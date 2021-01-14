Talihsiz bir açıklama

2020 garip bir sene olur da ben garip bir yılbaşı gecesi geçirmez miyim? Tabii ki geçiririm!

Dubai’ye mi gitsem, Alaçatı’ya mı, yoksa evde tek başıma kafamı mı dinlesem derken...

Kendimi Rize’nin Ovit Dağı’nda yeni açılan Ovit 2640 adlı butik otelde buldum!

Pandemi döneminde yurtdışına çıkamadığımdan memleketimin daha önce görmediğim yerlerine vakit ayırıyorum.

Bu durum hoşuma da gitmiyor değil...

Neyse, gelelim 2640 metre rakımlı Ovit Dağı’na...

Tarihte geçen Karadeniz ve Doğu’yu birleştiren ipek yollarından birisi olan bu güzide yerimizde kayak bilmiyorsanız kaymanız biraz zor.

Çünkü kayakçıların “bol kar” dedikleri kar tipi mevcut.

