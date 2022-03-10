Ruhumuz kayıp, hükümsüzdür...

“Dünyanın bütün nimetleri elinde bile olsa, onları tadabilecek bir ruh gerekir. Çünkü bizi mutlu eden; bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varabilmektir. (Michel de Montaigne)
Her şeye sahip olma hırsıyla yanıp tutuşurken; hükmetme, elde etme ve ne olursa olsun kontrol etme arzusunun esir aldığı ruhumuzun, sessizliğe bürünmesi hayra alamet değil. Fiziki bedenimiz açgözlülükle ortalıkta dolanırken; ruhumuzu kaybetmişiz de haberimiz yokmuş gibi davranıyoruz. Sevgiden, güzellikten, iyilikten beslenen ruhun açlıktan ölmek üzere olduğu gerçeğini görmezden gelerek sadece birer beden olarak yaşamaya alışmanın anlamını düşünsenize? Ruh kaybolunca gönül gözü de kapanıyor ve artık; ağacı kütük, denizi su, toprağı bina, hayvanı et, güneşi sıcak, karı soğuk, yağmuru sel, barışı savaş, hayatı para ve en önemlisi kadını beden olarak gören bir akıl tutulması ile zihniyet karmaşasına kapıldık. Kaybolan ruhumuzu aramak yerine, yokluğuna alışmaya çalışmanın bizi götüreceği yeri tahmin edersiniz sanırım. Durum hiç iç açıcı değil, ruhunuzu geri çağırın ya da siz ona geri dönün.
KADIN EMEĞİNE DESTEK GİRİŞİMİ ‘ALFA ARGE’
Şehirde doğmuş büyümüş, faklı alanlarda profesyonel olarak çalışmış ve halen çalışmakta olan, doğru ve temiz beslenmenin önemine inanmış bir grup duyarlı kadın tarafından kurulmuş bir kadın kooperatifi ‘Alfa arge.’ Kendilerini ifade etmek için kullandıkları şu cümlelere bayıldım. “Dalında kalan limonun, tarlada çürüyen patatesin hepimizin geleceğinden bir şeyler çaldığını biliyoruz. Üretmek, üretilene değer katmak, kadın emeğini hak ettiği yere ulaştırmak ve dünyayı daha yaşanabilir kılmak en büyük hayalimiz...” Yürekten desteklediğim bu bakış açısıyla umutlarımızın da tazelendiği hissine kapıldım.
SİYAH SARIMSAK
Çok fazla bilinmeyen siyah sarımsak aslında normal sarımsağın 45-60 gün özel yöntemlerle mayalanarak elde edilmiş halidir. Fermantasyon sürecinden sonra bildiğimiz koku ve tadını kaybetse de bilinen faydaları katlanıyor (Çok güçlü bir antioksidandır. Kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Kan şekerini düşürerek obezite ile mücadeleye katkı sağlar. Bağışıklık sistemini destekler.) Kuru meyve tadında lezzetlenen siyah sarımsağı yemeklere katabildiğiniz gibi, tek başına da tüketebiliyorsunuz. Kadın girişimi ‘Alfa arge’nin Kastamonu’daki kadın üreticilerle birlikte coğrafi işaretli ‘Taşköprü Mürdük (Tek diş)’ sarımsağından işleyip satışa sunduğu siyah sarımsağı www.alfaarge.com internet sitesinden edinebiliyorsunuz.
TÜRKİYE’NİN İLK KARBON NÖTR MODA MARKASI ‘VOITERRA’
‘Karbon nötr’ olmak ne demek? Üretim operasyonlarından ortaya çıkan sera gazı miktarına eş değer sera gazı salınmasına engel olacak projelere destek sağlaması anlamına geliyor. Harmanlık Rüzgar Enerjisi Projesi (Türkiye), Kariba Orman Koruma Projesi (Zimbabve) ve güvenli İçme Suyuna Erişim Projesi (Rwanda) olmak üzere üç farklı projeye destek olan Voiterra, doğayla saygılı bir uyum kuruyor. Üretimlerinde geleneksel pamuğa oranla daha az su ve enerji tüketilerek elde edilmiş organik pamuk ile geri dönüştürülmüş iplik tercih ederken, daha az CO2 salımına sebep oluyor. Bir grup doğaya duyarlı yeni nesil gencin bir araya gelerek kurduğu ‘Voiterra’; sürdürülebilir ham madde kullanımının yanı sıra şeffaf ve adil (Doğa ve emeğe saygı) üretim yapılan atölyelerde işlenmesi ürünlere ayrı bir değer katıyor. Voiterra’nın ürünlerine Kavaklıdere, Göreme Sokak’taki ‘Soul Kitchen’ veya www.voiterra.com adresinden ulaşabilirsiniz. Doğaya saygılı ürünler kullanırken, kendinize olan saygınızı da pekiştireceksiniz.
VEGAN TEMİZLİK ‘LİNDOS’
Sürdürülebilir bir geleceğin ancak yaşatarak mümkün olduğuna inanan bir kadın girişimi ‘Lindos.’ Ürünlerinde kullandıkları bileşenleri hiçbir şekilde hayvansal ürün içermeyen, hayvanlar üzerinde test yapılmayan ve karşılığında dünya çapında milyonlarca hayvanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip içeriklerden tercih etmişler. Gizli formülleri yok; doğanın gücünü kullanmışlar. Bütün üretimleri doğal ve bitkisel, üretim yöntemleri adil ve temiz. Akdeniz’in tamamen doğal ve saf aromaterapik bitki yağları ile zenginleştirdikleri formüllerinde doğaya saygı en ön sırada. İçeriğinde zararlı hiçbir kimyasal madde kullanmayarak, çoğunlukla denize ya da nehirlere dökülen atık suları temiz kalmasını hedeflemişler. İztuzu Plajı’nda canla başla çalışan DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) ile beraber çalışıyorlar. www.lindosnaturals.com dan satın aldığınız her Lindos ürünü, Akdeniz’deki yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavisine katkıda bulunarak doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerini sağlıyor.
Ruhumuz kayıp, hükümsüzdür...
“Dünyanın bütün nimetleri elinde bile olsa, onları tadabilecek bir ruh gerekir. Çünkü bizi mutlu eden; bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varabilmektir. (Michel de Montaigne)
Her şeye sahip olma hırsıyla yanıp tutuşurken; hükmetme, elde etme ve ne olursa olsun kontrol etme arzusunun esir aldığı ruhumuzun, sessizliğe bürünmesi hayra alamet değil. Fiziki bedenimiz açgözlülükle ortalıkta dolanırken; ruhumuzu kaybetmişiz de haberimiz yokmuş gibi davranıyoruz. Sevgiden, güzellikten, iyilikten beslenen ruhun açlıktan ölmek üzere olduğu gerçeğini görmezden gelerek sadece birer beden olarak yaşamaya alışmanın anlamını düşünsenize? Ruh kaybolunca gönül gözü de kapanıyor ve artık; ağacı kütük, denizi su, toprağı bina, hayvanı et, güneşi sıcak, karı soğuk, yağmuru sel, barışı savaş, hayatı para ve en önemlisi kadını beden olarak gören bir akıl tutulması ile zihniyet karmaşasına kapıldık. Kaybolan ruhumuzu aramak yerine, yokluğuna alışmaya çalışmanın bizi götüreceği yeri tahmin edersiniz sanırım. Durum hiç iç açıcı değil, ruhunuzu geri çağırın ya da siz ona geri dönün.
KADIN EMEĞİNE DESTEK GİRİŞİMİ ‘ALFA ARGE’
Şehirde doğmuş büyümüş, faklı alanlarda profesyonel olarak çalışmış ve halen çalışmakta olan, doğru ve temiz beslenmenin önemine inanmış bir grup duyarlı kadın tarafından kurulmuş bir kadın kooperatifi ‘Alfa arge.’ Kendilerini ifade etmek için kullandıkları şu cümlelere bayıldım. “Dalında kalan limonun, tarlada çürüyen patatesin hepimizin geleceğinden bir şeyler çaldığını biliyoruz. Üretmek, üretilene değer katmak, kadın emeğini hak ettiği yere ulaştırmak ve dünyayı daha yaşanabilir kılmak en büyük hayalimiz...” Yürekten desteklediğim bu bakış açısıyla umutlarımızın da tazelendiği hissine kapıldım.
SİYAH SARIMSAK
Çok fazla bilinmeyen siyah sarımsak aslında normal sarımsağın 45-60 gün özel yöntemlerle mayalanarak elde edilmiş halidir. Fermantasyon sürecinden sonra bildiğimiz koku ve tadını kaybetse de bilinen faydaları katlanıyor (Çok güçlü bir antioksidandır. Kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Kan şekerini düşürerek obezite ile mücadeleye katkı sağlar. Bağışıklık sistemini destekler.) Kuru meyve tadında lezzetlenen siyah sarımsağı yemeklere katabildiğiniz gibi, tek başına da tüketebiliyorsunuz. Kadın girişimi ‘Alfa arge’nin Kastamonu’daki kadın üreticilerle birlikte coğrafi işaretli ‘Taşköprü Mürdük (Tek diş)’ sarımsağından işleyip satışa sunduğu siyah sarımsağı www.alfaarge.com internet sitesinden edinebiliyorsunuz.
TÜRKİYE’NİN İLK KARBON NÖTR MODA MARKASI ‘VOITERRA’
‘Karbon nötr’ olmak ne demek? Üretim operasyonlarından ortaya çıkan sera gazı miktarına eş değer sera gazı salınmasına engel olacak projelere destek sağlaması anlamına geliyor. Harmanlık Rüzgar Enerjisi Projesi (Türkiye), Kariba Orman Koruma Projesi (Zimbabve) ve güvenli İçme Suyuna Erişim Projesi (Rwanda) olmak üzere üç farklı projeye destek olan Voiterra, doğayla saygılı bir uyum kuruyor. Üretimlerinde geleneksel pamuğa oranla daha az su ve enerji tüketilerek elde edilmiş organik pamuk ile geri dönüştürülmüş iplik tercih ederken, daha az CO2 salımına sebep oluyor. Bir grup doğaya duyarlı yeni nesil gencin bir araya gelerek kurduğu ‘Voiterra’; sürdürülebilir ham madde kullanımının yanı sıra şeffaf ve adil (Doğa ve emeğe saygı) üretim yapılan atölyelerde işlenmesi ürünlere ayrı bir değer katıyor. Voiterra’nın ürünlerine Kavaklıdere, Göreme Sokak’taki ‘Soul Kitchen’ veya www.voiterra.com adresinden ulaşabilirsiniz. Doğaya saygılı ürünler kullanırken, kendinize olan saygınızı da pekiştireceksiniz.
VEGAN TEMİZLİK ‘LİNDOS’
Sürdürülebilir bir geleceğin ancak yaşatarak mümkün olduğuna inanan bir kadın girişimi ‘Lindos.’ Ürünlerinde kullandıkları bileşenleri hiçbir şekilde hayvansal ürün içermeyen, hayvanlar üzerinde test yapılmayan ve karşılığında dünya çapında milyonlarca hayvanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip içeriklerden tercih etmişler. Gizli formülleri yok; doğanın gücünü kullanmışlar. Bütün üretimleri doğal ve bitkisel, üretim yöntemleri adil ve temiz. Akdeniz’in tamamen doğal ve saf aromaterapik bitki yağları ile zenginleştirdikleri formüllerinde doğaya saygı en ön sırada. İçeriğinde zararlı hiçbir kimyasal madde kullanmayarak, çoğunlukla denize ya da nehirlere dökülen atık suları temiz kalmasını hedeflemişler. İztuzu Plajı’nda canla başla çalışan DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) ile beraber çalışıyorlar. www.lindosnaturals.com dan satın aldığınız her Lindos ürünü, Akdeniz’deki yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavisine katkıda bulunarak doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerini sağlıyor.