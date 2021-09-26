Moda kişinin vücut tipi ve duruşuyla bütünleşmeli

Kadın girişimci ve tasarımcı Dicle İpek Öztaşkın tarafından kurulan Rivus, moda sektöründe yarattığı zamansız ve ikonik tarzıyla, özgünlüğe önem veren kadınların favorisi olarak öne çıkıyor. Her koleksiyonu ve tasarımında önemli mesajlar da veren Rivus, yeni sonbahar–kış 2021/2022 koleksiyonunda New Reset temasıyla tüm dünyayı saran pandeminin hayatlarımızda yarattığı değişimlere ayna tutuyor.





Zamansız tasarım anlayışı, üretim kalitesi, fark yaratan marka dünyası ile kadınlara sadece moda alanında değil, yaşam felsefesi olarak da ilham veren, Rivus, yeni koleksiyonuyla yine iddiasını ortaya koyuyor. Sadelikten ve özgünlükten ilhamını alan tasarımlarıyla gayet kimlikli bir marka olarak kendini gösterdiği andan itibaren moda dünyasında farkını belli eden Rivus, yeni koleksiyonunda da zamansız, mevsimsiz, çabasız ve tamamlayıcı parçalara yer veriyor. Dış giyimden bir kadının dolabında ihtiyaç duyduğu gömleğe, eteğe, elbiseye, spor giyime, pantolona ve hatta aksesuarlara kadar oldukça geniş bir yelpaze sunan Rivus, kumaş kalitesinden, işçiliğine, kalıplarından renklerine kadar asla modası geçmeyen tasarımlar yaratıyor.





İLHAM VEREN RENKLER

Koleksiyondaki ana teması New Reset olan Rivus, ilhamını pandemi dönemiyle birlikte yaşadığımız tüm değişimlerden, hayatımızdaki etkisi daha da çok artan sosyal dijitalizmden ve değişen alışkanlıklarımızdan alıyor. COVID-19 ile birlikte gündelik yaşantımızdaki yeni değişimleri, yeni tasarımlarında resmeden koleksiyonda, deri montlar, deri pantolonlar, şortlar ve etekler, baskılı supersize vatkalı tracksuitler, deri tulumlar, renkli oversize trikolarla kombinli pantolonlar, triksuitler, tshirtler ve bodyler olmak üzere toplam 60 parça yer alıyor.

