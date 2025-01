O sahnelerde birbirimize güvendik

Haberin Devamı

◊ “Babygirl” filminin fikri nasıl oluştu?

Halina Reijn: Bir kadın olmanın tüm farklı kısımlarını nasıl bir araya getirebileceğimi her zaman merak etmişimdir. Kendimin bazı kısımlarını gerçekten seviyorum ve dış dünyaya sunmaktan hoşlanıyorum. Ama bazı yönlerimden utanıyorum ve geriliyorum. Bu yüzden bir film yapmak istedim. Şu soruyu soruyorum; tüm farklılıklarımızı, kendimizin tüm farklı kısımlarını sevmek kabul etmek mümkün mü? Bu şekilde yazmaya başladım. Ve sonra eğlenceli ve keyifli bir film yapmak istedim ama daha karanlık alt akım ve varoluşsal bakış açısıyla...

◊ Peki sizin bu rolü kabul edip kendinize meydan okumanızın sebebi neydi?

Nicole Kidman: Hiç keşfetmediğim bir alandı. Doksanların gerilim türünde bir kadının cinselliğini, arzularını ve kendisini keşfetmesiydi. Kim olduğunun keşfini bir tür hız treni yolculuğunda yapıyoruz. Tamamen orijinal ve okuduğum andan itibaren çok cezbediciydi. Senaryoyu okuduğumda durmadan okudum Halina’yı aradım ve bir saatten fazla konuştuk. Ve bu konuşma tüm projenin metamorfozunun başlangıcıydı. Daha çok konuştukça ve prova yaptıkça şekillendirdi ve değiştirdi. Tüm prodüksiyon boyunca sürekli, titizlikle film üzerinde çalışabilen biriyle çalışmak harikaydı çünkü “Baby Girl” çok içgüdüsel bir film.

TANIŞTIĞIMIZ İLK ANDAN İTİBAREN UYUM SAĞLADIK

◊ Filmle ilgili herkesin konuştuğu şey karakteriniz Romy’nin genç stajyerle yaşadığı yasak aşk ve cesur sahneler. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Nicole Kidman: Aslında film varoluşsal bir krizle ilgili. Bir kadın düşünün kariyerinde istediği her şeye neredeyse ulaşmış. Hayattaki tüm rolleri mükemmel bir şekilde oynuyor. Çocukları ve kocası var. İyi bir eş. New York’ta güzel bir dairesi var. Her şeye sahip ama bir huzursuzluk hissediyor.

Bu durum birçok insanla ilişkili aslında. Ve sonra aniden Samuel gibi biri geliyor, her şeyi bozacak tüm niteliklere sahip. Gerçi bozmasının ana nedeni kadının buna istekli olması.

Sonra içsel çekişmeyi görüyorsunuz, ben kimim? Ben neyim? Aslında ne istiyorum? Kendimi ve hayatımı sabotaj mı ediyorum? Neyi arzuluyorum? Beni ne tahrik ediyor? Neyi istemiyorum? Kadının psikolojik durumu onu tamamen yıkıma sürükleyecek şekilde itme gücüne sahip. Ama tüm yaşanalar onu ilişkisine geri dönüp o kişiyle bütün olarak var olabileceği ve huzursuzluk hissetmeyeceği yeni bir başlangıç buluyor.

◊ Harris’le olan ve herkesin konuştuğu sahnelerinize nasıl yaklaştınız kendinize güvenli alanlar nasıl oluşturdunuz?

Nicole Kidman: Bahsettiğiniz sahneleri güvenli bir alanda çektik. Birbirimize “Bu işte birlikteyiz, nelerden rahatsız oluyorsak ya da nasıl rahat ediyorsak söyleyelim” dedik ve konuştuk. Harris ile tanıştığımız ilk dakikadan itibaren uyum sağladık. Kendimi inanılmaz rahat hissettim çünkü Harris bir beyefendi. Filmde Antonio ve ben çok deneyimliydik, yıllardır bu işi yapıyoruz. Bu yüzden onunla oynamak kolaydı.

Yönetmenimiz aynı zamanda bir aktris, hem de filmin yazarı ve bir kadın. Bu durum zaten kendi başına Harris’le olan sahneleri inanılmaz derecede güvenli hale getirdi.

Ayrıca yapmak istediğimiz her şey çok açıktı. Motivasyonumuz açıktı ve başarmaya çalıştığımız her şey belirliydi. Yönetmenimiz heyecanı yaratmayı o heyecanı yakalamak için neler yapmak gerektirdiğini de biliyordu.

Birçok film yaptım, ama hiç böyle bir şey yapmamıştım benim için gerçekten alışılmadık bir alandı. Ve zaten sadece bir kadınla yapabilirdim.

HARRIS MÜKEMMEL BİR SEÇİMDİ

Harris Dickinson: Nicole, yönetmenimiz Halina ve ben hep bir aradaydık ve bu sahneler için çok açıktık birbirimize. Sahneler hakkında açık konuşmalar yaptık. Birbirimize güvendik ve Nicole setteki herkes için tonu ayarladı. Ekibimiz bu sahnelerin ne kadar hassas olduğunu biliyordu. Halina o kadar güvenli bir ortam yarattı ki işimizi rahat yaptık. Hatta rollerimizi oynarken eğlendik.

◊ “Harris ile anında uyum sağladık” dediniz, biraz daha açar mısınız?

Nicole Kidman: Harris çok cesur, canlı ve anda olan bir oyuncu. Genç bir delikanlıdan yetişkin bir adama geçiş kolayca yapabiliyor. Çok akıllı. Gerçekten bu rol için mükemmel bir seçimdi. Keza Antonio Banderas… Evet bu kadın hikâyesi ama etrafındaki erkeklerin bu hikâyedeki performansları çok önemliydi, ikisi de harika iş çıkardı.

Bu filmi risk olarak görmedim

◊ Kariyerinizin bu aşamasında hiç denemediğiniz toplumda çok konuşulan riskli alanlara dalmak sizin için ne neden önemli?

Nicole Kidman: Bence risk değil. Halina ile ilk konuştuğumda bana “kadınların cinselliği hakkında gerçekten radikal ama dürüst bir hikâye anlatmak istiyorum ve bunu sinemayla yapacağım” dedi. İlginç geldi. Ben filmcilere filozof derim. Bu hikâye insan olmanın bir tarafı o kadar, risk olarak görmedim.

◊ Bu filmle alakalı sizin kafanızdaki en büyük soru neydi?

Nicole Kidman: Bu filmi nasıl yapacağız... Okumak kolay ama performansa dökmek, gerçek olmak, insani yönünü yansıtmak, heyecan yaratmak,duyguyu geçirmek kolay değil. Hele ki bir kadının cinselliği hakkındaysa... “Tüm bunları nasıl yapacağız” dedim.