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Bahar Çuhadar

Bahar Çuhadar

bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr

Sonra açılacak perde...

28 Mart 2020

Son yılların en hareketli tiyatro gündeminde oyunlar arasında depar atıyorduk ki salgınla birlikte kendimizi ekran karşısında bulduk. Güzel haber: Süreç özgün üretimini başlatıyor, Murat Mahmutyazıcıoğlu‘nun ‘Evde’ serisi ilk örnek...

Sonra açılacak perde...Başlıktaki cümle, evdeki çalışma masamda duran plaketin üzerinde yazıyor. Geçen seneki Nilüfer Tiyatro Festivali’nin, Dr. Süreyya Karacabey tarafından yazılan manifestosunun sloganı. Şöyle diyor sonunda:
“... Bize öyküsünü anlatacak sevinçli buluşmaların, gülüşleriyle hayatı hafifletenlerin, çok incinmişlerin, çok sevmişlerin. Unutmayacak derin bir nehirde kayboluşunu gölgelerin, onları bir yüze ve bakışa çağıracak, kendi sahne yazımında anlatacak, hakikatin nasıl özgürce biçimleneceğini. Işık vurunca belirecek yüzleri sahnede gölgelerin, bize hep anlatacaklar imkânını zalim bir zamanda direnişin. Sonra açılacak perde...”

2020’nin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne ‘mesafeli’ kutlamalar, sezonu tamamlayamayan oyunlar, şimdilik verilemeyen ödüller ve dijitalden erişime açılan oyunlarla girdik. Pek çok topluluk neyse ki bizi oyunlarıyla ekran aracılığıyla buluşturuyor. Dahası, sürece özel üretimler başladı. İlk havadis, ‘Evde’ adlı bir seri başlatan Murat Mahmutyazıcıoğlu’ndan... Yazarın ‘#evdekal’ günlerinde yazdığı ve 10 oyuna tamamlamayı planladığı serinin ilk iki oyunu BAM İstanbul’un Instagram hesabında, oyuncuların evlerinden yaptığı canlı oyun okuması formatında yayımlandı. Mahmutyazıcıoğlu görüntülü bağlantı kurarak oyuncularla prova alıyor, 21.30’da oyunlar seyirciyle buluşuyor. Kayıttan izlemek de mümkün.

Tarih boyunca sayısız zorluğunun içinden daha yaratıcı halde çıkmış olan tiyatronun bu krizden de bambaşka üretimlerle çıkacağına şüphe yok. Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun!

Evde tiyatro seçkisi

Hamlet ve III. Richard: Efsanevi yönetmen Ostermeier’ın rejisiyle Shakespeare yorumları ‘Hamlet’ (1 Nisan, 20.30) ile 2017’de Türkiye’ye gelmesi son anda iptal olan ‘III. Richard’ (3 Nisan, 20.30) ünlü Schaubühne Berlin’in erişime açtığı oyunlardan. www.schaubuehne.de

III. Reich’in Korku ve Sefaleti: Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun hemen hemen tüm oyunlarını izleyebilirsiniz. Öncelikli önerim, Yunus Emre Bozdoğan yönetiminde kusursuza yakın bir yorumla sahnelenen Brecht eseri ‘III. Reich’ın Korku ve Sefaleti’. Çocuk seçkisinden ‘Yeni Dünya: Bir Uzay Macerası’ da gezegenin gidişatına bakmak açısından çok nitelikli bir iş... www.niluferkentiyatrosu.comSonra açılacak perde...Evde: Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun her gün bir yenisini yazdığı serinin ilk oyunu, Melis Öz’ün okuduğu ‘Ege Evde’ tam da bugünlere dokunan bir işti. Barış Gönenen ve Canan Atalay’ın rol aldığı, ‘sosyal izolasyon’daki iki genci anlatan ‘Geçen Yaz’ da öyle... Sırada Emre Yüksel’in yazdığı, Başak Kıvılcım Ertanoğlu’nun oynayacağı ‘Tepeye Doğru’ var. Instagram’da: @bamistanbul

Güle Güle Diva: Firuze Engin’in yazdığı, Selen Uçer’in oynadığı ‘Güle Güle Diva’ küçük bir kasaba hastanesinde kesişen bir grup kadının komik ve hüzünlü öyküsünü anlatıyor. Vodafone TV’de izleyebilirsiniz.
Sonra açılacak perde...
Gece Çalan Davullar: Münihli ekip Münchner Kammerspiele’yi 2010’da İstanbul Tiyatro Festivali’nde ‘Dava’yla izleyip büyülenmiştik. Christopher Ruping imzalı Brecht eseri ‘Trommeln in der Nacht’ (Gece Çalan Davullar/‘Brecht’in yazdığı’ ve ‘Brecht’e dayanarak yazılan’ versiyonlarıyla) yarın, Türkiye saatiyle 20.00’de izlenebilir. Oyunlar 24 saat yayında kalıyor. İngilizce altyazıyla... www.muenchner-kammerspiele.de

 

 

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