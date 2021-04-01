Dijital depresyon

Süperstar Ajda Pekkan’ın hayvanlara olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur herhalde.

Hatta öyle bir düşkünlük ki bu, kedileri ve köpekleri için ayrı bir ev bile açmışlığı var sanatçının.

Yakın çevresinden duyduğuma göre; şimdilerde Zekeriyaköy ve Bodrum’daki evlerini satıp arsa alarak büyük bir çiftlik kurmayı planlıyormuş.

Yani bu demek oluyor ki; bütün kedileri ve köpekleri bir arada yaşayacak. Hatta çiftlik evine geçince midillileri bile olur Süperstar’ın.

Sen çok yaşa Süperstar’ım, sana çiftlik hayatı da çok yakışır.

Çirkin bir yere doğru gidiyor

Şu son dönemde herkesin bazı huyları değişti. Açıkçası bazen karşımızdakine hiç yakıştırmadığımız paylaşımlara bakmaya mecbur kalıyoruz.

Ama şimdilerde sosyal medyadaki popüler kızlar arasında öyle bir yarış başladı ki, utanç verici...

