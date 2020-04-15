Altınok: Keçiören’deki vaka Ankara ortalamasının altında

Koronavirüs salgınında tedbirler arttırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek.
Bu kez yasak kararı erkenden açıklandı ve geçtiğimiz cuma günü yaşanan o görüntülerin yeniden yaşanmasının önüne geçildi gibi gözüküyor, tabi tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.
Salgının kontrol altına alınmasının şehirlerin kontrol altına alınmasıyla mümkün olabileceğinden hareketle kent geçişleri engellenince gözler o şehirlerin ilçelerine çevrildi.
Başkent’in nüfusu bir milyon civarında olan iki ilçesinden biri olan Keçiören’deki durumu merak ettim. Pazar, park kültürünün yaygın olduğu, çalışmak zorunda olan binlerce kişinin giriş-çıkış yaptığı, Türkiye’deki kentlerin yüzde 80’inden fazla nüfusa sahip olan ilçedeki son durumu Belediye Başkanı Turgut Altınok’la konuştuk:
“Belediye başkanlığım süresince geçmişte de bugün de sokaktayımdır. Bunu başta Keçiörenliler olmak üzere Ankara bilir desek yanlış olmaz. Bugün için de gerekli önlemleri alıp sokakları, caddeleri gezmeye devam ediyorum. Bu hafta sonu ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı dışında da Keçiörenliler sosyal mesafeye dikkat ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağına uyuyor. Gündüz de gece de sokaktayım, çoğu zaman benden başka kimse olmuyor diyebilirim. Daha çok polislerimiz ve bekçilerimizle karşılaşıyoruz.
* * *
Ara ara Keçiören’de hasta sayısıyla ilgili ortaya bazı iddialar atılıyor. Aldığım resmi rakamlara göre Keçiören’deki vaka sayısı Türkiye ve Ankara’nın altında. Bir tane yoğun bakımda olan vaka var. Keçiören’de Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ile Keçiören Eğitim Araştırma ve Meslek Hastalıkları Hastaneleri’nde koronavirüs tedavisi yapılıyor. Keçiören’deki rakamlar tedavi olanların rakamları. Keçiören’de endişe edilecek bir tablo yok.
* * *
Hükümetimizin yerinde önlemleri ve çalışmalarının yanında biz de belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ankara Üniversitesi Biyokimya ve Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı ile birlikte birinci sınıf el dezenfektan ve maske üretimini Türkiye’de ilk defa kendi öz kaynaklarıyla üreten belediye biz olduk.
Büyük bir memnuniyetle görmekteyiz ki bugün birçok büyükşehir ve ilçe belediyesi maske üretim atölyelerini kurmaya başladı. Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenlerimiz tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde kurulan atölyelerde üretilen maskeleri vatandaşlara dağıtmaya başladık. İçişleri Bakanlığı’mızın genelgesiyle toplu alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle birlikte vatandaşların koruyucu maskeye ulaşmakta güçlük çekmemesi için bir günde 20 bin adet maskenin dağıtımını yaptık, yaklaşık 50 bin maske dağıttık. Hedefimiz 150 bin maskeyi vatandaşlarımıza dağıtmak. Geçtiğimiz haftadan itibaren başladığımız maske ve dezenfektan dağıtımını hız kesmeden devam ettirip 150 bin maskeyi ve 100 bin şişe dezenfektanı dağıtmayı sürdüreceğiz.
* * *
İlçemizdeki 51 mahallemizin tamamında kurulan 42 semt pazarımızı bizzat kendim denetliyorum. Her gün 3 ila 4 semt pazarında vatandaşlarımızla buluşup taleplerini dinliyorum.
Koronavirüs önlemleri kapsamında ise semt pazarlarımıza tek noktadan giriş ve çıkış yapılmak suretiyle güvenlik bariyerleri konularak tezgâhlar arası mesafe 3 metre olarak düzenledi. Aynı zamanda vatandaşlara pazara girişleri öncesinde maske dağıtılarak, ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor. Yine esnafımızın maskesiz ve eldivensiz satış yapmasına izin vermiyoruz. Öncesinde olduğu gibi pazar yerleri sabah kurulmadan önce ve akşam tezgâhlar kaldırıldıktan sonra deterjanlı suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.
* * *
İhtiyaç sahibi 5 bin aileye et ve gıda yardımı yaptık, bu yardımlar devam ediyor. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için belediyemiz bünyesinde Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi kuruldu ve 20 günde 7 bin vatandaşın market, eczane alışverişleri, gaz ve su kart dolumları, tesisat-arıza-marangoz ihtiyaçları gibi talepleri karşılandı. Umuma açık bin 784 işletme; gıda güvenliği, fahiş fiyat ve stokçuluk konularında denetleniyor. Kurs merkezlerimizdeki öğrencilerin eğitimlerden uzak kalmaması için “Tatil Değil Uzaktan Eğitim” kapsamında Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi’ne geçtik. Bir taraftan kütüphanemizde 40 bin kitabımız var. Kitap gönderme hizmetimizi devreye soktuk. Şunu da gördük ki insanlar kitap okuyor. Bir taraftan da Psikiyatri Danışma Hattı’nı hizmete aldık. Fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da yıpratıcı bir süreç ve biz de her konuda vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz.”
DİĞER ÜLKELERE GÖRE İYİ DURUMDAYIZ
Altınok, salgınla mücadelede Türkiye’deki çalışmaların diğer ülkelerden daha iyi yapıldığını belirterek şöyle konuştu: “Koronavirüs’le mücadelenin ülkemizde diğer ülkelere göre daha iyi yürütüldüğü açık. Avrupa, Amerika sınıfta kalmış durumda. Vatandaşlar sokakta tedavi edilmeye çalışılıyor. Spor salonlarına yataklar atılmış. Bu gösteriyor ki Türkiye, Avrupa ve Amerika’dan sağlık sistemi açısında daha iyi bir durumda. Biz de ilçemizde Keçiören Kaymakamlığı ile tam uyum içinde bu sürece destek vermeye çalışıyoruz.”
“Büyükşehir Belediyesi’yle koordinasyonunuz nasıl?” sorusuna ise Altınok, “Bir iletişimimiz olmadı” yanıtını verdi.
Altınok: Keçiören’deki vaka Ankara ortalamasının altında
Koronavirüs salgınında tedbirler arttırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek.
Bu kez yasak kararı erkenden açıklandı ve geçtiğimiz cuma günü yaşanan o görüntülerin yeniden yaşanmasının önüne geçildi gibi gözüküyor, tabi tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.
Salgının kontrol altına alınmasının şehirlerin kontrol altına alınmasıyla mümkün olabileceğinden hareketle kent geçişleri engellenince gözler o şehirlerin ilçelerine çevrildi.
Başkent’in nüfusu bir milyon civarında olan iki ilçesinden biri olan Keçiören’deki durumu merak ettim. Pazar, park kültürünün yaygın olduğu, çalışmak zorunda olan binlerce kişinin giriş-çıkış yaptığı, Türkiye’deki kentlerin yüzde 80’inden fazla nüfusa sahip olan ilçedeki son durumu Belediye Başkanı Turgut Altınok’la konuştuk:
“Belediye başkanlığım süresince geçmişte de bugün de sokaktayımdır. Bunu başta Keçiörenliler olmak üzere Ankara bilir desek yanlış olmaz. Bugün için de gerekli önlemleri alıp sokakları, caddeleri gezmeye devam ediyorum. Bu hafta sonu ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı dışında da Keçiörenliler sosyal mesafeye dikkat ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağına uyuyor. Gündüz de gece de sokaktayım, çoğu zaman benden başka kimse olmuyor diyebilirim. Daha çok polislerimiz ve bekçilerimizle karşılaşıyoruz.
* * *
Ara ara Keçiören’de hasta sayısıyla ilgili ortaya bazı iddialar atılıyor. Aldığım resmi rakamlara göre Keçiören’deki vaka sayısı Türkiye ve Ankara’nın altında. Bir tane yoğun bakımda olan vaka var. Keçiören’de Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ile Keçiören Eğitim Araştırma ve Meslek Hastalıkları Hastaneleri’nde koronavirüs tedavisi yapılıyor. Keçiören’deki rakamlar tedavi olanların rakamları. Keçiören’de endişe edilecek bir tablo yok.
* * *
Hükümetimizin yerinde önlemleri ve çalışmalarının yanında biz de belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ankara Üniversitesi Biyokimya ve Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı ile birlikte birinci sınıf el dezenfektan ve maske üretimini Türkiye’de ilk defa kendi öz kaynaklarıyla üreten belediye biz olduk.
Büyük bir memnuniyetle görmekteyiz ki bugün birçok büyükşehir ve ilçe belediyesi maske üretim atölyelerini kurmaya başladı. Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenlerimiz tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde kurulan atölyelerde üretilen maskeleri vatandaşlara dağıtmaya başladık. İçişleri Bakanlığı’mızın genelgesiyle toplu alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle birlikte vatandaşların koruyucu maskeye ulaşmakta güçlük çekmemesi için bir günde 20 bin adet maskenin dağıtımını yaptık, yaklaşık 50 bin maske dağıttık. Hedefimiz 150 bin maskeyi vatandaşlarımıza dağıtmak. Geçtiğimiz haftadan itibaren başladığımız maske ve dezenfektan dağıtımını hız kesmeden devam ettirip 150 bin maskeyi ve 100 bin şişe dezenfektanı dağıtmayı sürdüreceğiz.
* * *
İlçemizdeki 51 mahallemizin tamamında kurulan 42 semt pazarımızı bizzat kendim denetliyorum. Her gün 3 ila 4 semt pazarında vatandaşlarımızla buluşup taleplerini dinliyorum.
Koronavirüs önlemleri kapsamında ise semt pazarlarımıza tek noktadan giriş ve çıkış yapılmak suretiyle güvenlik bariyerleri konularak tezgâhlar arası mesafe 3 metre olarak düzenledi. Aynı zamanda vatandaşlara pazara girişleri öncesinde maske dağıtılarak, ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor. Yine esnafımızın maskesiz ve eldivensiz satış yapmasına izin vermiyoruz. Öncesinde olduğu gibi pazar yerleri sabah kurulmadan önce ve akşam tezgâhlar kaldırıldıktan sonra deterjanlı suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.
* * *
İhtiyaç sahibi 5 bin aileye et ve gıda yardımı yaptık, bu yardımlar devam ediyor. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için belediyemiz bünyesinde Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi kuruldu ve 20 günde 7 bin vatandaşın market, eczane alışverişleri, gaz ve su kart dolumları, tesisat-arıza-marangoz ihtiyaçları gibi talepleri karşılandı. Umuma açık bin 784 işletme; gıda güvenliği, fahiş fiyat ve stokçuluk konularında denetleniyor. Kurs merkezlerimizdeki öğrencilerin eğitimlerden uzak kalmaması için “Tatil Değil Uzaktan Eğitim” kapsamında Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi’ne geçtik. Bir taraftan kütüphanemizde 40 bin kitabımız var. Kitap gönderme hizmetimizi devreye soktuk. Şunu da gördük ki insanlar kitap okuyor. Bir taraftan da Psikiyatri Danışma Hattı’nı hizmete aldık. Fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da yıpratıcı bir süreç ve biz de her konuda vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz.”
DİĞER ÜLKELERE GÖRE İYİ DURUMDAYIZ
Altınok, salgınla mücadelede Türkiye’deki çalışmaların diğer ülkelerden daha iyi yapıldığını belirterek şöyle konuştu: “Koronavirüs’le mücadelenin ülkemizde diğer ülkelere göre daha iyi yürütüldüğü açık. Avrupa, Amerika sınıfta kalmış durumda. Vatandaşlar sokakta tedavi edilmeye çalışılıyor. Spor salonlarına yataklar atılmış. Bu gösteriyor ki Türkiye, Avrupa ve Amerika’dan sağlık sistemi açısında daha iyi bir durumda. Biz de ilçemizde Keçiören Kaymakamlığı ile tam uyum içinde bu sürece destek vermeye çalışıyoruz.”
“Büyükşehir Belediyesi’yle koordinasyonunuz nasıl?” sorusuna ise Altınok, “Bir iletişimimiz olmadı” yanıtını verdi.