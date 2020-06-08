Pandemi sonrası sinema

Covid 19 sonrası insanlar yeniden sinemaya gidecek mi?” sorusu zihinleri kurcalıyor...
Pandemi dijital platformlarla geleneksel sinema salonları arasındaki rekabeti nasıl etkiledi? Stüdyolar artık filmlerini sahip oldukları dijital servislerden vizyona sokacak mı? Çünkü Universal Stüdyoları,
“Trolls”u dijital olarak vizyona soktu ve artık filmlerinin hem sinemada hem de dijitalde vizyona gireceğini açıkladı.
Keza Disney merakla beklenen filmi “Artemis Fowl”u pandemi sebebiyle kendi dijital platformu Disney Plus’tan vizyona sokmaya karar verdi. Bütün bu soruları sinema sektörünün en önemli ve güçlü liderlerinden Sony Picture’ın patronu Thomas Rothman’a sordum. Sony’den önce Fox Film Entertainment’in CEO ve başkanlığını yapan Rothman, Fox
Searchlight’ın kurucusu ve başkanı olarak da 18 yıl çalıştı.
◊ Yeni normal döneme hazır mısınız?
- Uzun süre yeni normal ile yaşayacağız. Hepimiz işlerimizin her aşamasında bununla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek zorundayız.
◊ Warner Bros. pandemiye rağmen 205 milyon dolar bütçeli filmi “Tenet”in (17 Temmuz) vizyon tarihini değiştirmedi. Dünyadaki sinema salonlarının büyük bir çoğunluğu “Tenet” için açılacak deniliyor...
- “Tenet” için izledikleri politikaya hayran olduğumu belirtmeliyim. Christopher Nolan hayran kitlesi olan bir yönetmen. Şu anda WB kumar oynuyor. Onlar için geri dönüşü çok iyi olabilir. Çünkü önümüzdeki ay “Tenet” sinemada gösterilen birkaç filmden biri olacak... Nolan’ın sinema tutkusu efsanevi... Tüm sektör olarak neler olacağını takip ediyoruz.
◊ Çin ile Amerika arasındaki politik iklim Sony’nin faaliyetlerini nasıl etkiliyor?
- Sony’nin tüm alanlardaki faaliyetlerini nasıl etkiliyor yorumlayamam ancak Columbia ve TriStar Pictures adına konuşabilirim. Sony için siyasi tutum şu anda sağlıktan çok daha az önemli. Çin’de sinema salonları hâlâ kapalı. Sinemalar açılıp çalışmaya başlayana kadar soruna iyi bir cevap veremeyeceğimi düşünüyorum. Çin’de sinema salonları tekrar açılana kadar siyasi ortamın nasıl etkileyeceğini bilmek zor. Lakin sinema, filmler Çin ekonomisi için önemli. Çin’in Hollywood prodüksiyonlarına ihtiyacı var.
◊ Pandemi sonrası insanlar sinemaya yeniden gidecek mi?
- Sinema salonları için zor bir dönem... Restoranlar ve havayolları için de zor! Pandemi bazı endüstrileri diğerlerine göre daha sert vurdu. Sinema da bu sektörlerden biri. Ama bu insanların tekrar uçmayacakları, restoranlara gitmeyecekleri ya da sinemaya dönmeyecekleri anlamına gelmiyor.
◊ Çekimler ne durumda?
- Hâlâ üzerinde tartıştığımız bir konu. Profesyonel spor takımları da bu konularda zorlanıyor. Şu anda kesin bir cevabım yok. Bazı filmlerin çekilmesinde pandeminin herhangi bir etkisi olmayacak. Bazı filmler için ise oldukça zor olacak. Camila Cabello ile “Cindrella”nın çekimlerinin yarısındaydık. Büyük bir prodüksiyon, müzikal...
Çekimlere devam etmesi zor olanlardan. Çünkü sosyal mesafeli dans edip şarkı söylenmez. Dolayısıyla bu dönemde yapılması daha kolay filmleri geliştirmeye konsantre oluyoruz. Nasıl restoranlar güvenlik protokolleriyle açılıyorsa prodüksiyonlar da yavaş yavaş kademeli olarak çekilmesi daha kolay sahnelerle üretime geçecek.
◊ Tom Hanks’in “Greyhound”un bütçesi 50 milyon dolar... Filmi 70 milyon dolara Apple’a sattınız. Bu tür satışları daha çok görecek miyiz?
- Bir seferlik... İş modelimiz bu şekilde değil. Dijital platformlar için de film yapacağız ama kalbimiz ve ruhumuz teatral sinemaya ait. Greyhound’a dönersem, Babalar Günü’nde vizyona girmesini planlamıştık. Avrupa Zafer Günü’nün 75’inci yıldönümü için yapılan bir film. Bu yüzden gösterimi 1 yıl ertelemek istemedik.
◊ Vizyona girecek yeterince film var mı?
- Petrol yüklü tanker gibi doluyuz. Çok fazla birikmiş iş var.
Pandemi sonrası sinema
Covid 19 sonrası insanlar yeniden sinemaya gidecek mi?” sorusu zihinleri kurcalıyor...
Pandemi dijital platformlarla geleneksel sinema salonları arasındaki rekabeti nasıl etkiledi? Stüdyolar artık filmlerini sahip oldukları dijital servislerden vizyona sokacak mı? Çünkü Universal Stüdyoları,
“Trolls”u dijital olarak vizyona soktu ve artık filmlerinin hem sinemada hem de dijitalde vizyona gireceğini açıkladı.
Keza Disney merakla beklenen filmi “Artemis Fowl”u pandemi sebebiyle kendi dijital platformu Disney Plus’tan vizyona sokmaya karar verdi. Bütün bu soruları sinema sektörünün en önemli ve güçlü liderlerinden Sony Picture’ın patronu Thomas Rothman’a sordum. Sony’den önce Fox Film Entertainment’in CEO ve başkanlığını yapan Rothman, Fox
Searchlight’ın kurucusu ve başkanı olarak da 18 yıl çalıştı.
◊ Yeni normal döneme hazır mısınız?
- Uzun süre yeni normal ile yaşayacağız. Hepimiz işlerimizin her aşamasında bununla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek zorundayız.
◊ Warner Bros. pandemiye rağmen 205 milyon dolar bütçeli filmi “Tenet”in (17 Temmuz) vizyon tarihini değiştirmedi. Dünyadaki sinema salonlarının büyük bir çoğunluğu “Tenet” için açılacak deniliyor...
- “Tenet” için izledikleri politikaya hayran olduğumu belirtmeliyim. Christopher Nolan hayran kitlesi olan bir yönetmen. Şu anda WB kumar oynuyor. Onlar için geri dönüşü çok iyi olabilir. Çünkü önümüzdeki ay “Tenet” sinemada gösterilen birkaç filmden biri olacak... Nolan’ın sinema tutkusu efsanevi... Tüm sektör olarak neler olacağını takip ediyoruz.
◊ Çin ile Amerika arasındaki politik iklim Sony’nin faaliyetlerini nasıl etkiliyor?
- Sony’nin tüm alanlardaki faaliyetlerini nasıl etkiliyor yorumlayamam ancak Columbia ve TriStar Pictures adına konuşabilirim. Sony için siyasi tutum şu anda sağlıktan çok daha az önemli. Çin’de sinema salonları hâlâ kapalı. Sinemalar açılıp çalışmaya başlayana kadar soruna iyi bir cevap veremeyeceğimi düşünüyorum. Çin’de sinema salonları tekrar açılana kadar siyasi ortamın nasıl etkileyeceğini bilmek zor. Lakin sinema, filmler Çin ekonomisi için önemli. Çin’in Hollywood prodüksiyonlarına ihtiyacı var.
◊ Pandemi sonrası insanlar sinemaya yeniden gidecek mi?
- Sinema salonları için zor bir dönem... Restoranlar ve havayolları için de zor! Pandemi bazı endüstrileri diğerlerine göre daha sert vurdu. Sinema da bu sektörlerden biri. Ama bu insanların tekrar uçmayacakları, restoranlara gitmeyecekleri ya da sinemaya dönmeyecekleri anlamına gelmiyor.
◊ Çekimler ne durumda?
- Hâlâ üzerinde tartıştığımız bir konu. Profesyonel spor takımları da bu konularda zorlanıyor. Şu anda kesin bir cevabım yok. Bazı filmlerin çekilmesinde pandeminin herhangi bir etkisi olmayacak. Bazı filmler için ise oldukça zor olacak. Camila Cabello ile “Cindrella”nın çekimlerinin yarısındaydık. Büyük bir prodüksiyon, müzikal...
Çekimlere devam etmesi zor olanlardan. Çünkü sosyal mesafeli dans edip şarkı söylenmez. Dolayısıyla bu dönemde yapılması daha kolay filmleri geliştirmeye konsantre oluyoruz. Nasıl restoranlar güvenlik protokolleriyle açılıyorsa prodüksiyonlar da yavaş yavaş kademeli olarak çekilmesi daha kolay sahnelerle üretime geçecek.
◊ Tom Hanks’in “Greyhound”un bütçesi 50 milyon dolar... Filmi 70 milyon dolara Apple’a sattınız. Bu tür satışları daha çok görecek miyiz?
- Bir seferlik... İş modelimiz bu şekilde değil. Dijital platformlar için de film yapacağız ama kalbimiz ve ruhumuz teatral sinemaya ait. Greyhound’a dönersem, Babalar Günü’nde vizyona girmesini planlamıştık. Avrupa Zafer Günü’nün 75’inci yıldönümü için yapılan bir film. Bu yüzden gösterimi 1 yıl ertelemek istemedik.
◊ Vizyona girecek yeterince film var mı?
- Petrol yüklü tanker gibi doluyuz. Çok fazla birikmiş iş var.