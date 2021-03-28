Ceketler kıyafetin en güçlü kalemidir

Kadın, erkek herkes güzel, bakımlı saçlara sahip olmak ister. Saçımızın görüntüsünün bakımlı, kesiminin başarılı olması sosyal yaşantımızda öz güvenimizi arttırır daha mutlu olmamızı sağlar. Bakımlı saçlar, pozitif bir enerji sağlar. Türkiye’de bir çok saç tasarım salonunda Paris Kuaför’den eğitim almış, muhteşem sihirli elleri görebilirsiniz. Stil ikonu diyebileceğimiz sayılı isimler vardır. Ben de ülkemizin saç tasarımının ikonu rahmetli Hakkı Kutlugün derim... 64 yıldır hizmet veren, koltuklarında Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Ajda Pekkan, Sertab Erener gibi sanatçılar ile Tansu Çiller gibi siyasetçileri salonlarında ağırlamış Paris Kuaför, kurucusu Hakkı Kutlugün’ün oğlu Hakan Kutlugün’ün yenilikçi vizyonuyla ilk günkü enerjiyi barındırıyor.

HAKAN KUTLUGÜN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Hakan Kutlugün neler yapıyor, yeni projeler var mı?

Hakan Kutlugün, kalite standartlarını yükseltmek adına yatırımlar yapıyor, saç kozmetiği ürünlerinde daha doğal organik ürünleri tercih ediyoruz. Yıl 2021, bu dönemde harika saçlarla müşterilerimi motive edip ayakta tutmaya çalışıyorum. İnternetteki bilgi kirliliğine karşı YouTube’da saç bakımı ve saç bakım ürünleri hakkında videoları çekip paylaşıyorum.

2-Saç tasarımcısı olarak kadınlarımıza neler önerirsiniz?

Sarı, koyu, uzun, kısa, hatta pembe, mor saçlar... Hayat kısa, alışılmış saçlara mecbur değilsiniz. Tüm bu değişiklikleri yaparken saçlarınızın bakımını hep ön planda tutun, öz bakımın ilk adımı saçlardır, saçınızı besleyin. Saçlarından mutlu olan kadın bir başka güzeldir.







