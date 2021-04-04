Genç girişimciler yarının ihtiyaçlarını belirlemeli

Ceket her kadının gardırobunun olmazlarındandır. Zamansız stilin vazgeçilmezidir, modası geçmez. Genç, yaş almış, kilolu, kilosuz farketmeksizin tüm kadınların kurtarıcısıdır. Giydiğinizde bir anda sizi yukarı çeken, daha dinamik, daha elegan bir görüntü verme gücü vardır. Ceket güçtür, duruştur.

Ceketler yılın her mevsimi giyilebildiği için kadınların severek kullandığı bir kıyafettir. Ceket denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Başak Barlas’tır. Sevgili Başak Barlas’ın tasarımları, ince detayları, hoş kesimleriyle dikkatleri çekiyor. Sorbe markasıyla kaliteli kumaşlar eşliğinde kadınlara hem spor hem de şık bir tarz sağlayan Başak Barlas, “Kıyafetin en güçlü kalemi ceketlerdir” diyor. Genç girişimci ve başarılı tasarımcı Başak Barlas ile ceket modasını konuştuk. Dahası mı sohbetimizde...BAŞAK BARLAS İLE 5 SORU 5 CEVAP

1- Başak Barlas neler yapıyor?



Hem çalışıyor hem annelik yapıyor. Aslında hayatından daha çok tatmin bir döneminde olup, hayatını kendi beklentisi doğrultusunda yönlendiriyor.







