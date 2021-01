Talihsiz bir açıklama

Kim ne derse desin ben seviyorum İtalya’daki Can Yaman sempatizanlığını.

Pandemi döneminde bile insanlar maskeli halde havaalanına ünlü oyuncuyu karşılamaya gitmiş, çığlıklar atıyorlardı.

Dün çıkan İtalyan magazin dergisi Chi Magazine’in kapağında da Can Yaman vardı.

Hem verdiği pozlar hem de “Tüm sırlarımı açıklıyorum” manşetiyle ülkede yeniden gündem olmuş oyuncu...

Geçtiğimiz günlerde bir İtalyan televizyonunda Can’ın katıldığı talk show’a rastladım.

Bizim ‘esas oğlan’ ana dili gibi konuştuğu İtalyancasıyla ve rahat tavırlarıyla tek kelimeyle müthişti.

Öyle ya da böyle Can bizi yurtdışında en iyi şekilde temsil ediyor.

Ne demek gerek biliyor musunuz; tebrikler Can Yaman, aynen devam.