDA
Pandemide yeni bir liderlik anlayışı ortaya çıktı. Yani uzaktan yönetebilme becerisi olan yeniliğe açık yöneticiler daha değerli olacak. Eskiden yöneticiler genel müdür, müdür yardımcıları, grup müdürleri, bölüm müdürleri, birim müdürleri ve denetmenler şeklinde sıralanıyordu. Yeni dönemde orta kademe yöneticilerin sayısı azalacak. Onun yerini çok şapkalı liderlik anlayışı alıyor. Yani bir lider artık belli bir alandan sorumlu olmayacak. Yöneticiler her konuda bilgi sahibi olmak zorunda. Girişimci ruhuna sahip, her işten az çok anlayan, hızlı karar veren çok şapkalı yönetici profiline ihtiyaç var. Pandemiye hızlı adapte olan Türk yöneticilerin de global alanda önemli yerlere geleceğine düşünüyorum. Şimdiden bunun örneklerini görmeye başladık. Kısaca güçlü olan ve en zeki olan ayakta kalmayacak. En iyi adapte olan, en hızlı ve çevik olan ayakta kalacak. Hızlı ve çevik olan her şeyi yiyecek. Küçük balık büyüğü yutabilecek.
* COĞRAFYASIZLIK
Pandemi ile ‘coğrafyasızlık’ konusu da gündemimize girdi. Coğrafyasızlık mekândan bağımsız çalışabilme anlamına geliyor. Mesela ABD’de en çok oynanan 10 oyundan 6’sı Türk şirketlerinden çıkıyor. Bunların bir kısmı Türkiye’de çalışıyor. Özellikle bilişim ve teknolojide çalışanlar coğrafyadan bağımsız çalışabiliyor. Bu beyin göçünü de engelliyor. Aynı şekilde Türkiye’ye döviz kazandırıyorlar. Diğer taraftan beyaz yakalıların kırsala dönüşü başladı. Bu trendin artarak devam edeceğini düşünüyorum.
* KULİS YERİNE ÇIKTIYA BAKILACAK
Uzaktan çalışma ile performans değerlendirme kriterleri de objektif hale geldi. Daha önce kahve ve sigara molasında kulis olurdu. Yöneticinin koluna girip “Şöyle bir mesele var” diye kulis yapılırdı. Artık çıktı bazlı değerlendirme yapılıyor. Yani sonunca bakılıyor. Toplantılar da daha verimli hâle geldi. Normalde iş yerinde iki saat süren toplantılar şu an 20 dakikada bitiyor. Gereksiz muhabbetler yapılmıyor.
* SAĞLIKLI OL, SAĞLIKLI HİSSET
Uzaktan çalışanlarda ister istemez motivasyon düşüklüğü olmaya başladı. O yüzden şirketler çalışanların daha iyi hissettirecek “sağlıklı hisset” uygulamalarına yöneldi. Mesela bazı şirketler “10 bin adım atarsan daha fazla prim öderim” diyor. Kimi şirketler küçük gruplar hâlinde çalışanları ile açık havada toplantılar yapıyor. Bu uygulamalar şirketlerin daha fazla gündemine girecek.
Dönüş muhteşem olacak
ŞÖYLE de bir durum var.
Bu pandemi gerçekten uzun sürdü. Bugünkü teknoloji, tıptaki gelişmeler bile salgının süresini öne çekemedi.
Aslında bu bende hayal kırıklığı yaratmadı değil.
Aşıların daha hızlı bulunabileceğini, toplumun aşıya erişimini devletlerin daha hızlı yapabileceğini düşünmüştük.
Yanılmışız...
Aşı kadar ilaç da önemli ve ilaçla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Asıl pandemiyi bitirecek ilaç olacak.
O yüzden bu çalışma modellerini, çalışanların ve şirketlerin nasıl bir yol izleyeceklerini yakında göreceğiz.
Hepimizde büyük bir travma yaşatmış olsa da ben iş dünyasının eskiye dönüşünün hızlı olacağını düşünüyorum.
Evet; büyük, geniş ofisler olmayabilir.
Bazı kadrolar evden de çalışmaya devam edebilir.
Ama karar verici kadroların ve yöneticilerin evden çalışmalarını pek mümkün görmüyorum.
Göreceksiniz ofislere geri dönüşümüz muhteşem olacak.
Çünkü herkes eskiyi çok özledi.
Yumruğunuzla mı
dirseğinizle mi
selamlaşıyorsunuz?
AVUSTRALYALILAR pandemiyi iyi yönettiler. Hemen kapandılar, sıkı tedbirler aldılar, aşılamada ısrar ettiler.
Geçenlerde yabancı medyada bir haber ilgimi çekti.
Dell’de kıdemli satış direktörü olarak çalışan Shant Soghomonian, bir yıllık uzaktan çalışmadan sonra geçen ay Sydney’deki ofisine geri dönmüş.
Soghomonian, her şeyin normal görünmesine rağmen 2021’deki ilk yüz yüze görüşmesi için sterilize edilmiş bir konferans odasına girdiğinde, iş arkadaşlarına nasıl selam vermesi gerektiğini bilemediğini fark ettiğini söylüyor.
“Elleri mi sıkmalıydım? Dirseklerle mi selamlaşmalıydım? Yoksa yumrukları mı kullanacaktım? Ama sonunda ağırlıklı olarak dirsekler konusunda bir fikir birliği ortaya çıktı...”
Siz de aynı duyguları yaşamıyor musunuz?
Ben her ikisini de yapıyorum.
Yumruğumla selamlaşıyorum, dirseklerimi de kullanıyorum.
Bakalım bu daha ne kadar sürecek.
Doğru bildiğimizi söylemeliyiz
PROF. Dr. Mehmet Ceyhan pandemi döneminde çok sık ekranlarda gördüğümüz bir hocamız. İyi ki bilim insanlarımız var. Onlar sayesinde bu süreci biraz daha iyi yönettik. Salgın uzayınca hocalarımızın uyarıları da sürünce bazen bu bilim insanlarımız bile eleştirilere maruz kaldı. Hep söylüyorum. Herkes sosyal medya lincine hazırlıklı olmalı. Son dönemde Ceyhan Hoca da bu eleştirilerden nasibini alıyor. Ama hocalarımız bildiklerini söylemeye devam etmeliler.