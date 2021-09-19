Değişime ayna tutan koleksiyon

Özlem Süer, birbirinden şık ve başarılı tasarımlarıyla Türkiye’nin ismini dünyaya duyuran başarılı bir tasarımcı.

Tasarımları Londra, Milano ve Paris başta olmak üzere birçok ülkede satılıyor. Uzun yıllar birbirinden güzel ve dikkat çeken işlere imza atan Özlem Süer, moda ve tasarım serüveninde 30 yılı geride bırakırken, sonbahar–kış gelinlik koleksiyonunu hazırladı. Jakar, ipek saten doubleface kumaş, brokar, dantel, ipek mikado ve ziberlin kumaşlardan hazırlanan Özlem Süer White gelinliklerinde ihtişamlı kollar, derin V sırt dekolteleri, uzanan kuyruk etkileri ve drapajlar öne çıkıyor. Pelerin ve kaftan gibi gelinlik tamamlayıcıları da bu sezonun karakteristik detayları arasında yer alıyor. Renk tonlarında ise uzun süredir hakim olan beyaz yer yer pudramsı, mavi, bebek pembesi gibi tonlara yerini bırakıyor.

RETROYA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM

Özlem Süer yeni koleksiyonu ile ilgili olarak, “Pandemi sonrası gelen bu sezon ertelenen zamanların yaşamlarımıza yeni perspektifler kattığı ve böylece beklentilerimizin de farklılaştığı bir dönem oldu. Bizim için romantizm artık ertelediğimiz değil öncelediğimiz bir yere sahip. Bu sezon ki koleksiyon, yeni dünyanın yeni konseptlerinden ilham alıyor. Parlak beyazdan inci beje uzanan ton geçişleri, ışık yansımaları ve parıltılarla zenginleşen yarı transparan bir his başını usulca kaldırıyor. Çağdaş bir yaklaşımla retro, romantik, tutkulu, yalın ama yine de görkemli olan sürreal bir masalsılıkta gelinler göreceğiz” diyor.

DİOR ATÖLYELERİNDEN YEŞİL SAHALARA

Dior, Paris Saint-Germain futbol takımının resmi giyim sponsoru oldu. Erkek Koleksiyonları Artistik Direktörü Kim Jones, önümüzdeki iki sezon için Paris Saint-Germain futbol takımının kıyafetlerini tasarladı. Günlük ve resmi giyim için hazırlanan gardıropta yer alan görünümler, siyah ve lacivertin tonlarıyla çalışıldı. Günlük giyim için tasarlanan görünüm, tümü Paris Saint-Germain logosunu ve “CD” baş haflerini taşıyan Harrington ceket, triko kazak ve polo yaka tişört ile birlikte, ikonik Dior Oblique motifinin vurgulandığı siyah deri Dior Explorer ayakkabılardan oluşuyor. Formal giyim için tasarlanan görünümde ise kaşmir palto, ceket, gömlek ve pantolonun yanında Dior Timeless siyah deri ayakkabılar yer alıyor. Tüm parçalar, Dior atölyelerinde çalışılan kusursuz işçiliği yansıtan incelikli detaylarla dikkat çekiyor. Aralarında siyah damarlı deriden üretilen Saddle çanta, Paris Saint-Germain logosuyla uyumlu jakar kravat, çift taraflı kullanılabilen siyah ve lacivert renklerdeki kaşmir atkı ve kemerin yer aldığı; rafineliğin sembolü olarak ikonikleşen aksesuarlar ise takım için çalışılan her iki görünümü de kusursuz bir biçimde tamamlıyor. Ayakkabıların iç tabanında, oyuncuların gümüş tonda işlenmiş forma numaraları yer alıyor.