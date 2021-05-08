10 bin adımı at primi kap

İZMİR gibi çok kültürlü bir şehirde büyüdük. Mahallemizde, yaşadığımız çevrede levanten çok aile vardı. Rum kökenli komşularımız da vardı, Ermeni arkadaşlarım da...



Saint Joseph’i kazandığım gün, okulun girişine kazananların listesini asmışlardı.

Sınıfta, okulda da o kadar çok arkadaşım oldu ki...

Bizi birleştiren hep ortak değerlerimizdi.

İzmir, Türkiye, Atatürk sevgisiydi.

Kimin nereden geldiği, nerede doğduğu, kimlerden olduğu hiç önemli değildi.

Bizim için önemli olan arkadaşlıklardı, dostluklardı, ailelerdi, birlikte geçirdiğimiz vakitlerdi.

