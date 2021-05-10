Alzheimer önlenebilir mi?

SADECE beslenmenizde yapacağınız değişimlerle alzheimer hastalığını önleyemezsiniz ama doğru beslenip akılcı hayat tarzı değişimleri yapar ve onları keyifli alışkanlıklar haline getirebilirsiniz muhtemel veya mevcut bir alzheimerın gelişimini geciktirmeniz mümkün olabilir
Yaşam biçiminde yapacağımız değişikliklerin bizi depresyon, alzheimer, parkinson gibi pek çok hastalıktan koruduğunu ve başa çıkabilirliğimizi artırdığını ifade eden nöroloji uzmanı Dr. Aysel Gürsoy, aynı zamanda bakım verenin yükünü de hafiflettiğini söyledi. Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde gelişen tıbbi durumun alzheimer hastalığı olarak adlandırıldığını kaydeden Dr. Gürsoy, şöyle dedi:
ZAMAN İÇİNDE İLERLİYOR
“Nörolojik bir hastalık olan alzheimer aynı zamanda en yaygın görülen demans türü. Hastalığın bulunduğu kişilerde beyinde beta amiloid plaklarının görülmesi söz konusu. Başlangıç evresinde yalnızca basit unutkanlıklarla kendini belli eden hastalık zaman geçtikçe hastanın yakın geçmişte yaşadığı olayları unutmasına ve aile fertleriyle yakın çevresini tanıyamamasına kadar ilerleyebilir. Hastalığın daha ileri evrelerinde ise hastalar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanarak bakıma muhtaç duruma gelir.”
BUNLARA DİKKAT EDELİM
Bilimsel çalışmaların sağlıklı yaş almak için egzersizin (yürüme-yüzme), müzik (söylemek-dinlemek) faaliyetlerinin, sağlıklı ve yeterli beslenmenin, sosyal ilişkilerin ve yeni bilgiler öğrenmenin çok önemli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Dr. Aysel Gürsoy, dans etmenin (özellikle tai-chi), saat 16.00’ya kadar 4 kahve içmenin, bitter çikolata yemenin de beynin faaliyetleri üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu gösterdiğini dile getirdi. Dr. Gürsoy, “Yeni yer görmek, yeni insanlarla sohbet etmek, parmaklarımızı sıkça kullanmak, soysal problemlerin çözümüne katılmak beynimizde yeni kök hücre üretimini ve beyin hücreleri arasındaki bağlantıları artırıyor” diye konuştu.
YENİ BİR ‘HUZUR’ GELİYOR
“AKTİF Yaşam Sağlıktır, Alzheimerdan Korur” projeleri kapsamında uzun zamandır yüksek inşaat mühendisi Serdar Öncü ile üzerinde çalıştıkları Destekli Yaşam Konutları’nı (DYK) mimar Mustafa Acar ve avukat Okan Özaydın’la Anılar Yaşam Evleri Yapı Kooperatifi’nde hayata geçirdiklerini kaydeden Dr. Aysel Gürsoy, proje hakkında da şu bilgileri verdi: “Aktif, güvenli, engelsiz bir yaşamı mümkün olan son ana kadar evimizde geçirmek için ihtiyaç duyduğumuz yaşam destek hizmetlerine ulaşabileceğimiz Anılar Yaşam Evleri Yapı Kooperatifi’mizin arsasını Urla Gülbahçe’de aldık. Kooperatifimizi bir huzurevinde olabilecek yaşam destek hizmetlerinin olduğu, tapusu kendimize ait, devredip kiraya verebileceğimiz, mümkün olan her işimizi yapmaya devam edebileceğimiz, yönetim ve işletmesinde söz sahibi olduğumuz, bağımsız, özgür, aktif bir yaşam sürmek için bu işe inanan 30 arkadaşımızla birlikte kurduk. Böylece huzurevine gereksinmemizi azaltmak, evimizi terk etmenin psikolojik travmasından, kurum bakımının ağır mali yüklerinden korunmak mümkün olacak. Binaların bitmesinden sonra yaş sınırı olmayan, bilimsel temelli destekli yaşam konutları projemiz, İşletme Kooperatifi olarak sürece dahil olacak.”
Alzheimer önlenebilir mi?
SADECE beslenmenizde yapacağınız değişimlerle alzheimer hastalığını önleyemezsiniz ama doğru beslenip akılcı hayat tarzı değişimleri yapar ve onları keyifli alışkanlıklar haline getirebilirsiniz muhtemel veya mevcut bir alzheimerın gelişimini geciktirmeniz mümkün olabilir
Yaşam biçiminde yapacağımız değişikliklerin bizi depresyon, alzheimer, parkinson gibi pek çok hastalıktan koruduğunu ve başa çıkabilirliğimizi artırdığını ifade eden nöroloji uzmanı Dr. Aysel Gürsoy, aynı zamanda bakım verenin yükünü de hafiflettiğini söyledi. Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde gelişen tıbbi durumun alzheimer hastalığı olarak adlandırıldığını kaydeden Dr. Gürsoy, şöyle dedi:
ZAMAN İÇİNDE İLERLİYOR
“Nörolojik bir hastalık olan alzheimer aynı zamanda en yaygın görülen demans türü. Hastalığın bulunduğu kişilerde beyinde beta amiloid plaklarının görülmesi söz konusu. Başlangıç evresinde yalnızca basit unutkanlıklarla kendini belli eden hastalık zaman geçtikçe hastanın yakın geçmişte yaşadığı olayları unutmasına ve aile fertleriyle yakın çevresini tanıyamamasına kadar ilerleyebilir. Hastalığın daha ileri evrelerinde ise hastalar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanarak bakıma muhtaç duruma gelir.”
BUNLARA DİKKAT EDELİM
Bilimsel çalışmaların sağlıklı yaş almak için egzersizin (yürüme-yüzme), müzik (söylemek-dinlemek) faaliyetlerinin, sağlıklı ve yeterli beslenmenin, sosyal ilişkilerin ve yeni bilgiler öğrenmenin çok önemli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Dr. Aysel Gürsoy, dans etmenin (özellikle tai-chi), saat 16.00’ya kadar 4 kahve içmenin, bitter çikolata yemenin de beynin faaliyetleri üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu gösterdiğini dile getirdi. Dr. Gürsoy, “Yeni yer görmek, yeni insanlarla sohbet etmek, parmaklarımızı sıkça kullanmak, soysal problemlerin çözümüne katılmak beynimizde yeni kök hücre üretimini ve beyin hücreleri arasındaki bağlantıları artırıyor” diye konuştu.
YENİ BİR ‘HUZUR’ GELİYOR
“AKTİF Yaşam Sağlıktır, Alzheimerdan Korur” projeleri kapsamında uzun zamandır yüksek inşaat mühendisi Serdar Öncü ile üzerinde çalıştıkları Destekli Yaşam Konutları’nı (DYK) mimar Mustafa Acar ve avukat Okan Özaydın’la Anılar Yaşam Evleri Yapı Kooperatifi’nde hayata geçirdiklerini kaydeden Dr. Aysel Gürsoy, proje hakkında da şu bilgileri verdi: “Aktif, güvenli, engelsiz bir yaşamı mümkün olan son ana kadar evimizde geçirmek için ihtiyaç duyduğumuz yaşam destek hizmetlerine ulaşabileceğimiz Anılar Yaşam Evleri Yapı Kooperatifi’mizin arsasını Urla Gülbahçe’de aldık. Kooperatifimizi bir huzurevinde olabilecek yaşam destek hizmetlerinin olduğu, tapusu kendimize ait, devredip kiraya verebileceğimiz, mümkün olan her işimizi yapmaya devam edebileceğimiz, yönetim ve işletmesinde söz sahibi olduğumuz, bağımsız, özgür, aktif bir yaşam sürmek için bu işe inanan 30 arkadaşımızla birlikte kurduk. Böylece huzurevine gereksinmemizi azaltmak, evimizi terk etmenin psikolojik travmasından, kurum bakımının ağır mali yüklerinden korunmak mümkün olacak. Binaların bitmesinden sonra yaş sınırı olmayan, bilimsel temelli destekli yaşam konutları projemiz, İşletme Kooperatifi olarak sürece dahil olacak.”