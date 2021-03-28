Ceketler kıyafetin en güçlü kalemidir

HAKAN KUTLUGÜN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Hakan Kutlugün neler yapıyor, yeni projeler var mı?
Hakan Kutlugün, kalite standartlarını yükseltmek adına yatırımlar yapıyor, saç kozmetiği ürünlerinde daha doğal organik ürünleri tercih ediyoruz. Yıl 2021, bu dönemde harika saçlarla müşterilerimi motive edip ayakta tutmaya çalışıyorum. İnternetteki bilgi kirliliğine karşı YouTube’da saç bakımı ve saç bakım ürünleri hakkında videoları çekip paylaşıyorum.
2-Saç tasarımcısı olarak kadınlarımıza neler önerirsiniz?
Sarı, koyu, uzun, kısa, hatta pembe, mor saçlar... Hayat kısa, alışılmış saçlara mecbur değilsiniz. Tüm bu değişiklikleri yaparken saçlarınızın bakımını hep ön planda tutun, öz bakımın ilk adımı saçlardır, saçınızı besleyin. Saçlarından mutlu olan kadın bir başka güzeldir.
Dünyaca ünlü lüks moda markalarının da Türkiye’deki iletişimini üstlenen Fıratoğlu, Aytül Ayke Studio ile uzun yıllar emek verdiği lüks marka iletişimini organizasyon sektörüyle birleştirdi. Stilini, zarafetini her zaman çok beğenerek ve keyifle takip ettiğim Aytül Ayke Fıratoğlu ile keyifli bir pazar sohbeti gerçekleştirdik.
AYTÜL AYKE FIRATOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Aytül Ayke Fıratoğlu neler yapıyor?
20 yıldan fazla süredir sektörünün lideri olan global ve lokal markalar için iletişim danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda iletişimin bir başka önemli kolu olan etkinlik tasarımı konusunda da Aytül Ayke Studio çatısı altında hizmet veriyoruz.
2-Sürdürülebilirlik yaşam tarzını dikkate alırsak neler söylemek istersiniz?
Sürdürülebilirlik, artık üzerinde çok ciddi düşünmemiz gereken, bizlerin hatta daha da önemlisi gelecek nesillerin yaşam kalitesine katkıda bulunacak çok önemli bir kavram. Kuşkusuz hem bireysel hayatlarımızın hem de iş hayatımızın merkezine oturtmamız gereken bir düşünce biçimi haline gelmesi gerekiyor. Dünya nimetlerini maalesef çok hızlı bir şekilde tükettik ve kaynakların sonuna gelmeye başladık. Artık büyüklü, küçüklü tüm sektörlerin çok ciddi önlemler alması ve iş süreçleri içine sürdürülebilirlik konusunda maksimum önlemlerin alındığı yapılara geçilmesi gerekiyor. Bireylerin de aynı şekilde tüm alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve küçücük değişikliklerle gezegenimiz için aslında ne kadar önemli adımlar atabileceklerinin farkına varması gerekiyor.
Dünyaca ünlü lüks moda markalarının da Türkiye’deki iletişimini üstlenen Fıratoğlu, Aytül Ayke Studio ile uzun yıllar emek verdiği lüks marka iletişimini organizasyon sektörüyle birleştirdi. Stilini, zarafetini her zaman çok beğenerek ve keyifle takip ettiğim Aytül Ayke Fıratoğlu ile keyifli bir pazar sohbeti gerçekleştirdik.
AYTÜL AYKE FIRATOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Aytül Ayke Fıratoğlu neler yapıyor?
20 yıldan fazla süredir sektörünün lideri olan global ve lokal markalar için iletişim danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda iletişimin bir başka önemli kolu olan etkinlik tasarımı konusunda da Aytül Ayke Studio çatısı altında hizmet veriyoruz.
2-Sürdürülebilirlik yaşam tarzını dikkate alırsak neler söylemek istersiniz?
Sürdürülebilirlik, artık üzerinde çok ciddi düşünmemiz gereken, bizlerin hatta daha da önemlisi gelecek nesillerin yaşam kalitesine katkıda bulunacak çok önemli bir kavram. Kuşkusuz hem bireysel hayatlarımızın hem de iş hayatımızın merkezine oturtmamız gereken bir düşünce biçimi haline gelmesi gerekiyor. Dünya nimetlerini maalesef çok hızlı bir şekilde tükettik ve kaynakların sonuna gelmeye başladık. Artık büyüklü, küçüklü tüm sektörlerin çok ciddi önlemler alması ve iş süreçleri içine sürdürülebilirlik konusunda maksimum önlemlerin alındığı yapılara geçilmesi gerekiyor. Bireylerin de aynı şekilde tüm alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve küçücük değişikliklerle gezegenimiz için aslında ne kadar önemli adımlar atabileceklerinin farkına varması gerekiyor.
GNALEN KABA İLE 5 SORU 5 CEVAPGnalen Kaba, Türk yatırımcılara Afrika’nın potansiyellerini anlattı, ülkesinde tasarımlarının mutlaka olması gerektiğinin altını çizdiği Türk tasarımcılarıyla bir araya geldi. Ben de Gnalen Kaba’yla küçük bir İstanbul gezisi yaptım ve Türk tasarımcılarıyla olan ziyaretlerinin bir kısmına eşlik ettim. Ülkemize ve bizlere olan sevgisi, hayranlığı, samimiyeti, stili beni de çok etkiledi. Türk kadınlarının güçlü olduğunun altını çizen Gnalen Kaba ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
1- Türkiye’ye hoş geldiniz. Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul ziyaretinizi öğrenebilir miyiz?
Benim için Türkiye, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri, çok eski bir medeniyet, kendi dini modernitesi ve mimarisiyle çok gelişmiş, dünyayı etkilemiş bir ülke. Zengin bir tarihi ve insanları var. İstanbul’u çok seviyorum, muhteşem bir şehir. Buradaki insanlar çok samimi, herkes güler yüzlü ve büyüklerine karşı çok saygılılar.
Türk tasarımlarını Afrika’da görmek için Türk tasarımcılarını ziyaret ettim. Bizim etnik tasarımlarımızın yanında Türk tasarımlarının modern tasarımlarıyla bir arada olması için görüşmeler gerçekleştirdim.
2- Türk tekstili hakkında ne düşünüyorsunuz?
MİLKA KARAAĞAÇLI İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Kısmet by Milka’nın hikayesini öğrenebilir miyiz? Neden Kısmet?
Mücevher ve tasarım kendimi bildim bileli hayatımda vardı, fakat başka bir kariyer yolculuğundaydım. İletişim alanında uzun yıllar çalıştıktan sonra farklı birşeyler yapmak istediğimi fark ettim. Kendimi bir şekilde ifade etmek, tasarımla insanlara hikâyeler anlatmak gibi düşünceler içimde her zaman vardı. Hayatımda bir yenilik istediğimin farkına varmaya başladığım dönemde sık sık Londra’ya seyahat ediyordum ve bu seyahatlerimde oradaki arkadaşlarıma nazar boncuklu, minik takılar getiriyordum. O kadar ilgi gördüler ki, acaba ‘kendim bir şeyler mi tasarlasam’ diye düşünmeye başladım ve İstanbul’a döner dönmez ufak bir atölyede, içimden ne geçiyorsa üretmeye başladım. Nazar boncuğu fikriyle yola çıkarak hazırladığım ilk koleksiyonum “Protect Me” ile Kısmet by Milka’nın ilk tohumlarını atmış oldum. Öyle bir marka ismi istedim ki, hayatımızın içinde olsun, cümle içinde kolay kullanılabilsin, yabancılar tarafından da kolay telaffuz edilsin ve hayat felsefemi yansıtsın. Benim kararım, benim tercihim, benim kısmetim diye düşünerek isme karar verdim.
2-Milka Karaağaçlı’ya ilham veren şeyler neler oluyor?
Şık bir görünüm sağlamanın en basit yollarından biri kesinlikle fular, şal kullanmaktır. Dolabınızda, kıyafetleri şıklaştıracak modelde ve renkte mutlaka bulundurmalısınız. Kıyafetinizin tamamlayıcı parçalarıdır ve giyiminizin havasını değiştirir. TheFAD.co markasının kurucusu sevgili Gülsün Öner de eşarp, şal, fular gibi günlük kullanıma hitap eden aksesuarları, moda, sanat ve bilim üçgeninde fraktal formüllerle tasarlayan bir girişimci. Emekçi kadınlara öncelik veren Öner, eşarp, şal veya fuların taşıyana ayrı bir kişilik kattığını söyleyerek söze başlıyor. Dahası ise sohbetimizde...GÜLSÜN ÖNER İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Gülsün Öner neler yapıyor?
Ege’nin güzel kasabalarından birisi olan Eski Foça’da doğdum. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. 20 yılın üzerinde kamu sektörlerindeki görevimden sonra, oğlumun dünyaya gelmesiyle belli bir süre için çalışma hayatıma ara verdim. Sonrasında sosyal sorumluluk anlayışım gereği çeşitli kadın derneklerinde yönetim kurulu üyesi olarak aktif olarak görev aldım ve halen bu çalışmalarıma severek devam etmekteyim. Bu çalışmalarım devam ederken, aktif iş hayatına dönme arzusu her daim içimde var oldu. Bu nedenle, kurumsal iş yaşamına dönmektense yine profesyonel bir iş alanına dönüştürebileceğim ve aynı zamanda kendimi daha iyi ifade edebileceğim, mutlu olabileceğim, inandığım değerlere uygun bir sosyal fayda yaratabileceğim iş fikrini hayata geçirmek istedim ve şu anda sahip olduğum markamın temellerini oluşturmaya başladım.
2- Markanızın hikâyesini öğrenmek isteriz?
SELİN BARLAS İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Selin Barlas neler yapıyor? Projeler var mı?
Kızımın doğumundan sonra işlere ara vermiştim. Onun büyümesini kaçırmak istemedim. Zaman zaten çok hızlı akıyor. O keyifli vakti onunla doya doya geçirmek istedim. Şimdi büyüdü artık başlamamın zamanı derken küresel bir sağlık krizi hepimizi allak bullak etti. Pandemiden önce bir iki televizyon kanalı ile seyahat, yeme-içme, kültür-sanat üzerine programlar üzerine kafa yoruyorduk. Şekillendi ve başlayalım derken pandemi patladı. Şalom gazetesinde Amerikan seçimini, sonuçlarını ve politikalarını takip ettiğim Yeşil Mercek isimli köşem var. Youtube’da Amerikalı turistler için Türkiye’nin tarihi önemini anlatan bir proje üzerine yazıp çiziyorum. Madem onlar buraya gelemiyor, biz onlara gidelim. Hayatın yavaşlaması kendimizi geliştirmemize engel değil elbet. Kuzenimin bir mücevher markası var. Onunla ortak bir koleksiyon fikrimiz var.
2-Modayı nasıl yorumlarsınız?
Moda benim için ‘popüler olanı giymekten ziyade kendi tarzı ve tavrını bilen insanların sahip olduğu stil’ demek. ‘Aşırı olmadan şık olmak’ demek. İyi bir saç kesiminden, güzel küpelere, klasik bir çantadan, piercinglere kadar herkesin kendini anlattığı bir stili var. Galiba en önemli mesele kendini bilmek. Benim için rock&roll tişörtlerim, şallarım, kulaklarımdaki onlarca küpelerim, dövmelerim değişmez sabitlerim. Onlara bazen jean, etek, tayt, sneaker, babet veya bot eşlik edebiliyor. Özellikle son yıllarda kendimi yerli tasarımcılarda çok bulabiliyorum. Yine en önemli şey, her kadının kendini zaman içinde ait hissettiği bir parfümü olması. Yani o kadını anlatan parfüm, tenine yakışan, kendini büyülü hissettiren şey vazgeçilmez bir aksesuardır bence.
MELDA AKIN ABRA İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Markanızın oluşumu nasıl oldu?
Moda, tasarım ve üretmek senelerden beri yapmak istediğim bir uğraşıydı. Pandemi süreci başlangıcında Bluesmelly markasını yaratmaya karar verdim ve bu işe ilk önce beğendiğim değerli tasarımcıların ürünlerini 2020 yaz koleksiyonum için bir araya getirerek başladım. Ardından bu kış sezonu için kendi beğendiğim şeyleri hayal edip, tasarlayarak kendi kış kapsül koleksiyonumu hazırladım. İlk Kış koleksiyonumda, kışın vazgeçilmezi tivit kumaşlar, peluşlar, kürkler (sadece yapay kürk kullanıyoruz) ve inciler kullandım. Yılın rengi tütün, taba başta olmak üzere bordo, haki ve petrol renklerini kullandım. Markam Ankara’da Barners mağazasında, İstanbul’da Openhaus’da beğeniye sunuldu.
2-Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Ben her zaman giyim, aksesuar, saç tarzı ve dekorasyona ilgi duyar ve kim ne giymiş, nasıl giymiş, nasıl bir tarza sahip, ne olsa daha iyi olur ya da nasıl olmalı diye devamlı dikkatimi çeker ve gözlemlerdim. Tasarımlarımı önce kendi üzerimde hayal ediyor ve neyi beğeniyorsam onları tasarlayıp üretiyorum.
DUYGU ALPTEKİN VE AHSEN UĞURLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
1) Merak edilenlerle başlayalım. Bu sezon markanızda neler var?
DUYGU ALPTEKİN: Günümüz koşullarında artık küçük davetler, kutlamalar yapabiliyoruz ve kıyafet seçimlerimiz de bu duruma göre şekilleniyor. Kendimiz de uzun tuvaletler yerine kısa ve eğlenceli parçalar tercih ettiğimiz için bu sezon birçok mini elbise tasarladık ve bu koleksiyon tam olarak istediğimiz etkiyi yarattı. Her kesimden ve her yaş grubundan Ju kadınları bu değişimi büyük beğeniyle karşıladı.
Lüks marka yönetimi eğitimini, Milano’daki Bocconi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, doğu kültürlerine karşı duyduğu giderek artan ilgi ve merak onu Uzak Doğu’ya Şangay’a yöneltti. Fudan Üniversitesi’nde Çin kültürü üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Begüm’ün doğanın harikaları ve yaptığı gezilerden esinlenen tasarımları kısa sürede büyük ilgi gördü. Begüm Kıroğlu mücevheri en iyi taşıyan, çabalamadan şıklığı en iyi yorumlayan isimlerden. Begüm Khan markasıyla günden geceye taşıdığı o kocaman özel tasarım küpeleri ve kolyeleri ise hayranlık uyandırıyor. Türk zanaatkârlar tarafından İstanbul’da el emeğiyle üretilen tasarımları kendine has bir kişilik ve ruh taşıyor. Sevgili Begüm Kıroğlu ile projelerini ve tasarımlarını konuştuk. BEGÜM KIROĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Begüm Kıroğlu neler yapıyor? Yeni projeler var mı?
Sevgililer Günü’nde yepyeni, hayal dünyamızı anlatan, içinde sihirli karakterlerin olduğu bir koleksiyonumuz çıkacak. Heyecanla ona hazırlanıyoruz. Adı ‘Magically Ever After.’ Ayrıca, dünyaca ünlü bir kozmetik devi ile sürpriz dolu bir iş birliği gelecek. Şimdilik ismini açıklayamıyoruz. Bizi izlemeye devam edin.
2- Sürdürülebilirlik yaşam tarzını dikkate alırsak neler söylemek istersiniz?
DERİN MERMERCİ İLE 5 SORU 5 CEVAPTürkiye’nin stil sahibi kadınına stil kodları sormak isterim?
‘Şudur’ demek biraz zor. Stil sadece kıyafetle olamıyor. Hayattaki duruşunuz sizin stilinizi belirliyor. Buradan bakınca sanırım ‘cool olmak’ diyebilirim. Giyim stilimle ilgili bir yanıt vermem gerekirse, tamamen gününe ve moduma göre giyinen biriyim. Yalın ve zarif olmayı tercih ediyorum. Ve tabii ki rock’n roll duruştan vazgeçemiyorum.
Sürdürülebilirlik yaşam tarzını dikkate alırsak neler söylemek istersin?
Dünyada akıl almaz bir hızla her şeyin değiştiğine tanıklık ediyoruz. Fazlasıyla tüketen bir toplum olmuştuk. Yavaşlamamız lazımdı, pandemi sanırım bu süreci hızlandırdı. Yaşadığımız bu süreç, var olanı değerlendirmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamamızı sağladı. Düşünsenize sokaktan simit alıp yiyemediğimiz zamanları yaşadık. Umarım bundan sonra da yaşam tarzımızdan gıdaya, enerji kullanımından kaynak tüketimine kadar oluşan bu farkındalığımız artarak devam eder. Yaşamak için başka bir dünyamız yok maalesef.
Evlerimizde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu günleri motivasyonumuzu kaybetmeden, doğaya ve insana duyduğumuz saygıyı arttırarak kendimizi daha güçlü, güzel ve özgüvenli hissetmemiz hissetmeliyiz. Ev dekorasyonunuzda yapacağımız küçük değişikliklerle ve o gece giyeceğimiz şık kıyafetlerimizle yeni yıla güzel bir ‘merhaba’ diyebiliriz. “Yeni yıla girerken evlerimizde konforlu ve şık olmamız adına neler giyelim” derseniz işte buyurun size seçenekler.
* Beyaz triko bir takım, saçlar toplu, güzel bir küpe eşliğinde...
* Kırmızı v yaka kaşmir bir kazak, bordo yumuşak dokulu yüksek bel pantolon, ayaklarınız için tüylü babetler.
BERRİN AK İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Dekorasyon alanındaki yolculuğunuzdan bahseder misiniz?
Çok küçük yaşlardan beri sofra, dekorasyon aslında içinde renk ve tasarım olan her şey ilgi alanıma giriyordu. Bu merakım sanırım algılarımın bu konularda daha açık olmasını sağladı. Kurumsal hayattan ayrılıp kendi işimi yapmaya karar verdiğimde, ithal lüks marka ve perakende deneyimim Türkiye’de mevcut olmayan markalar üzerine dikkatimi çekmeye başlamıştı. Tam da bu sırada ikinci çocuğumu dünyaya getirdiğimde, bende farkındalık yaratan bir marka olarak başladı bu renkli serüven. Neden MacKenzie-Childs Türkiye’de olmasın dedim? Bugün çok şükür 8. yılımızın içindeyiz.
2- Yeni yıl akşamı evde geçireceğimiz kesin, sizden stil sofra önerileri alabilir miyiz?
Sevdikleriniz için bir şeyler hazırlama fikri beni hep çok canlı tutmuş ve yaratıcılığımı harekete geçirmiştir. İçinizden gelen sesi dinleyin. Ufak da olsa canlı bir çiçek ve kesinlikle mumlar, masaya şıklık katacak detaylardır. Bu basit ama bir o kadar özel ikilinin enerjilerinin varlığıyla güzelleşemeyecek masa dekoru yoktur diyebilirim. Kendinizi sınırlamayın, farklı ve hikâyesi olan objelerin masanızda olmasını sağlayın. Minik detaylarla misafirlerinizi özel hissettiren ayrıntılar dekorunuza eşlik etsin. El yazılı isim kartlarının cazibesini kullanın.
AYŞEN ARMAĞAN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Ayşen Armağan neler yapıyor?
Zamanını, geçmişinde tüm moda ve sanata dair biriktirdiklerini şu an içinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı sağlık ile sosyo ekonomik olarak büyük bir çıkmaza sokmuş COVID 19’un negatif etkilerini şifalandırmak, mutlu olabilmek için yılmadan sığınağı olan atölyesinde üretim yapmakla geçiren, her güzel tasarımla, (bu bir çiçek buketi de olabilir, bir resim ya da ertesi gün hayalindeki bir resmi kıyafete de yansıtmakta olabilir) heyecanlanan bir kadındır. Çevresindeki herkesi hayal ettiği gibi giydirmek isteyen ve bunun için ciddi çaba sarf eden bir kadındır. Çevremin güzelliği, mutluluğu beni geliştirir ve besler. Bulunduğum her ortamda minik bile olsa bir dokunuşum ve payım olsun isterim.
2-Markanızın oluşumunu öğrenebilir miyiz?
Türkiye’nin sayılı erkek kumaş üreticisi ve sanayiciliği ileri teknolojiyi mükemmelliyetçiliği ve tekstile büyük bir aşkla bağlı aslen hukukçu olan bir babanın kızı olma şansının büyük bir etkisi var. Yine küçüklüğümden beri resim yapmanın, sanata aşkını ilk resim koleksiyonerliği ve tüm boş zamanını resme adamış babayla geçirmemin büyük bir katkısı var.
Giyim markası H&M de geri dönüşüm projeleriyle sürdürülebilir modaya katkıda bulunuyor. H&M’nin AW20 Conscious Exclusive koleksiyonu kelimenin tam anlamıyla atıklardan güzellik yaratmakla ilgili. Muhteşem parçaların neredeyse hepsi atıklardan elde edilmiş, sürdürülebilir kaynaklı malzemelerden yaratıldı. Gıda mahsulü atığını doğal liflere, sürdürülebilir kaynaklı odun posasından yapılmış kumaşlara dönüştüren veya benzersiz bir giysiden -giysiye işlemi kullanan yenilikçi kumaşlar ile işlemler; siyah ve yeşil jakarlı tafta bol gece elbiseleri, sarı jakar yahut nefti yeşil çiçeklerle süslenmiş, hacimli üstlerle karışan, özel dikim takım elbise gibi parçalar da bulunabilir.
Erkek giyim aynı zamanda klasik smokin, lüks takım elbise ve ayrılan çiçek desenli tek parçalarla Conscious Exclusive’e dönüş yapıyor. Koleksiyondaki baskılar, zamanla sıyrılan çiçekli duvar kâğıtlarından veya geçmiş dönemlerden yadigâr duvar halılarından ilham alırken, çiçek aplikleri ve güve motifleri hem yaşamı hem de eskimeyi ima ediyor.
H&M Kreatif Danışmanı Ann-Sofie Johansson, “AW20 için, atığa odaklanarak, yaratıcılığın ve sürdürülebilir modanın sınırlarını zorlayarak gerçek anlamıyla öncü olmak istedik. Sonuç olarak bu koleksiyondaki her bir parça atıktan elde edilmiş gerçek birer şaheser ister gıda mahsulü atığından ister sürdürülebilir kaynaklı odun posasından olsun. Güzel kavramı üzerinden konuşacak olursak, israf sürdürülebilir modanın geleceği olabilir” diyor.
GÜL AĞIŞ İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Gül Ağış neler yapıyor?
Lug Von Siga SS2021 Koleksiyonu’muzun eylül/ekim ayında yurtdışı siparişlerini tamamladık, şu anda onun üretimi sürüyor, diğer yandan High Summer HS 2021 Koleksiyonu hazırlıyoruz. O koleksiyon da sunumu global platformda ocak ayı içerisinde gerçekleşecek ve diğeri biter bitmez onun üretimine başlıyor olacağız. Bu arada 6 aydır üzerinde çalıştığımız ve Homemade Aromaterapi ile iş birliği yaptığımız yüzde 100 doğal Lug Von Siga ‘LoVerS’ kokusunu çıkarıyoruz. Bu benim yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi, bir markanın her duyuya hitap edebiliyor olabilmesi çok önemli hele de gönül koyduğum ve kendi özel ilgi alanımda olan bitkilerle ve enerjisel dönüşümü olan aromalarla bir şeyler ortaya çıkarmak paha biçilmez. Unisex ve yüzde 100 doğal bitki özlerinden, o yüzden adını ‘LoVerS’ olarak düşündüm.
2-Sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir moda dikkate alındığında hangi önerilerde bulunursunuz?
Sürdürülebilirlik oldukça geniş bir yelpaze, biz LVS olarak yaklaşık 7 sezondur halihazırda geri dönüşümlü vegan ve organik koton gibi kumaşlar kullanıyorduk koleksiyonda. Hatta pek çok markanın da kullanmasına ön ayak olduk diyebilirim. Bunun dışında, geçen sezonlardan elimizde kalan kumaşları yeni tasarımlarla kullanarak değerlendirdik. Ben sürdürebilirliğin bir yaşam biçimi olduğunu düşünüyorum, o nedenle ev içerisinde ve dışında, işte de her türlü geri dönüşümü olmayan malzemeleri yaşamımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bunun yansıra da alışverişlerimizde daha duyarlı olmamız gerekiyor, yeni dünya düzeni içinde bizlerin daha da büyük hassasiyetle tasarım yapmamız gerekirken, tüketicinin de aynı hassasiyetle satın alması gerekiyor.
Bir de sürdürülebilirliğin fikir ve tasarımda da olması gerektiğini savunuyorum. Yani her sezon tasarımcılar farklı model bulmaya çalışırken, özgünlükten giderek uzaklaşmaları ve zamanla piyasadaki tüm ürünlerin birbirine benzemesi de oldukça dikkat edilmesi gereken bir konu. Mesela Bir tasarımcı yıllarca emek verdiği ve inandığı bir silüete devam etmeli. Artık onun imzası haline gelmiş bir tasarımı yıllarca devam ettirmeli ve bu anlamda da sürdürülebilirliğin keyfini çıkarmalı.
GÖKAY GÜNDOĞDU İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Gökay Gündoğdu neler yapıyor?
TAGG markasının kurucusu ve tasarımcısı olarak yoğun bir iş hayatının içindeyim. İlk kez dijital olarak gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’da sergilediğim koleksiyonumun üretimiyle ilgileniyorum şu sıralar. Yurtdışı basınından ve satın almacılardan gelen ilgiyi devam ettirmek için yeni içerikler tasarlıyorum. Koleksiyonlarımı her sezon bir hikâye ile sunuyorum. Bunun için sanattan, tarihten, edebiyattan ve yabancı kaynaklı yayınlardan besleniyorum. Çokça okuyor ve araştırıyorum. TAGG’in dışında bir de yurtdışındaki iki büyük marka için kapsül koleksiyonlar hazırlıyorum.
2-Markanızın hikâyesi nasıl oluştu?
EBRU CANYAKMAZ İLE 5 SORU 5 CEVAP1)Ebru hanım sizi tanıyabilir miyiz?
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdikten sonra, havacılık sektöründe deneyim kazanırken, hayatımın akışı Cemil beyle tanışmam ile değişti. 2000 yılında evlendikten sonra kendimi bu sektörün içinde buldum. Gerek tasarım gerek satış aşamasında yer almaya başladım ve bugüne kadar da devam ediyorum. Bu hayatımın bir yarısı. Diğer ve daha önemli yarısı ise kızım. Hukuk Fakültesi’nde okuyan bir kızım, daha doğrusu en iyi arkadaşım var ve iş dışındaki tüm zamanımızı birlikte geçiriyoruz. Kısacası iş ve kızım arasında bir hayat.
2) Ayakkabının kıyafetimizdeki önemi nedir?
METİN KAYA İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Metin Kaya’yı sizden tanıyalım?
Meslek hayatım boyunca kendimi, ekip arkadaşlarımı hem mesleki anlamda hem de vizyon ve beden dili eğitimi anlamında sürekli geliştiriyorum. Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine katılıyor, yurt dışındaki fuarları her yıl takip ediyorum. Pandemiden dolayı bu aralar uzak kaldık ama bir an önce eski günlerimize dönmeyi bekliyorum.
2-Saçlarda bu sezon hangi tonları ve modelleri tercih edelim?
Sonbahar kış renklerinde bu sezon, sarı saçlarda daha sıcak sarılar ve bal köpüğü tonlarını çok göreceğiz. Koyu renklerde bitter kahveleri ve karamel kahve tonları kendini gösterecek.
3-Yuvarlak yüzlerde hangi modeller daha dinamik gösterir?
Ceketler kıyafetin en güçlü kalemidir
Ceket her kadının gardırobunun olmazlarındandır. Zamansız stilin vazgeçilmezidir, modası geçmez. Genç, yaş almış, kilolu, kilosuz farketmeksizin tüm kadınların kurtarıcısıdır. Giydiğinizde bir anda sizi yukarı çeken, daha dinamik, daha elegan bir görüntü verme gücü vardır. Ceket güçtür, duruştur.
Ceketler yılın her mevsimi giyilebildiği için kadınların severek kullandığı bir kıyafettir. Ceket denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Başak Barlas’tır. Sevgili Başak Barlas’ın tasarımları, ince detayları, hoş kesimleriyle dikkatleri çekiyor. Sorbe markasıyla kaliteli kumaşlar eşliğinde kadınlara hem spor hem de şık bir tarz sağlayan Başak Barlas, “Kıyafetin en güçlü kalemi ceketlerdir” diyor. Genç girişimci ve başarılı tasarımcı Başak Barlas ile ceket modasını konuştuk. Dahası mı sohbetimizde...
BAŞAK BARLAS İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Başak Barlas neler yapıyor?
Hem çalışıyor hem annelik yapıyor. Aslında hayatından daha çok tatmin bir döneminde olup, hayatını kendi beklentisi doğrultusunda yönlendiriyor.
2-Stil sahibi olmanın kodları neler dersek?
Klasik olmak ama aynı zamanda moda ile de paralel olmak yani modayı kendi tarzına uyarlamak.
3- Ceketlerin kıyafetimizi değiştirme gücü var mıdır?
Kesinlikle! En sade an sıradan bir kıyafeti bile ceketin yukarı çekme gücü var bana kalırsa. Jean-beyaz tshirt ve üstüne giyeceğiniz bir ceket bence tamamen sizin görüntünüzü değiştiriyor. Kıyafetin en güçlü kalemi olduğu kesin.
4- Sürdürebilirlikle ilgili neler söylersiniz?
İyi kumaşlara yatırım yapın derim. Çok kıyafetiniz olması değil önemli olan, iyi kumaş ile dikilmiş her parça dolabınızda seneler boyunca kalabilir. Aslında çok eşyaya değil, kalite az ve öz ürünümüz olduğu sürece daha uzun bir sürdürebilirlik söz konusu.
5-İlham kaynağınız neler?
Çalışan, üreten, kendine özen gösteren herkesten aslında ilham alırım. Yaptığı işi ciddiye alan, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan büyük küçük herkesten ve tabiki kendi hayatının kontrolüne sahip olan kişiler beni her zaman beslemiştir.