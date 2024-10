Ankara’da en iyi 5 köfte dükkânı

Haberin Devamı

Hem adını hem de tadını öylesine sevmişiz ki; yaşadığımız topraklar, Anadolu “Köfte diyarı” bizler de yine Farsça’dan alıntıladığımız ve “Köfte yiyici” manasında sevimli bir azarlama sözü olan “Köftehor”a dönüşmüşüz. Evet, abartısı yok! Evde her annenin çocuklarına, Anadolu’da her şehrin ve hatta neredeyse her kasabanın eskiden çoğunlukla seyyarda, şimdilerde lokantada ekmek arası veya porsiyon servisi yaptığı kendine has köftesi mutlaka vardır. Ankara’da onlarca köfte dükkânı arasından en leziz 5 köfteyi bulmak hiç de kolay olmadı.

KEBAPÇI EMİN USTA (ANKARA KALESİ)

EN LEZİZ RAKAM ‘111’









Kale Mahallesi, Koyunpazarı Sokak’taki Beypazarılı Kebapçı Emin Usta’nın serüveni; babası Durmuş Güven’in 1958 yılında mahalle esnafına pişirdiği köfte, kuzu şiş, kuru fasulye ve pilavla başlıyor. Babasından sonra aynı menüyü babasının yöntemiyle pişirmeyi sürdüren Emin Usta’nın elinin lezzeti Ankara’nın da sınırlarını aşmış. Çevredeki şehir ve ilçelerden gelenler Emin Usta’da “111 yani az köfte, az kuru, az pilav” yemeden memleketlerine dönmüyorlarmış. Şimdilerde kenara çekilen Emin Usta’nın oğlu Bülent geleneksel pişirme yöntemini ızgarada sürdürürken torunu Berkay salonu yönetiyor.

TARİHİ LEZZETLİ 1976 (HOŞDERE CADDESİ)

‘TARİHİ BABA, LEZZETLİ OĞUL’







Nevzat Baba’nın Meşrutiyet Caddesi ile başlayan ardından Bahçelievler’de emekli olduğu İnegöl Köfteci dükkânından sonra, oğlu İhsan devreye giriyor. Hoşdere Caddesi’ne açacağı köfte dükkânı için babasına ihtiyaç duyuyor. Kendisini emekliye ayırıp sahil kasabasına yerleşen Nevzat Baba’nın oğlunu yalnız bırakmaya gönlü el vermiyor. Köfteci dükkânına dönen Nevzat Baba aslında bir bakıma hayata da geri dönüyor. Köfteyi oğlu İhsan yoğurup pişiriyor, Nevzat Baba 80’lerinde müşteriye hizmet ediyor. Geleneksel İnegöl köftesi, Antalya piyazı ve Kemalpaşa tatlısının lezzeti katlanıyor.



SİVAS KÖFTESİ (KIZILAY)

‘SİVAS ELLERİNDEN’ ŞAHANE KÖFTE









Bana göre eti en doğru kullanan şehir Sivas ve Sivaslılar. Ete baharat ya da terbiye vermeden, etin doğal tadına sadece elleriyle lezzet veren ustaları var. Kızılay Ataç 1 Sokak’taki köfte dükkânına gittiğimde; Sivas köftenin özelliğini sordum... “Hiçbir özelliği yok, içinde et ve tuz var, yoğurup dinlendiriyoruz.” Bu kadar mı basit yani? diyecek oldum, “Etin lezzetinin iyi olması gerek” dediler. Bana göre bir de yoğuran ustanın da lezzetli olması lazım. Ağabey Hanefi salonda, Adem Usta hem pişirimde hem salonda, hanımları mutfak ve temizlikte... Tam bir aile işletmesi.

MEŞHUR İNEGÖL KÖFTECİSİ 1966 (YENİMAHALLE)



ANKARANIN EN ESKİ İNEGÖL KÖFTECİSİ









Yenimahalle Taşkın Sokak’taki, köftecinin kurucusu “Mehmet Altay” dükkânın lezzetli köftesini yoğurup pişiren “Mustafa Akyol”la beraber çıktığı yola şimdi çocukları “Birol Altay” ile “Salim ve Kamil Akyol” kardeşler devam ediyor. Kurulduğu 1966 yılından bu yana geçen 58 yılda yol arkadaşlığı değişmeyen dükkânın menüsü de köftelerinin nefis lezzeti de hiç değişmemiş. Müdavimleri de değişmeyen ve dededen toruna devreden bir memnuniyetle sürüyor. Kaşarlı ve acılısını yoğurmuyorlar, geleneksel sade İnegöl Köfte’nin dışında köfte yok. Köfteyi Kamil ve Salim kardeşler yoğuruyor, salonun başında Birol Altay var.

BİZİM KÖFTECİ NURETTİN USTA (BAŞKENT OTO SANAYİ)



EKMEK ARASI ‘ANNE KÖFTESİ’









Nurettin Usta, köftelerini 30 küsur yıl önce seyyar tablada pişirmeye başlamış. Üniversitede öğrenciyken müdavim olan müşterileri bu sefer çoluk çocuk sahibi olduktan sonra dükkâna da gelmişler. Şimdilerde babasından devraldığı köfteciliği aynı titizlikle sürdüren oğul “Cesur Yıldız”ın geleneksel ekmek arası köftesinin en belirgin özelliği “Anne köftesi” kıvam ve tadında olması. Anne köftesi lezzetinin ve özenin sürdürülmesindeki motivasyon kaynağı ise öğretmen olan sevgili eşi ve çocukları olmuş. Köfteci dükkânına gelen ailelerin köftenin yanı sıra çocuklarına sunacakları döner, hamburger, biftek seçenekleri de var.