Adisyon altlarına dikkat

“Ne taktiği Cihanna, ne diyorsun” demeyin, aklınızın ucuna yazıverin bu ufacık hileleri.

Geçen hafta Paris’e gittim 2 günlüğüne.

Oradaki mekânların servis elemanlarının taktiklerine dikkat ettim.

Açıkçası bir önceki gittiğim yerde de başıma gelmişti, önemsememiştim.

Şöyle ki...

Bir mekânda yemek yediniz, hesap geldi. Adisyondaki maddeleri tek tek incelediniz. (İnceleyin mutlaka, çünkü bazen eklemeler had safhada olabiliyor!) Sorun yoksa hesabı nakit ödediniz ve para üstü bekliyorsunuz.

Garson getirdi, adisyonun üstünde duran para üstünü aldınız ve kalktınız.

Amma velakin adisyonun altına 50 Euro kaçabiliyor artık...

Eğer adisyonun altına bırakılan o parayı fark etmezseniz ya bahşiş kutusuna ya da garsonun cebine gidiveriyor.

“Abartma, para oraya kaçmıştır” diyecek olanlar için söylüyorum, ikinci gittiğimiz mekânda da test edilip onaylandı bu hareket!

Parayı özellikle görmezden geldik, servis elemanına ayrıca bahşiş verdik ama adisyonun altına bırakılan 50 Euro’yu geri getiren olmadı.

Siz yine de dikkatli olun hesap öderken...

Gözde yakalanma yeri

Son 1 senedir en keyifle izlediğim yakalanmalar, en yalın, en doğal röportajlar; havaalanında çekilenler.

Of of of, kapı açılıyor, sevgilinizle el ele kol kola çıkıyorsunuz, bir bakıyorsunuz muhabirler sizi bekliyor!

Bir panik, bir şaşırma, sonrasında ya sempatik ya agresif bir ünlü tribi ve art arda gelen sorular...

Kimi cevaplıyor, kimi sessiz sedasız geçiyor gidiyor, kimileri de laf sokup devam ediyor. Ama çok eğlenceli haller.

Ayy daha çok yakalanmalar olsun alanda, biz de eğlenelim gülelim. Hatta öğrenelim kim kiminle beraber, değil mi yani?