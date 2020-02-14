Güzel günler

Kahve, Yemen’den gelmiyor maalesef.
Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.
(Afrika Atasözü)
Bir fincan kahve gibidir hayat. Bazen tatlı, bazen değildir. Önemli olan tadı değil zaten, onu kiminle içtiğinizdir.
(Bob Dylan)
ETİYOPYA KAHVE GÜNLERİ
Geçen hafta sonu Etiyopya Büyükelçiliği ile Panora’daki ‘Black Bear Coffee’nin’ birlikte düzenledikleri kahve günlerinde, kahvenin otantik haliyle tanışma fırsatı buldum. 800’lü yıllarda, Habeş çoban Khalid, henüz kahve olduğunu bilmediği ağaçların dibinde otlattığı keçilerinin, alışılmışın dışında enerjik davranışlarının farkına varınca, yedikleri kırmızı meyveleri toplayıp eve götürür. Önce çiğ yer, sonra kabuklarını soyar yer ama nafile bir şey anlamaz. Bir işe yaramadığını gören, çobanların dervişi ‘Shazili’ meyveleri köz halde ateş bulunan ocağın içine atar. Birkaç dakika sonra yaydığı koku, kahvenin ilk kavrulma kokusudur. Çoban Khalid, kahvenin ilk kavrulma kokusunun zihnine verdiği enerjiden olsa gerek, zaman içinde ‘bret mitad’ dedikleri saçta kavurmuş, ‘mugecna’ denen havanda dövmüş ve ‘jebena’ isimli çömlek ibrikte pişirerek kahveyi Etiyopya’dan tüm dünyaya yolculuğa çıkarmış. Etiyopyalı güzel kadın ‘Netsanet Dejene’, giydiği yerel kıyafet ‘Habesha Kemis’ ile misafirlere kahveyi ‘sini’ dedikleri kulpsuz fincanda ikram ederken, biz kahve severler de keyfin zirvesinde yolculuğa çıkmıştık.
* BLACK BEAR (URSUS AMERICANUS)
Kaan, Gonca ve Bora, doğa tutkunu bir aile, sürekli gittikleri çadır kamplarında doğanın ve doğada yaşayan doğal hayvanların da tutkunu olmuşlar. Kahve dükkânının adı neden “Black Bear (siyah ayı)” diye sordum, “Ailesini korumak dışında, saldırgan olmayan ve nesli tükenmekte olan bir ayı cinsi” dedi Kaan Şenay, “Dikkat çekmek istedim” derken, samimiyetini yüz hatlarına yansıtmıştı. Dünya kahvelerine de tutkun Kaan Şenay. Otantik ya da geleneksel pişirim yöntemlerine bağlı kalarak pişiriyor kahveyi. Avustralya yöntemlerinden ‘flat white’ kahvenin doğru hazırlanış şeklini, bizzat büyükelçinin eşinden öğrenmiş. Tadınca farkı gördüm, daha önce içtiklerimle alakası yoktu, daha bir Avustralya’ydı sanki. Flat white kahvenin yanında yediğim limon ve beyaz çikolatalı ‘The Lemon Crown’ tadı, şapka çıkarttırıyor ama yerine taç giydiriyor, kral ya da kraliçe oluyorsunuz. Deneyin görürsünüz.
* FOCCACIA (İTALYAN EKMEĞİ)
Siyah zeytin, biberiye ve doğranmış sarımsak, sızma zeytinyağı ile yoğrulmuş mayalı hamurla karıştırılıyor ve fırına veriliyor. İtalyan mutfağının vazgeçilmez atıştırmalığını sofra ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Yapmayı deneyin, olmazsa ‘siyah ayı’ya gidin Kaan bunu da şahane yapıyor.
ODTÜ MUTFAK GÜNLERİ
ODTÜ Gastronomi Topluluğu’nun bu yıl 10-11 Şubat’ta üçüncüsünü düzenlediği ‘Mutfak Günleri’, A’dan Z’ye Mutfak başlığıyla, geleneksel yemeklerden, endüstriyel ürünlere, yemek fotoğrafçılığından, yemeğin psikolojisine kadar yapılan sunumlarla işlendi. Daha önce ‘Maraş’ın Kahraman Mutfağı’ makalemde kendisinden bahsettiğim sevgili ‘Sibel Dedeoğlu’nun Maraş’ın ‘savaş ve kıtlık yemekleri’ ile ilgili şiirsel anlatımı etkileyiciydi, çok yakında bu konuyu detaylarıyla sizlere aktarmayı düşünüyorum. Bir başka etkileyici sunum ise ODTÜ’lü psikolog ‘Nihan Gözalıcı’nın ‘yemeğin psikolojisi’ ve ‘sindirim sisteminin, zihinle bağlantısı’ konuları oldu. Nihan hanımın şimdiye kadar çok nadir duyduğumuz konulara değindiği canlı anlatımına da ayrıca bayıldım. ODTÜ’lüler, mutfağa el attıysa bundan sonra mutfaklarımızda güzel şeyler olacak demektir. Topluluk başkanı Özgür, yardımcısı Gaye, basın sorumlusu Umut ve nizamiyeden alıp beni salona getiren sevgili Furkan’dan, geleneksel mutfağımızın geleceğinin emin ellerde olacağının izlenimlerini edindim. Organizasyon, ufak tefek yönetimsel aksaklıklar dışında gayet iyiydi. Diğer üniversitelerin de ‘geleneksel mutfağımıza’ ODTÜ yaklaşımı içinde olmalarını dilerim.
SEVGİLİM GÜNLERİ
Malumunuz üzere, yarın ‘Sevgililer Günü...’ Bu tür günlerden pek hoşnut olmasam da, unutmak üzere olduğumuz manevi sevgiyi ve sevgiliyi hatırlamak bu günlere kaldığından, değinmekte fayda gördüm. Çeşitli ülkelerin otantik el işlerinin sergilendiği hediyelik eşya günlerini, REM Fuarcılık düzenliyor Oran’daki ‘One Tower’ ev sahipliği yapıyor. Yöresel gıdanın da sergilendiği fuar, 16 Şubat’a kadar sürüyor. Sevgi ve sevdikleriniz için ‘çam sakızı, çoban armağanı...’
Uğrayın.
Güzel günler
Kahve, Yemen’den gelmiyor maalesef.
Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.
(Afrika Atasözü)
Bir fincan kahve gibidir hayat. Bazen tatlı, bazen değildir. Önemli olan tadı değil zaten, onu kiminle içtiğinizdir.
(Bob Dylan)
ETİYOPYA KAHVE GÜNLERİ
Geçen hafta sonu Etiyopya Büyükelçiliği ile Panora’daki ‘Black Bear Coffee’nin’ birlikte düzenledikleri kahve günlerinde, kahvenin otantik haliyle tanışma fırsatı buldum. 800’lü yıllarda, Habeş çoban Khalid, henüz kahve olduğunu bilmediği ağaçların dibinde otlattığı keçilerinin, alışılmışın dışında enerjik davranışlarının farkına varınca, yedikleri kırmızı meyveleri toplayıp eve götürür. Önce çiğ yer, sonra kabuklarını soyar yer ama nafile bir şey anlamaz. Bir işe yaramadığını gören, çobanların dervişi ‘Shazili’ meyveleri köz halde ateş bulunan ocağın içine atar. Birkaç dakika sonra yaydığı koku, kahvenin ilk kavrulma kokusudur. Çoban Khalid, kahvenin ilk kavrulma kokusunun zihnine verdiği enerjiden olsa gerek, zaman içinde ‘bret mitad’ dedikleri saçta kavurmuş, ‘mugecna’ denen havanda dövmüş ve ‘jebena’ isimli çömlek ibrikte pişirerek kahveyi Etiyopya’dan tüm dünyaya yolculuğa çıkarmış. Etiyopyalı güzel kadın ‘Netsanet Dejene’, giydiği yerel kıyafet ‘Habesha Kemis’ ile misafirlere kahveyi ‘sini’ dedikleri kulpsuz fincanda ikram ederken, biz kahve severler de keyfin zirvesinde yolculuğa çıkmıştık.
* BLACK BEAR (URSUS AMERICANUS)
Kaan, Gonca ve Bora, doğa tutkunu bir aile, sürekli gittikleri çadır kamplarında doğanın ve doğada yaşayan doğal hayvanların da tutkunu olmuşlar. Kahve dükkânının adı neden “Black Bear (siyah ayı)” diye sordum, “Ailesini korumak dışında, saldırgan olmayan ve nesli tükenmekte olan bir ayı cinsi” dedi Kaan Şenay, “Dikkat çekmek istedim” derken, samimiyetini yüz hatlarına yansıtmıştı. Dünya kahvelerine de tutkun Kaan Şenay. Otantik ya da geleneksel pişirim yöntemlerine bağlı kalarak pişiriyor kahveyi. Avustralya yöntemlerinden ‘flat white’ kahvenin doğru hazırlanış şeklini, bizzat büyükelçinin eşinden öğrenmiş. Tadınca farkı gördüm, daha önce içtiklerimle alakası yoktu, daha bir Avustralya’ydı sanki. Flat white kahvenin yanında yediğim limon ve beyaz çikolatalı ‘The Lemon Crown’ tadı, şapka çıkarttırıyor ama yerine taç giydiriyor, kral ya da kraliçe oluyorsunuz. Deneyin görürsünüz.
* FOCCACIA (İTALYAN EKMEĞİ)
Siyah zeytin, biberiye ve doğranmış sarımsak, sızma zeytinyağı ile yoğrulmuş mayalı hamurla karıştırılıyor ve fırına veriliyor. İtalyan mutfağının vazgeçilmez atıştırmalığını sofra ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Yapmayı deneyin, olmazsa ‘siyah ayı’ya gidin Kaan bunu da şahane yapıyor.
ODTÜ MUTFAK GÜNLERİ
ODTÜ Gastronomi Topluluğu’nun bu yıl 10-11 Şubat’ta üçüncüsünü düzenlediği ‘Mutfak Günleri’, A’dan Z’ye Mutfak başlığıyla, geleneksel yemeklerden, endüstriyel ürünlere, yemek fotoğrafçılığından, yemeğin psikolojisine kadar yapılan sunumlarla işlendi. Daha önce ‘Maraş’ın Kahraman Mutfağı’ makalemde kendisinden bahsettiğim sevgili ‘Sibel Dedeoğlu’nun Maraş’ın ‘savaş ve kıtlık yemekleri’ ile ilgili şiirsel anlatımı etkileyiciydi, çok yakında bu konuyu detaylarıyla sizlere aktarmayı düşünüyorum. Bir başka etkileyici sunum ise ODTÜ’lü psikolog ‘Nihan Gözalıcı’nın ‘yemeğin psikolojisi’ ve ‘sindirim sisteminin, zihinle bağlantısı’ konuları oldu. Nihan hanımın şimdiye kadar çok nadir duyduğumuz konulara değindiği canlı anlatımına da ayrıca bayıldım. ODTÜ’lüler, mutfağa el attıysa bundan sonra mutfaklarımızda güzel şeyler olacak demektir. Topluluk başkanı Özgür, yardımcısı Gaye, basın sorumlusu Umut ve nizamiyeden alıp beni salona getiren sevgili Furkan’dan, geleneksel mutfağımızın geleceğinin emin ellerde olacağının izlenimlerini edindim. Organizasyon, ufak tefek yönetimsel aksaklıklar dışında gayet iyiydi. Diğer üniversitelerin de ‘geleneksel mutfağımıza’ ODTÜ yaklaşımı içinde olmalarını dilerim.
SEVGİLİM GÜNLERİ
Malumunuz üzere, yarın ‘Sevgililer Günü...’ Bu tür günlerden pek hoşnut olmasam da, unutmak üzere olduğumuz manevi sevgiyi ve sevgiliyi hatırlamak bu günlere kaldığından, değinmekte fayda gördüm. Çeşitli ülkelerin otantik el işlerinin sergilendiği hediyelik eşya günlerini, REM Fuarcılık düzenliyor Oran’daki ‘One Tower’ ev sahipliği yapıyor. Yöresel gıdanın da sergilendiği fuar, 16 Şubat’a kadar sürüyor. Sevgi ve sevdikleriniz için ‘çam sakızı, çoban armağanı...’
Uğrayın.