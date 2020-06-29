CharlIze Theron: Okulların açılması için gün sayıyorum

Covid 19 dönemi neler öğretti, en çok neleri özlüyoruz, bu dönemde neyi fark ettik...
Şahsen benim korona günlerimi Kanuni Sultan Süleyman’ın söylediği söz özetliyor: “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi...”
Sağlıktan kıymetli başka bir şey yokmuş...
Unutamayacağımız bir şekilde hatırlattı bu virüs....
Bu dönemde en çok özlediğim rutinim ise sinemada film izlemek oldu...
Düşünsenize filmler, diziler, kitaplar olmasaydı evde ne yapardık, karantina günlerini nasıl geçirirdik...
Her şeyden vazgeçip evlerimize kapandık.
En yakınlarımızla bile aramıza mesafe koyduk...
Çoğumuzun en yakın arkadaşı filmler ve diziler oldu...
Peki bize görsel hikayeleri anlatan dünya yıldızları en çok neyi özlediler ya da Covid 19 dönemi onlara neler öğretti...
10 Temmuz’da dijital platformda yayına girecek süper kahraman filmi “The Old Guard”da başrol oynayan Charlize Theron ile “Homecoming”in ikinci sezonunu anlatan Janelle Monáe ile pandemiyi konuştum.
Theron ve Monáe’nin eğlenceli cevaplarını sizlerle paylaşmak istiyorum...
Charlize Theron’a pandemi döneminde en çok neyi özlediğini sordum: “Her şey güvende olduğunda, yapmayı istediğim ilk şey çocuklarımı okula göndermek... Artık evden eğitim istemiyorum. (gülüyor) Dünya yeniden güvenli bir yer olması ve onları okula göndermek için gün sayıyorum... Öğretmenlere karşı yeni bir takdir ve minnet duygusu hissetmeye başladım. Onlara her zaman saygı duyuyordum ama bu tamamen yeni bir seviye... Korona korkunç bir matematik öğretmeni olduğumu ortaya çıkardı. Felaket bir ev eğitmeni olmama ve onlarla ders çalışırken neredeyse sinir krizi geçirmeme rağmen çocuklarımla her gün birlikte olmak çok güzeldi... Ama artık bu sorumluluktan kurtulmak için sabırsızlanıyorum...”
Janelle Monáe’yle de “Homecoming”in dizisinin ikinci sezonunu konuştuk...
Dizide bayrağı Julia Roberts’tan devralan şarkıcı-oyuncu virüs karşısında zengin fakir herkesin eşit olduğu yorumlarına “Hayır, öncelikle eşit olmadığımızı kabul ve itiraf edelim. Ekonomik olarak rahat biriyle, bir milyonerle çocuklarını tek başına büyüten normal maaşlı bir annenin virüs karşısında eşittir demeyin lütfen. Fark var” dedi.
Covid yüzünden evde geçirmek zorunda olduğu dönem Monáe’yi çok zorlamış: “Kendime her türlü duyguyu hissetmek için izin veriyorum. Eğer ağlamak istiyorsam ağlıyorum. Eğer endişelenmek istiyorsam endişeleniyorum...
Karantinadayken en sinir olduğum şey çöpü atmak için dışarı çıkarırken çöp torbasından pis suların yere damlaması, sonra o suları temizlemek zorunda kalmaktı. Her gün aynı şeyleri yapmak... Bulaşık yıka, çöp at... Her gün yapmak zorunda olduğun tüm ev işleri zihinsel bir mücadele... Bir kavga...”
CharlIze Theron: Okulların açılması için gün sayıyorum
Covid 19 dönemi neler öğretti, en çok neleri özlüyoruz, bu dönemde neyi fark ettik...
Şahsen benim korona günlerimi Kanuni Sultan Süleyman’ın söylediği söz özetliyor: “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi...”
Sağlıktan kıymetli başka bir şey yokmuş...
Unutamayacağımız bir şekilde hatırlattı bu virüs....
Bu dönemde en çok özlediğim rutinim ise sinemada film izlemek oldu...
Düşünsenize filmler, diziler, kitaplar olmasaydı evde ne yapardık, karantina günlerini nasıl geçirirdik...
Her şeyden vazgeçip evlerimize kapandık.
En yakınlarımızla bile aramıza mesafe koyduk...
Çoğumuzun en yakın arkadaşı filmler ve diziler oldu...
Peki bize görsel hikayeleri anlatan dünya yıldızları en çok neyi özlediler ya da Covid 19 dönemi onlara neler öğretti...
10 Temmuz’da dijital platformda yayına girecek süper kahraman filmi “The Old Guard”da başrol oynayan Charlize Theron ile “Homecoming”in ikinci sezonunu anlatan Janelle Monáe ile pandemiyi konuştum.
Theron ve Monáe’nin eğlenceli cevaplarını sizlerle paylaşmak istiyorum...
Charlize Theron’a pandemi döneminde en çok neyi özlediğini sordum: “Her şey güvende olduğunda, yapmayı istediğim ilk şey çocuklarımı okula göndermek... Artık evden eğitim istemiyorum. (gülüyor) Dünya yeniden güvenli bir yer olması ve onları okula göndermek için gün sayıyorum... Öğretmenlere karşı yeni bir takdir ve minnet duygusu hissetmeye başladım. Onlara her zaman saygı duyuyordum ama bu tamamen yeni bir seviye... Korona korkunç bir matematik öğretmeni olduğumu ortaya çıkardı. Felaket bir ev eğitmeni olmama ve onlarla ders çalışırken neredeyse sinir krizi geçirmeme rağmen çocuklarımla her gün birlikte olmak çok güzeldi... Ama artık bu sorumluluktan kurtulmak için sabırsızlanıyorum...”
Janelle Monáe’yle de “Homecoming”in dizisinin ikinci sezonunu konuştuk...
Dizide bayrağı Julia Roberts’tan devralan şarkıcı-oyuncu virüs karşısında zengin fakir herkesin eşit olduğu yorumlarına “Hayır, öncelikle eşit olmadığımızı kabul ve itiraf edelim. Ekonomik olarak rahat biriyle, bir milyonerle çocuklarını tek başına büyüten normal maaşlı bir annenin virüs karşısında eşittir demeyin lütfen. Fark var” dedi.
Covid yüzünden evde geçirmek zorunda olduğu dönem Monáe’yi çok zorlamış: “Kendime her türlü duyguyu hissetmek için izin veriyorum. Eğer ağlamak istiyorsam ağlıyorum. Eğer endişelenmek istiyorsam endişeleniyorum...
Karantinadayken en sinir olduğum şey çöpü atmak için dışarı çıkarırken çöp torbasından pis suların yere damlaması, sonra o suları temizlemek zorunda kalmaktı. Her gün aynı şeyleri yapmak... Bulaşık yıka, çöp at... Her gün yapmak zorunda olduğun tüm ev işleri zihinsel bir mücadele... Bir kavga...”