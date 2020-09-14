Beslenme ile gelen gençlik ve güzellik

DENGELİ beslenme, düzenli hareket, nitelikli uyku ve iyi yönetilen stres iyi hayatın olmazsa olmazları ama iş sadece bunlarla da bitmiyor.
Dinç ve zinde olup öyle de kalmayı isteyenlerin yapmaları gereken daha pek çok iş, neticeyi etkileyen daha pek çok bileşen var. Çevresel koşullar, ekonomik imkânlar, eğitim durumu bunların en önemlileri. Bir de genç kalıp genç görünmek arzusu var ki o daha çok kendini genç hissetmekle doğrudan bağlantılı bir konu. İşte size bu konuda birkaç işe yarar ipucu. Dr. Meltem Kılıç hazırladı.
Tüm insanların, özellikle kadınların en çok istedikleri şeydir belki de daha uzun süre genç ve güzel kalabilmek. Bunu başarabilmek için yapılması gerekenler aslında çok zor değil. Ama erken başlamak ve dikkatle devam etmek gerekiyor. Başlıklara ayırmak gerekirse, ilk önce düşünmemiz gereken konu beslenme.
1. Bol su içmek.
2. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan mutlaka uzak durmak. En azından alımı kısıtlamak.
3. Alkol ve kahveyi sınırlı tüketmek.
4. Taze sebze-meyve tüketimini artırmak.
5. Alımda eksiklik varsa destek ürünlerle desteklemek.
Son çalışmalarda bağırsak siteminin iyi çalışmasının vücuttaki tüm sistemlerin çalışmasını etkilediği vurgulanmaktadır. Bağırsak sisteminiz düzgün çalışmazsa sadece bağışıklık sisteminiz değil, cildiniz ve beyniniz de düzgün çalışmayacaktır.
Bir diğer önemli konu uykudur. Kişi gece mutlaka 6-8 saat uyumalıdır. Yeterli uyuyamayan kişilerde şişmanlık normal uyuyan insanlara göre daha sık görünmektedir. Uykusuzluk tüm cilt yapılarının sağlıksız görünmesine neden olur. Cilt bakımı cildin gençliğini koruması yönünden en önemli noktalardan biridir. Özellikle genç kızlarda gördüğümüz aşırı ve bilinçsiz makyaj cildin gözeneklerinin tıkanmasına ve nefes alamamasına neden olmaktadır. Beslenmeyen cilt çabuk kırışır ve kendisini onaramaz. Cildimizi mutlaka temiz tutmalıyız. Kullanılan malzemelere çok dikkat etmeliyiz. Güneşten korunmalı ve cildi nemlendirmeliyiz.
Kırışıklıkların geciktirilmesi için botulinium toksin (botoks) uygulaması yapılabilir. Cildi nemlendirmek ya da ciltteki sorunların çözülebilmesi için mezoterapi uygulamaları önerilmektedir. Kişi yaşlandıkça özellikle yüz cildinden ciddi miktarda su kaybeder. Bu su sadece içilerek yerine konulamaz. Yılda birkaç kez yapılacak mezoterapi uygulamaları cildin daha uzun süre genç görünmesine yardımcı olacaktır. Daha ileri problemleri olan kişilerde peeling ve lazer uygulamaları yapılabilir. Özellikle yüz bölgesinde eksiklikleri, çökmeleri veya aşırı çizgilenmeleri olan kişilerde uygun hyaluronik asit dolgu uygulamaları daha genç ve dinamik görünmeye yardım edecektir.
Bir diğer nemli konu egzersizdir. Çok ağır olmayacak şekilde yapılan spor kişinin metabolizmasını hızlandıracak, kilosunu korumasına yardımcı olacak ve kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Kilonun fazla olması tüm vücut yapıları için zararlıdır. Kişi mümkün olduğunca normal kilosuna yakın kalmaya çalışmalı ve buna özen göstermelidir. Kilosu normal veya normale yakın olmasına rağmen bölgesel yağlanması olan kişilerde cihazlarla yağ yakılmasına yardımcı olunabilir. Daha ileri durumlarda ameliyatla yani liposuction yöntemiyle yağlanma azaltılabilir. sSigara sadece akciğere değil, tüm cilt yapılarına da çok zararlıdır.
Tüm bunlara dikkat etmemize rağmen zaman ve yerçekimi acımasızca yüzümüzü aşağı çekmeye çalışır. Geç kalmadan yapılacak bazı ameliyatsız işlemler bu durumu geciktirecektir.
Beslenme ile gelen gençlik ve güzellik
DENGELİ beslenme, düzenli hareket, nitelikli uyku ve iyi yönetilen stres iyi hayatın olmazsa olmazları ama iş sadece bunlarla da bitmiyor.
Dinç ve zinde olup öyle de kalmayı isteyenlerin yapmaları gereken daha pek çok iş, neticeyi etkileyen daha pek çok bileşen var. Çevresel koşullar, ekonomik imkânlar, eğitim durumu bunların en önemlileri. Bir de genç kalıp genç görünmek arzusu var ki o daha çok kendini genç hissetmekle doğrudan bağlantılı bir konu. İşte size bu konuda birkaç işe yarar ipucu. Dr. Meltem Kılıç hazırladı.
Tüm insanların, özellikle kadınların en çok istedikleri şeydir belki de daha uzun süre genç ve güzel kalabilmek. Bunu başarabilmek için yapılması gerekenler aslında çok zor değil. Ama erken başlamak ve dikkatle devam etmek gerekiyor. Başlıklara ayırmak gerekirse, ilk önce düşünmemiz gereken konu beslenme.
1. Bol su içmek.
2. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan mutlaka uzak durmak. En azından alımı kısıtlamak.
3. Alkol ve kahveyi sınırlı tüketmek.
4. Taze sebze-meyve tüketimini artırmak.
5. Alımda eksiklik varsa destek ürünlerle desteklemek.
Son çalışmalarda bağırsak siteminin iyi çalışmasının vücuttaki tüm sistemlerin çalışmasını etkilediği vurgulanmaktadır. Bağırsak sisteminiz düzgün çalışmazsa sadece bağışıklık sisteminiz değil, cildiniz ve beyniniz de düzgün çalışmayacaktır.
Bir diğer önemli konu uykudur. Kişi gece mutlaka 6-8 saat uyumalıdır. Yeterli uyuyamayan kişilerde şişmanlık normal uyuyan insanlara göre daha sık görünmektedir. Uykusuzluk tüm cilt yapılarının sağlıksız görünmesine neden olur. Cilt bakımı cildin gençliğini koruması yönünden en önemli noktalardan biridir. Özellikle genç kızlarda gördüğümüz aşırı ve bilinçsiz makyaj cildin gözeneklerinin tıkanmasına ve nefes alamamasına neden olmaktadır. Beslenmeyen cilt çabuk kırışır ve kendisini onaramaz. Cildimizi mutlaka temiz tutmalıyız. Kullanılan malzemelere çok dikkat etmeliyiz. Güneşten korunmalı ve cildi nemlendirmeliyiz.
Kırışıklıkların geciktirilmesi için botulinium toksin (botoks) uygulaması yapılabilir. Cildi nemlendirmek ya da ciltteki sorunların çözülebilmesi için mezoterapi uygulamaları önerilmektedir. Kişi yaşlandıkça özellikle yüz cildinden ciddi miktarda su kaybeder. Bu su sadece içilerek yerine konulamaz. Yılda birkaç kez yapılacak mezoterapi uygulamaları cildin daha uzun süre genç görünmesine yardımcı olacaktır. Daha ileri problemleri olan kişilerde peeling ve lazer uygulamaları yapılabilir. Özellikle yüz bölgesinde eksiklikleri, çökmeleri veya aşırı çizgilenmeleri olan kişilerde uygun hyaluronik asit dolgu uygulamaları daha genç ve dinamik görünmeye yardım edecektir.
Bir diğer nemli konu egzersizdir. Çok ağır olmayacak şekilde yapılan spor kişinin metabolizmasını hızlandıracak, kilosunu korumasına yardımcı olacak ve kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Kilonun fazla olması tüm vücut yapıları için zararlıdır. Kişi mümkün olduğunca normal kilosuna yakın kalmaya çalışmalı ve buna özen göstermelidir. Kilosu normal veya normale yakın olmasına rağmen bölgesel yağlanması olan kişilerde cihazlarla yağ yakılmasına yardımcı olunabilir. Daha ileri durumlarda ameliyatla yani liposuction yöntemiyle yağlanma azaltılabilir. sSigara sadece akciğere değil, tüm cilt yapılarına da çok zararlıdır.
Tüm bunlara dikkat etmemize rağmen zaman ve yerçekimi acımasızca yüzümüzü aşağı çekmeye çalışır. Geç kalmadan yapılacak bazı ameliyatsız işlemler bu durumu geciktirecektir.